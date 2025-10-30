Maybank Championship Par Scores

Thursday
At Kuala Lumpur – West Course
Kuala Lumpur, Malaysia
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
First Round
|Hye Jin Choi
|31-33—64
|-8
|Benedetta Moresco
|32-33—65
|-7
|Gemma Dryburgh
|32-33—65
|-7
|Hannah Green
|32-34—66
|-6
|Lydia Ko
|33-33—66
|-6
|Arpichaya Yubol
|34-32—66
|-6
|Pajaree Anannarukarn
|33-33—66
|-6
|Somi Lee
|33-33—66
|-6
|Miyu Yamashita
|35-31—66
|-6
|Ingrid Lindblad
|34-32—66
|-6
|Lindy Duncan
|33-34—67
|-5
|Linn Grant
|37-30—67
|-5
|Wei-Ling Hsu
|36-31—67
|-5
|Yan Liu
|34-33—67
|-5
|Jenny Bae
|32-35—67
|-5
|Angel Yin
|34-33—67
|-5
|Mary Liu
|35-32—67
|-5
|Hae-Ran Ryu
|35-32—67
|-5
|Karis Davidson
|34-33—67
|-5
|Mirabel Ting
|33-34—67
|-5
|Ruoning Yin
|35-33—68
|-4
|Nanna Koerstz Madsen
|35-33—68
|-4
|Emily Pedersen
|34-34—68
|-4
|Ayaka Furue
|35-33—68
|-4
|Jeeno Thitikul
|34-34—68
|-4
|Miranda Wang
|34-34—68
|-4
|Ashleigh Buhai
|34-34—68
|-4
|Saki Baba
|34-34—68
|-4
|Achiraya Sriwong
|34-34—68
|-4
|Chanettee Wannasaen
|34-34—68
|-4
|Liyana Durisic
|34-34—68
|-4
|Sei Young Kim
|36-33—69
|-3
|Paula Reto
|35-34—69
|-3
|Jin Hee Im
|36-33—69
|-3
|Akie Iwai
|35-34—69
|-3
|Ina Yoon
|33-36—69
|-3
|Celine Borge
|36-33—69
|-3
|Auston Kim
|34-35—69
|-3
|Ashley Lau
|34-35—69
|-3
|Genevieve Ling
|36-33—69
|-3
|Kelly Tan
|34-35—69
|-3
|Yuri Yoshida
|33-36—69
|-3
|Grace Kim
|35-34—69
|-3
|Nasa Hataoka
|35-35—70
|-2
|Lottie Woad
|35-35—70
|-2
|Brooke Henderson
|36-34—70
|-2
|Lilia Vu
|33-37—70
|-2
|Aditi Ashok
|33-37—70
|-2
|Ilhee Lee
|35-35—70
|-2
|Julia Lopez Ramirez
|34-36—70
|-2
|Chisato Iwai
|37-34—71
|-1
|Celine Boutier
|36-35—71
|-1
|Andrea Lee
|35-36—71
|-1
|Leona Maguire
|37-34—71
|-1
|Weiwei Zhang
|36-35—71
|-1
|Pauline Roussin
|37-34—71
|-1
|Manon De Roey
|39-33—72
|E
|A Lim Kim
|37-35—72
|E
|Gaby Lopez
|35-37—72
|E
|Carlota Ciganda
|35-37—72
|E
|Nataliya Guseva
|37-35—72
|E
|Minami Katsu
|35-37—72
|E
|Cassie Porter
|37-35—72
|E
|Yealimi Noh
|34-39—73
|+1
|Lucy Li
|37-36—73
|+1
|Rio Takeda
|37-36—73
|+1
|Patty Tavatanakit
|36-37—73
|+1
|Elizabeth Szokol
|38-35—73
|+1
|Kristen Gillman
|35-39—74
|+2
|Albane Valenzuela
|38-36—74
|+2
|Robyn Choi
|36-38—74
|+2
|Haeji Kang
|39-36—75
|+3
|Kan Bunnabodee
|37-38—75
|+3
|Kritchanya Kaopattanaskul
|40-35—75
|+3
|Cholcheva Wongras
|39-36—75
|+3
|Gurleen Kaur
|40-36—76
|+4
|Mi Hyang Lee
|41-36—77
|+5
|Namo Luangnitikul
|36-41—77
|+5
