LOTTE Championship presented by Hoakalei Scores

Saturday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $3 million
Yardage: 6,566; Par: 72
Final Round
|You Min Hwang
|67-62-75-67—271
|Hyo Joo Kim
|68-70-66-68—272
|Minami Katsu
|68-70-66-69—273
|Peiyun Chien
|65-71-68-70—274
|Akie Iwai
|64-68-71-71—274
|Nelly Korda
|69-67-69-69—274
|Jessica Porvasnik
|67-65-72-70—274
|Nasa Hataoka
|65-69-71-70—275
|Brooke Matthews
|68-67-69-71—275
|A Lim Kim
|66-74-66-70—276
|Pornanong Phatlum
|66-69-69-72—276
|Nataliya Guseva
|70-71-67-69—277
|Andrea Lee
|68-71-67-71—277
|Allisen Corpuz
|68-69-72-69—278
|Charley Hull
|69-68-72-69—278
|Chisato Iwai
|70-66-71-71—278
|Megan Khang
|71-66-67-74—278
|Somi Lee
|68-73-67-70—278
|Patty Tavatanakit
|66-72-69-71—278
|Dewi Weber
|70-70-68-70—278
|Jeong Eun Lee5
|68-70-71-70—279
|Emily Pedersen
|69-72-71-67—279
|Jennifer Kupcho
|71-70-70-69—280
|Ruixin Liu
|72-68-69-71—280
|Yuna Nishimura
|69-73-70-68—280
|Linnea Strom
|69-70-72-69—280
|Miyu Yamashita
|70-70-71-69—280
|Lauren Hartlage
|71-72-69-69—281
|Brooke Henderson
|70-70-69-72—281
|Kum Kang Park
|71-70-70-70—281
|Gabriela Ruffels
|65-69-75-72—281
|Robyn Choi
|71-72-69-70—282
|Stacy Lewis
|68-72-72-70—282
|Rio Takeda
|71-70-67-74—282
|Pajaree Anannarukarn
|70-69-68-76—283
|Kristen Gillman
|69-71-74-69—283
|Jin Hee Im
|73-70-68-72—283
|Hyo Joon Jang
|70-72-71-70—283
|Azahara Munoz
|69-72-69-73—283
|Paula Reto
|68-71-71-73—283
|Elizabeth Szokol
|69-70-71-73—283
|Ana Belac
|68-71-73-72—284
|In Gee Chun
|69-71-71-73—284
|Sofia Garcia
|70-71-70-73—284
|Lucy Li
|68-70-73-73—284
|Cassie Porter
|69-74-69-72—284
|Kate Smith-Stroh
|70-72-68-74—284
|Ina Yoon
|71-65-73-75—284
|Jaravee Boonchant
|71-71-72-71—285
|Caroline Masson
|72-70-74-69—285
|Madelene Sagstrom
|70-73-73-69—285
|Sarah Schmelzel
|73-70-71-71—285
|Jasmine Suwannapura
|72-71-71-71—285
|Amy Yang
|68-70-75-72—285
|Na Rin An
|71-71-71-73—286
|Mariel Galdiano
|70-71-68-77—286
|Ingrid Lindblad
|70-72-74-71—287
|Alena Sharp
|73-70-72-72—287
|Brianna Do
|70-73-71-74—288
|Stephanie Meadow
|68-71-75-74—288
|Ryann O’Toole
|70-71-72-75—288
|Yahui Zhang
|72-70-75-71—288
|Hye Jin Choi
|71-72-74-72—289
|Jodi Ewart Shadoff
|69-73-74-73—289
|Frida Kinhult
|69-74-73-73—289
|Sung Hyun Park
|67-74-74-74—289
|Celine Borge
|68-71-70-81—290
|Adela Cernousek
|71-68-77-74—290
|Sophia Popov
|74-67-74-75—290
|Jiwon Jeon
|70-73-76-72—291
|Ilhee Lee
|70-70-71-80—291
|Hira Naveed
|72-70-72-77—291
|Polly Mack
|73-67-82-71—293
