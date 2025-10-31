Maybank Championship Par Scores

Live Radio
The Associated Press

October 31, 2025, 2:54 AM

Friday

At Kuala Lumpur – West Course

Kuala Lumpur, Malaysia

Purse: $3 million

Yardage: 6,536; Par: 72

Second Round

Hye Jin Choi 64-66—130 -14
Hannah Green 66-69—135 -9
Ruoning Yin 68-67—135 -9
Ayaka Furue 68-68—136 -8
Linn Grant 67-69—136 -8
Lydia Ko 66-70—136 -8
Yan Liu 67-69—136 -8
Benedetta Moresco 65-71—136 -8
Miranda Wang 68-68—136 -8
Miyu Yamashita 66-70—136 -8
Arpichaya Yubol 66-70—136 -8
Wei-Ling Hsu 67-70—137 -7
Sei Young Kim 69-68—137 -7
Emily Pedersen 68-69—137 -7
Paula Reto 69-68—137 -7
Angel Yin 67-70—137 -7
Ina Yoon 69-68—137 -7
Lindy Duncan 67-71—138 -6
Jin Hee Im 69-69—138 -6
Akie Iwai 69-69—138 -6
Nanna Koerstz Madsen 68-70—138 -6
Somi Lee 66-72—138 -6
Jeeno Thitikul 68-70—138 -6
Pajaree Anannarukarn 66-73—139 -5
Celine Boutier 71-68—139 -5
Ashleigh Buhai 68-71—139 -5
Manon De Roey 72-67—139 -5
Gemma Dryburgh 65-74—139 -5
Nasa Hataoka 70-69—139 -5
A Lim Kim 72-67—139 -5
Andrea Lee 71-68—139 -5
Hae-Ran Ryu 67-72—139 -5
Lilia Vu 70-69—139 -5
Aditi Ashok 70-70—140 -4
Jenny Bae 67-73—140 -4
Karis Davidson 67-73—140 -4
Brooke Henderson 70-70—140 -4
Chisato Iwai 71-69—140 -4
Ingrid Lindblad 66-74—140 -4
Leona Maguire 71-69—140 -4
Saki Baba 68-73—141 -3
Celine Borge 69-72—141 -3
Auston Kim 69-72—141 -3
Ashley Lau 69-72—141 -3
Genevieve Ling 69-72—141 -3
Gaby Lopez 72-69—141 -3
Patty Tavatanakit 73-68—141 -3
Chanettee Wannasaen 68-73—141 -3
Grace Kim 69-73—142 -2
Yealimi Noh 73-69—142 -2
Achiraya Sriwong 68-74—142 -2
Mirabel Ting 67-75—142 -2
Lottie Woad 70-72—142 -2
Yuri Yoshida 69-73—142 -2
Robyn Choi 74-69—143 -1
Carlota Ciganda 72-71—143 -1
Haeji Kang 75-68—143 -1
Mary Liu 67-76—143 -1
Julia Lopez Ramirez 70-73—143 -1
Kelly Tan 69-74—143 -1
Weiwei Zhang 71-72—143 -1
Liyana Durisic 68-76—144 E
Ilhee Lee 70-74—144 E
Kristen Gillman 74-71—145 +1
Nataliya Guseva 72-73—145 +1
Minami Katsu 72-73—145 +1
Cassie Porter 72-73—145 +1
Albane Valenzuela 74-71—145 +1
Mi Hyang Lee 77-69—146 +2
Namo Luangnitikul 77-69—146 +2
Elizabeth Szokol 73-73—146 +2
Cholcheva Wongras 75-71—146 +2
Gurleen Kaur 76-71—147 +3
Rio Takeda 73-74—147 +3
Lucy Li 73-76—149 +5
Kritchanya Kaopattanaskul 75-76—151 +7
Pauline Roussin 71-80—151 +7
Kan Bunnabodee 75-77—152 +8

