Maybank Championship Par Scores

Friday
At Kuala Lumpur – West Course
Kuala Lumpur, Malaysia
Purse: $3 million
Yardage: 6,536; Par: 72
Second Round
|Hye Jin Choi
|64-66—130
|-14
|Hannah Green
|66-69—135
|-9
|Ruoning Yin
|68-67—135
|-9
|Ayaka Furue
|68-68—136
|-8
|Linn Grant
|67-69—136
|-8
|Lydia Ko
|66-70—136
|-8
|Yan Liu
|67-69—136
|-8
|Benedetta Moresco
|65-71—136
|-8
|Miranda Wang
|68-68—136
|-8
|Miyu Yamashita
|66-70—136
|-8
|Arpichaya Yubol
|66-70—136
|-8
|Wei-Ling Hsu
|67-70—137
|-7
|Sei Young Kim
|69-68—137
|-7
|Emily Pedersen
|68-69—137
|-7
|Paula Reto
|69-68—137
|-7
|Angel Yin
|67-70—137
|-7
|Ina Yoon
|69-68—137
|-7
|Lindy Duncan
|67-71—138
|-6
|Jin Hee Im
|69-69—138
|-6
|Akie Iwai
|69-69—138
|-6
|Nanna Koerstz Madsen
|68-70—138
|-6
|Somi Lee
|66-72—138
|-6
|Jeeno Thitikul
|68-70—138
|-6
|Pajaree Anannarukarn
|66-73—139
|-5
|Celine Boutier
|71-68—139
|-5
|Ashleigh Buhai
|68-71—139
|-5
|Manon De Roey
|72-67—139
|-5
|Gemma Dryburgh
|65-74—139
|-5
|Nasa Hataoka
|70-69—139
|-5
|A Lim Kim
|72-67—139
|-5
|Andrea Lee
|71-68—139
|-5
|Hae-Ran Ryu
|67-72—139
|-5
|Lilia Vu
|70-69—139
|-5
|Aditi Ashok
|70-70—140
|-4
|Jenny Bae
|67-73—140
|-4
|Karis Davidson
|67-73—140
|-4
|Brooke Henderson
|70-70—140
|-4
|Chisato Iwai
|71-69—140
|-4
|Ingrid Lindblad
|66-74—140
|-4
|Leona Maguire
|71-69—140
|-4
|Saki Baba
|68-73—141
|-3
|Celine Borge
|69-72—141
|-3
|Auston Kim
|69-72—141
|-3
|Ashley Lau
|69-72—141
|-3
|Genevieve Ling
|69-72—141
|-3
|Gaby Lopez
|72-69—141
|-3
|Patty Tavatanakit
|73-68—141
|-3
|Chanettee Wannasaen
|68-73—141
|-3
|Grace Kim
|69-73—142
|-2
|Yealimi Noh
|73-69—142
|-2
|Achiraya Sriwong
|68-74—142
|-2
|Mirabel Ting
|67-75—142
|-2
|Lottie Woad
|70-72—142
|-2
|Yuri Yoshida
|69-73—142
|-2
|Robyn Choi
|74-69—143
|-1
|Carlota Ciganda
|72-71—143
|-1
|Haeji Kang
|75-68—143
|-1
|Mary Liu
|67-76—143
|-1
|Julia Lopez Ramirez
|70-73—143
|-1
|Kelly Tan
|69-74—143
|-1
|Weiwei Zhang
|71-72—143
|-1
|Liyana Durisic
|68-76—144
|E
|Ilhee Lee
|70-74—144
|E
|Kristen Gillman
|74-71—145
|+1
|Nataliya Guseva
|72-73—145
|+1
|Minami Katsu
|72-73—145
|+1
|Cassie Porter
|72-73—145
|+1
|Albane Valenzuela
|74-71—145
|+1
|Mi Hyang Lee
|77-69—146
|+2
|Namo Luangnitikul
|77-69—146
|+2
|Elizabeth Szokol
|73-73—146
|+2
|Cholcheva Wongras
|75-71—146
|+2
|Gurleen Kaur
|76-71—147
|+3
|Rio Takeda
|73-74—147
|+3
|Lucy Li
|73-76—149
|+5
|Kritchanya Kaopattanaskul
|75-76—151
|+7
|Pauline Roussin
|71-80—151
|+7
|Kan Bunnabodee
|75-77—152
|+8
