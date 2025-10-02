Live Radio
LOTTE Championship presented by Hoakalei Scores

The Associated Press

October 2, 2025, 12:21 AM

Wednesday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $3 million

Yardage: 6,566; Par: 72

First Round

Akie Iwai 32-32—64
Peiyun Chien 32-33—65
Nasa Hataoka 30-35—65
Gabriela Ruffels 33-32—65
A Lim Kim 35-31—66
Pornanong Phatlum 33-33—66
Patty Tavatanakit 31-35—66
You Min Hwang 34-33—67
Sung Hyun Park 34-33—67
Jessica Porvasnik 32-35—67
Ana Belac 34-34—68
Celine Borge 34-34—68
Allisen Corpuz 36-32—68
Minami Katsu 33-35—68
Hyo Joo Kim 35-33—68
Somi Lee 35-33—68
Andrea Lee 35-33—68
Jeong Eun Lee5 33-35—68
Stacy Lewis 35-33—68
Lucy Li 33-35—68
Brooke Matthews 35-33—68
Stephanie Meadow 35-33—68
Paula Reto 33-35—68
Amy Yang 33-35—68
In Gee Chun 33-36—69
Jodi Ewart Shadoff 33-36—69
Kristen Gillman 35-34—69
Charley Hull 36-33—69
Frida Kinhult 36-33—69
Nelly Korda 34-35—69
Azahara Munoz 35-34—69
Yuna Nishimura 36-33—69
Bianca Pagdanganan 35-34—69
Emily Pedersen 31-38—69
Cassie Porter 33-36—69
Pauline Roussin 33-36—69
Linnea Strom 34-35—69
Elizabeth Szokol 33-36—69
Yuri Yoshida 32-37—69
Pajaree Anannarukarn 35-35—70
Brianna Do 35-35—70
Mariel Galdiano 37-33—70
Sofia Garcia 35-35—70
Nataliya Guseva 36-34—70
Brooke Henderson 35-35—70
Chisato Iwai 33-37—70
Hyo Joon Jang 35-35—70
Jiwon Jeon 34-36—70
Mina Kreiter 36-34—70
Ilhee Lee 34-36—70
Alison Lee 34-36—70
Ingrid Lindblad 34-36—70
Leona Maguire 36-34—70
Ryann O’Toole 35-35—70
Madelene Sagstrom 32-38—70
Kate Smith-Stroh 32-38—70
Dewi Weber 38-32—70
Miyu Yamashita 34-36—70
Na Rin An 35-36—71
Jaravee Boonchant 34-37—71
Adela Cernousek 36-35—71
Hye Jin Choi 35-36—71
Robyn Choi 35-36—71
Olivia Cowan 34-37—71
Daniela Darquea 37-34—71
Lauren Hartlage 37-34—71
Megan Khang 34-37—71
Jennifer Kupcho 34-37—71
So Young Lee 34-37—71
Jeongeun Lee6 36-35—71
Heather Lin 36-35—71
Pernilla Lindberg 35-36—71
Tagiralani Luafalealo 34-37—71
Anna Nordqvist 35-36—71
Kum Kang Park 35-36—71
Hinako Shibuno 36-35—71
Hae In Sung 35-36—71
Rio Takeda 35-36—71
Ina Yoon 32-39—71
Madison Young 35-36—71
Brittany Altomare 35-37—72
Savannah Grewal 34-38—72
Annie Kim 38-34—72
Auston Kim 37-35—72
Ruixin Liu 33-39—72
Caroline Masson 35-37—72
Lauren Morris 35-37—72
Hira Naveed 36-36—72
Jasmine Suwannapura 37-35—72
Bailey Tardy 35-37—72
Xiaowen Yin 36-36—72
Arpichaya Yubol 36-36—72
Yahui Zhang 35-37—72
Saki Baba 38-35—73
Jin Hee Im 36-37—73
Soo Bin Joo 36-37—73
Aline Krauter 37-36—73
Maude-Aimee Leblanc 38-35—73
Yu Liu 40-33—73
Polly Mack 36-37—73
Sarah Schmelzel 33-40—73
Alena Sharp 36-37—73
Gigi Stoll 35-38—73
Amanda Doherty 39-35—74
Honorine Nobuta Ferry 39-35—74
Dani Holmqvist 38-36—74
Sarah Kemp 37-37—74
Caley McGinty 37-37—74
Sophia Popov 37-37—74
Jenny Shin 35-39—74
Alexa Takai 37-37—74
Jenny Bae 37-38—75
Lindy Duncan 35-40—75
Caroline Inglis 37-39—76
Morgane Metraux 39-37—76
Kaitlyn Papp 38-38—76
Perrine Delacour 38-39—77
Yuka Saso 39-38—77
Danielle Kang 36-42—78
Alexa Pano 37-41—78

Sports
