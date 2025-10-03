Live Radio
Home » Sports » Michigan Sportswatch Daily Listings

Michigan Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

October 3, 2025, 1:51 AM

Wisconsin at Michigan — FOX, FOX 4K, FOX Deportes, Fox Sports App, Fubo Sports US

Eastern Michigan at Buffalo — ESPN+, ESPN app

Central Michigan at Akron — ESPN+, ESPN app

Detroit at Seattle — FOX, FS1, Fox Sports App, MLB.TV

Toronto at Detroit — FDSN Detroit, ESPN+, ESPN app, Fubo Sports US

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up