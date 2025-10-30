Maybank Championship Scores

Thursday
At Kuala Lumpur – West Course
Kuala Lumpur, Malaysia
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
First Round
|Hye Jin Choi
|31-33—64
|Benedetta Moresco
|32-33—65
|Gemma Dryburgh
|32-33—65
|Hannah Green
|32-34—66
|Lydia Ko
|33-33—66
|Arpichaya Yubol
|34-32—66
|Pajaree Anannarukarn
|33-33—66
|Somi Lee
|33-33—66
|Miyu Yamashita
|35-31—66
|Ingrid Lindblad
|34-32—66
|Lindy Duncan
|33-34—67
|Linn Grant
|37-30—67
|Wei-Ling Hsu
|36-31—67
|Yan Liu
|34-33—67
|Jenny Bae
|32-35—67
|Angel Yin
|34-33—67
|Mary Liu
|35-32—67
|Hae-Ran Ryu
|35-32—67
|Karis Davidson
|34-33—67
|Mirabel Ting
|33-34—67
|Ruoning Yin
|35-33—68
|Nanna Koerstz Madsen
|35-33—68
|Emily Pedersen
|34-34—68
|Ayaka Furue
|35-33—68
|Jeeno Thitikul
|34-34—68
|Miranda Wang
|34-34—68
|Ashleigh Buhai
|34-34—68
|Saki Baba
|34-34—68
|Achiraya Sriwong
|34-34—68
|Chanettee Wannasaen
|34-34—68
|Liyana Durisic
|34-34—68
|Sei Young Kim
|36-33—69
|Paula Reto
|35-34—69
|Jin Hee Im
|36-33—69
|Akie Iwai
|35-34—69
|Ina Yoon
|33-36—69
|Celine Borge
|36-33—69
|Auston Kim
|34-35—69
|Ashley Lau
|34-35—69
|Genevieve Ling
|36-33—69
|Kelly Tan
|34-35—69
|Yuri Yoshida
|33-36—69
|Grace Kim
|35-34—69
|Nasa Hataoka
|35-35—70
|Lottie Woad
|35-35—70
|Brooke Henderson
|36-34—70
|Lilia Vu
|33-37—70
|Aditi Ashok
|33-37—70
|Ilhee Lee
|35-35—70
|Julia Lopez Ramirez
|34-36—70
|Chisato Iwai
|37-34—71
|Celine Boutier
|36-35—71
|Andrea Lee
|35-36—71
|Leona Maguire
|37-34—71
|Weiwei Zhang
|36-35—71
|Pauline Roussin
|37-34—71
|Manon De Roey
|39-33—72
|A Lim Kim
|37-35—72
|Gaby Lopez
|35-37—72
|Carlota Ciganda
|35-37—72
|Nataliya Guseva
|37-35—72
|Minami Katsu
|35-37—72
|Cassie Porter
|37-35—72
|Yealimi Noh
|34-39—73
|Lucy Li
|37-36—73
|Rio Takeda
|37-36—73
|Patty Tavatanakit
|36-37—73
|Elizabeth Szokol
|38-35—73
|Kristen Gillman
|35-39—74
|Albane Valenzuela
|38-36—74
|Robyn Choi
|36-38—74
|Haeji Kang
|39-36—75
|Kan Bunnabodee
|37-38—75
|Kritchanya Kaopattanaskul
|40-35—75
|Cholcheva Wongras
|39-36—75
|Gurleen Kaur
|40-36—76
|Mi Hyang Lee
|41-36—77
|Namo Luangnitikul
|36-41—77
