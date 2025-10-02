MLB Postseason Glance

Detroit 1, Cleveland 1
Tuesday, Sept. 30: Detroit 2, Cleveland 1
Wednesday, Oct. 1: Cleveland 6, Detroit 1
Thursday, Oct. 2: Detroit (Flaherty 8-15) at Cleveland (Cecconi 7-7), 3 p.m. (ABC)
New York 1, Boston 1,
Tuesday, Sept. 30: Boston 3, New York 1
Wednesday, Oct. 1: New York 4, Boston 3
Thursday, Oct. 2: Boston (Early 1-2) at New York (Schlittler 4-3), 8 p.m. (ESPN)
Chicago 1, San Diego 1
Tuesday, Sept. 30: Chicago 3, San Diego 1
Wednesday, Oct. 1: San Diego 3, Chicago 0
Thursday, Oct. 2: San Diego (Darvish 5-5) at Chicago (Taillon 11-7), 5 p.m. (ESPN)
Los Angeles 2, Cincinnati 0
Tuesday, Sept. 30: Los Angeles 10, Cincinnati 5
Toronto vs. New York or Boston
Saturday, Oct. 4: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 5: New York-Boston winner at Toronto, 4:08 p.m. (FS1)
Tuesday, Oct. 7: Toronto at New York-Boston winner, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Toronto at New York-Boston winner, TBD (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 10: New York-Boston winner at Toronto, TBD (FOX/FS1)
Seattle vs. Cleveland or Detroit
Saturday, Oct. 4: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)
Sunday, Oct. 5: Cleveland-Detroit winner at Seattle, 8:03 p.m. (FS1)
Tuesday, Oct. 7: Seattle at Cleveland-Detroit winner, TBD (FOX/FS1)
x-Wednesday, Oct. 8: Seattle at Cleveland-Detroit winner, TBD (FOX/FS1)
x-Friday, Oct. 10: Cleveland-Detroit winner at Seattle, TBD (FOX/FS1)
Milwaukee vs. Chicago or San Diego
Saturday, Oct. 4: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (Peralta 17-6), (TBS)
Monday, Oct. 6: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)
Wednesday, Oct. 8: Milwaukee at Chicago-San Diego winner (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Milwaukee at Chicago-San Diego winner (TBS)
x-Saturday, Oct. 11: Chicago-San Diego winner at Milwaukee (TBS)
Philadelphia vs. Los Angeles
Saturday, Oct. 4: Los Angeles at Philadelphia (Sanchez 13-5), TBD (TBS)
Monday, Oct. 6: Los Angeles at Philadelphia, TBD (TBS)
Wednesday, Oct. 8: Philadelphia at Los Angeles, TBD (TBS)
x-Thursday, Oct. 9: Philadelphia at Los Angeles, TBD (TBS)
Sunday, Oct. 12:
Monday, Oct. 13:
Wednesday, Oct. 15:
Thursday, Oct. 16:
x-Friday, Oct. 17:
x-Saturday, Oct. 18:
Monday, Oct. 13:
Tuesday, Oct. 14:
Thursday, Oct. 16:
x-Friday, Oct. 17:
x-Saturday, Oct. 18:
x-Monday, Oct. 20:
Friday, Oct. 24:
Saturday, Oct. 25:
Monday, Oct. 27:
Tuesday, Oct. 28:
x-Wednesday, Oct. 29:
x-Friday, Oct. 31:
x-Saturday, Nov. 1:
