Live Radio
Home » Sports » Maybank Championship Par Scores

Maybank Championship Par Scores

The Associated Press

October 30, 2025, 11:10 PM

Thursday

At Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

First Round

Hye Jin Choi 31-33—64 -8
Benedetta Moresco 32-33—65 -7
Gemma Dryburgh 32-33—65 -7
Hannah Green 32-34—66 -6
Lydia Ko 33-33—66 -6
Arpichaya Yubol 34-32—66 -6
Pajaree Anannarukarn 33-33—66 -6
Somi Lee 33-33—66 -6
Miyu Yamashita 35-31—66 -6
Ingrid Lindblad 34-32—66 -6
Lindy Duncan 33-34—67 -5
Linn Grant 37-30—67 -5
Wei-Ling Hsu 36-31—67 -5
Yan Liu 34-33—67 -5
Jenny Bae 32-35—67 -5
Angel Yin 34-33—67 -5
Mary Liu 35-32—67 -5
Hae-Ran Ryu 35-32—67 -5
Karis Davidson 34-33—67 -5
Mirabel Ting 33-34—67 -5
Ruoning Yin 35-33—68 -4
Nanna Koerstz Madsen 35-33—68 -4
Emily Pedersen 34-34—68 -4
Ayaka Furue 35-33—68 -4
Jeeno Thitikul 34-34—68 -4
Miranda Wang 34-34—68 -4
Ashleigh Buhai 34-34—68 -4
Saki Baba 34-34—68 -4
Achiraya Sriwong 34-34—68 -4
Chanettee Wannasaen 34-34—68 -4
Liyana Durisic 34-34—68 -4
Sei Young Kim 36-33—69 -3
Paula Reto 35-34—69 -3
Jin Hee Im 36-33—69 -3
Akie Iwai 35-34—69 -3
Ina Yoon 33-36—69 -3
Celine Borge 36-33—69 -3
Auston Kim 34-35—69 -3
Ashley Lau 34-35—69 -3
Genevieve Ling 36-33—69 -3
Kelly Tan 34-35—69 -3
Yuri Yoshida 33-36—69 -3
Grace Kim 35-34—69 -3
Nasa Hataoka 35-35—70 -2
Lottie Woad 35-35—70 -2
Brooke Henderson 36-34—70 -2
Lilia Vu 33-37—70 -2
Aditi Ashok 33-37—70 -2
Ilhee Lee 35-35—70 -2
Julia Lopez Ramirez 34-36—70 -2
Chisato Iwai 37-34—71 -1
Celine Boutier 36-35—71 -1
Andrea Lee 35-36—71 -1
Leona Maguire 37-34—71 -1
Weiwei Zhang 36-35—71 -1
Pauline Roussin 37-34—71 -1
Manon De Roey 39-33—72 E
A Lim Kim 37-35—72 E
Gaby Lopez 35-37—72 E
Carlota Ciganda 35-37—72 E
Nataliya Guseva 37-35—72 E
Minami Katsu 35-37—72 E
Cassie Porter 37-35—72 E
Yealimi Noh 34-39—73 +1
Lucy Li 37-36—73 +1
Rio Takeda 37-36—73 +1
Patty Tavatanakit 36-37—73 +1
Elizabeth Szokol 38-35—73 +1
Kristen Gillman 35-39—74 +2
Albane Valenzuela 38-36—74 +2
Robyn Choi 36-38—74 +2
Haeji Kang 39-36—75 +3
Kan Bunnabodee 37-38—75 +3
Kritchanya Kaopattanaskul 40-35—75 +3
Cholcheva Wongras 39-36—75 +3
Gurleen Kaur 40-36—76 +4
Mi Hyang Lee 41-36—77 +5
Namo Luangnitikul 36-41—77 +5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up