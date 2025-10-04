Live Radio
Home » Sports » LOTTE Championship presented by…

LOTTE Championship presented by Hoakalei Scores

The Associated Press

October 4, 2025, 10:11 PM

Saturday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $3 million

Yardage: 6,566; Par: 72

Final Round

You Min Hwang 67-62-75-67—271
Hyo Joo Kim 68-70-66-68—272
Minami Katsu 68-70-66-69—273
Peiyun Chien 65-71-68-70—274
Akie Iwai 64-68-71-71—274
Nelly Korda 69-67-69-69—274
Jessica Porvasnik 67-65-72-70—274
Nasa Hataoka 65-69-71-70—275
Brooke Matthews 68-67-69-71—275
A Lim Kim 66-74-66-70—276
Pornanong Phatlum 66-69-69-72—276
Nataliya Guseva 70-71-67-69—277
Andrea Lee 68-71-67-71—277
Allisen Corpuz 68-69-72-69—278
Charley Hull 69-68-72-69—278
Chisato Iwai 70-66-71-71—278
Megan Khang 71-66-67-74—278
Somi Lee 68-73-67-70—278
Patty Tavatanakit 66-72-69-71—278
Dewi Weber 70-70-68-70—278
Jeong Eun Lee5 68-70-71-70—279
Emily Pedersen 69-72-71-67—279
Jennifer Kupcho 71-70-70-69—280
Ruixin Liu 72-68-69-71—280
Yuna Nishimura 69-73-70-68—280
Linnea Strom 69-70-72-69—280
Miyu Yamashita 70-70-71-69—280
Lauren Hartlage 71-72-69-69—281
Brooke Henderson 70-70-69-72—281
Kum Kang Park 71-70-70-70—281
Gabriela Ruffels 65-69-75-72—281
Robyn Choi 71-72-69-70—282
Stacy Lewis 68-72-72-70—282
Rio Takeda 71-70-67-74—282
Pajaree Anannarukarn 70-69-68-76—283
Kristen Gillman 69-71-74-69—283
Jin Hee Im 73-70-68-72—283
Hyo Joon Jang 70-72-71-70—283
Azahara Munoz 69-72-69-73—283
Paula Reto 68-71-71-73—283
Elizabeth Szokol 69-70-71-73—283
Ana Belac 68-71-73-72—284
In Gee Chun 69-71-71-73—284
Sofia Garcia 70-71-70-73—284
Lucy Li 68-70-73-73—284
Cassie Porter 69-74-69-72—284
Kate Smith-Stroh 70-72-68-74—284
Ina Yoon 71-65-73-75—284
Jaravee Boonchant 71-71-72-71—285
Caroline Masson 72-70-74-69—285
Madelene Sagstrom 70-73-73-69—285
Sarah Schmelzel 73-70-71-71—285
Jasmine Suwannapura 72-71-71-71—285
Amy Yang 68-70-75-72—285
Na Rin An 71-71-71-73—286
Mariel Galdiano 70-71-68-77—286
Ingrid Lindblad 70-72-74-71—287
Alena Sharp 73-70-72-72—287
Brianna Do 70-73-71-74—288
Stephanie Meadow 68-71-75-74—288
Ryann O’Toole 70-71-72-75—288
Yahui Zhang 72-70-75-71—288
Hye Jin Choi 71-72-74-72—289
Jodi Ewart Shadoff 69-73-74-73—289
Frida Kinhult 69-74-73-73—289
Sung Hyun Park 67-74-74-74—289
Celine Borge 68-71-70-81—290
Adela Cernousek 71-68-77-74—290
Sophia Popov 74-67-74-75—290
Jiwon Jeon 70-73-76-72—291
Ilhee Lee 70-70-71-80—291
Hira Naveed 72-70-72-77—291
Polly Mack 73-67-82-71—293

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up