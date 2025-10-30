Live Radio
Maybank Championship Scores

The Associated Press

October 30, 2025, 11:10 PM

Thursday

At Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

First Round

Hye Jin Choi 31-33—64
Benedetta Moresco 32-33—65
Gemma Dryburgh 32-33—65
Hannah Green 32-34—66
Lydia Ko 33-33—66
Arpichaya Yubol 34-32—66
Pajaree Anannarukarn 33-33—66
Somi Lee 33-33—66
Miyu Yamashita 35-31—66
Ingrid Lindblad 34-32—66
Lindy Duncan 33-34—67
Linn Grant 37-30—67
Wei-Ling Hsu 36-31—67
Yan Liu 34-33—67
Jenny Bae 32-35—67
Angel Yin 34-33—67
Mary Liu 35-32—67
Hae-Ran Ryu 35-32—67
Karis Davidson 34-33—67
Mirabel Ting 33-34—67
Ruoning Yin 35-33—68
Nanna Koerstz Madsen 35-33—68
Emily Pedersen 34-34—68
Ayaka Furue 35-33—68
Jeeno Thitikul 34-34—68
Miranda Wang 34-34—68
Ashleigh Buhai 34-34—68
Saki Baba 34-34—68
Achiraya Sriwong 34-34—68
Chanettee Wannasaen 34-34—68
Liyana Durisic 34-34—68
Sei Young Kim 36-33—69
Paula Reto 35-34—69
Jin Hee Im 36-33—69
Akie Iwai 35-34—69
Ina Yoon 33-36—69
Celine Borge 36-33—69
Auston Kim 34-35—69
Ashley Lau 34-35—69
Genevieve Ling 36-33—69
Kelly Tan 34-35—69
Yuri Yoshida 33-36—69
Grace Kim 35-34—69
Nasa Hataoka 35-35—70
Lottie Woad 35-35—70
Brooke Henderson 36-34—70
Lilia Vu 33-37—70
Aditi Ashok 33-37—70
Ilhee Lee 35-35—70
Julia Lopez Ramirez 34-36—70
Chisato Iwai 37-34—71
Celine Boutier 36-35—71
Andrea Lee 35-36—71
Leona Maguire 37-34—71
Weiwei Zhang 36-35—71
Pauline Roussin 37-34—71
Manon De Roey 39-33—72
A Lim Kim 37-35—72
Gaby Lopez 35-37—72
Carlota Ciganda 35-37—72
Nataliya Guseva 37-35—72
Minami Katsu 35-37—72
Cassie Porter 37-35—72
Yealimi Noh 34-39—73
Lucy Li 37-36—73
Rio Takeda 37-36—73
Patty Tavatanakit 36-37—73
Elizabeth Szokol 38-35—73
Kristen Gillman 35-39—74
Albane Valenzuela 38-36—74
Robyn Choi 36-38—74
Haeji Kang 39-36—75
Kan Bunnabodee 37-38—75
Kritchanya Kaopattanaskul 40-35—75
Cholcheva Wongras 39-36—75
Gurleen Kaur 40-36—76
Mi Hyang Lee 41-36—77
Namo Luangnitikul 36-41—77

