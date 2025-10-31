Live Radio
Maybank Championship Scores

The Associated Press

October 31, 2025, 2:54 AM

Friday

At Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

Second Round

Hye Jin Choi 64-66—130
Hannah Green 66-69—135
Ruoning Yin 68-67—135
Ayaka Furue 68-68—136
Linn Grant 67-69—136
Lydia Ko 66-70—136
Yan Liu 67-69—136
Benedetta Moresco 65-71—136
Miranda Wang 68-68—136
Miyu Yamashita 66-70—136
Arpichaya Yubol 66-70—136
Wei-Ling Hsu 67-70—137
Sei Young Kim 69-68—137
Emily Pedersen 68-69—137
Paula Reto 69-68—137
Angel Yin 67-70—137
Ina Yoon 69-68—137
Lindy Duncan 67-71—138
Jin Hee Im 69-69—138
Akie Iwai 69-69—138
Nanna Koerstz Madsen 68-70—138
Somi Lee 66-72—138
Jeeno Thitikul 68-70—138
Pajaree Anannarukarn 66-73—139
Celine Boutier 71-68—139
Ashleigh Buhai 68-71—139
Manon De Roey 72-67—139
Gemma Dryburgh 65-74—139
Nasa Hataoka 70-69—139
A Lim Kim 72-67—139
Andrea Lee 71-68—139
Hae-Ran Ryu 67-72—139
Lilia Vu 70-69—139
Aditi Ashok 70-70—140
Jenny Bae 67-73—140
Karis Davidson 67-73—140
Brooke Henderson 70-70—140
Chisato Iwai 71-69—140
Ingrid Lindblad 66-74—140
Leona Maguire 71-69—140
Saki Baba 68-73—141
Celine Borge 69-72—141
Auston Kim 69-72—141
Ashley Lau 69-72—141
Genevieve Ling 69-72—141
Gaby Lopez 72-69—141
Patty Tavatanakit 73-68—141
Chanettee Wannasaen 68-73—141
Grace Kim 69-73—142
Yealimi Noh 73-69—142
Achiraya Sriwong 68-74—142
Mirabel Ting 67-75—142
Lottie Woad 70-72—142
Yuri Yoshida 69-73—142
Robyn Choi 74-69—143
Carlota Ciganda 72-71—143
Haeji Kang 75-68—143
Mary Liu 67-76—143
Julia Lopez Ramirez 70-73—143
Kelly Tan 69-74—143
Weiwei Zhang 71-72—143
Liyana Durisic 68-76—144
Ilhee Lee 70-74—144
Kristen Gillman 74-71—145
Nataliya Guseva 72-73—145
Minami Katsu 72-73—145
Cassie Porter 72-73—145
Albane Valenzuela 74-71—145
Mi Hyang Lee 77-69—146
Namo Luangnitikul 77-69—146
Elizabeth Szokol 73-73—146
Cholcheva Wongras 75-71—146
Gurleen Kaur 76-71—147
Rio Takeda 73-74—147
Lucy Li 73-76—149
Kritchanya Kaopattanaskul 75-76—151
Pauline Roussin 71-80—151
Kan Bunnabodee 75-77—152

