MLB Postseason Glance

Detroit 2, Cleveland 1

Tuesday, Sept. 30: Detroit 2, Cleveland 1

Wednesday, Oct. 1: Cleveland 6, Detroit 1

Thursday, Oct. 2: Detroit 6, Cleveland 3

New York 2, Boston 1

Tuesday, Sept. 30: Boston 3, New York 1

Wednesday, Oct. 1: New York 4, Boston 3

Thursday, Oct. 2: New York 4, Boston 0

Chicago 2, San Diego 1

Tuesday, Sept. 30: Chicago 3, San Diego 1

Wednesday, Oct. 1: San Diego 3, Chicago 0

Thursday, Oct. 2: Chicago 3, San Diego 1

Los Angeles 2, Cincinnati 0

Tuesday, Sept. 30: Los Angeles 10, Cincinnati 5

Toronto 3, New York 1

Saturday, Oct. 4: Toronto 10, New York 1

Sunday, Oct. 5: Toronto 13, New York 7

Tuesday, Oct. 7: New York 9, Toronto 6

Wednesday, Oct. 8: Toronto 5, New York 2

Seattle 3, Detroit 2

Saturday, Oct. 4: Detroit 3, Seattle 2, 11 innings

Sunday, Oct. 5: Seattle 3, Detroit 2

Tuesday, Oct. 7: Seattle 8, Detroit 4

Wednesday, Oct. 8: Detroit 9, Seattle 3

Friday, Oct. 10: Seattle 3, Detroit 2, 15 innings

Milwaukee 3, Chicago 2

Saturday, Oct. 4: Milwaukee 9, Chicago 3

Monday, Oct. 6: Milwaukee 7, Chicago 3

Wednesday, Oct. 8: Chicago 4, Milwaukee 3

Thursday, Oct. 9: Chicago 6, Milwaukee 0

Saturday, Oct. 11: Milwaukee 3, Chicago 1

Los Angeles 3, Philadelphia 1

Saturday, Oct. 4: Los Angeles 5, Philadelphia 3

Monday, Oct. 6: Los Angeles 4, Philadelphia 3

Wednesday, Oct. 8: Philadelphia 8, Los Angeles 2

Seattle 2, Toronto 0

Sunday, Oct. 12: Seattle 3, Toronto 1

Monday, Oct. 13: Seattle 10, Toronto 3

Wednesday, Oct. 15: Toronto (Bieber 4-2) at Seattle (Kirby 10-8), 8:08 p.m. (FOX/FS1)

Thursday, Oct. 16: Toronto (Scherzer 5-5) at Seattle (Castillo 11-8), 8:33 p.m. (FOX/FS1)

x-Friday, Oct. 17: Toronto at Seattle, 6:08 p.m. (FOX/FS1)

x-Sunday, Oct. 19: Seattle at Toronto, 8:03 p.m. (FOX/FS1)

x-Monday, Oct. 20: Seattle at Toronto, 8:08 p.m. (FOX/FS1)

Los Angeles 2, Milwaukee 0

Monday, Oct. 13: Los Angeles 2, Milwaukee 1

Tuesday, Oct. 14: Los Angeles 5, Milwaukee 1

Thursday, Oct. 16: Milwaukee at Los Angeles (Glasnow 4-3), 6:08 p.m. (TBS/truTV/HBO Max)

Friday, Oct. 17: Milwaukee at Los Angeles (Ohtani 1-1), 8:38 p.m. (TBS/truTV/HBO Max)

x-Saturday, Oct. 18: Milwaukee at Los Angeles, 8:08 p.m. (TBS/truTV/HBO Max)

x-Monday, Oct. 20: Los Angeles at Milwaukee, 5:08 p.m. (TBS/truTV/HBO Max)

Friday, Oct. 24:

Saturday, Oct. 25:

Monday, Oct. 27:

Tuesday, Oct. 28:

x-Wednesday, Oct. 29:

x-Friday, Oct. 31:

x-Saturday, Nov. 1:

