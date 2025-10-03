Michigan Sportswatch Daily Listings

Wisconsin at Michigan — FOX, FOX 4K, FOX Deportes, Fox Sports App, Fubo Sports US
Eastern Michigan at Buffalo — ESPN+, ESPN app
Central Michigan at Akron — ESPN+, ESPN app
Detroit at Seattle — FOX, FS1, Fox Sports App, MLB.TV
Toronto at Detroit — FDSN Detroit, ESPN+, ESPN app, Fubo Sports US
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.