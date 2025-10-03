Live Radio
LOTTE Championship presented by Hoakalei Scores

The Associated Press

October 3, 2025, 5:09 PM

Thursday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $3 million

Yardage: 6,566; Par: 72

Second Round

You Min Hwang 67-62—129
Akie Iwai 64-68—132
Jessica Porvasnik 67-65—132
Nasa Hataoka 65-69—134
Gabriela Ruffels 65-69—134
Brooke Matthews 68-67—135
Pornanong Phatlum 66-69—135
Nelly Korda 69-67—136
Peiyun Chien 65-71—136
Chisato Iwai 70-66—136
Ina Yoon 71-65—136
Allisen Corpuz 68-69—137
Megan Khang 71-66—137
Charley Hull 69-68—137
Minami Katsu 68-70—138
Jeong Eun Lee5 68-70—138
Patty Tavatanakit 66-72—138
Hyo Joo Kim 68-70—138
Lucy Li 68-70—138
Amy Yang 68-70—138
Pajaree Anannarukarn 70-69—139
Ana Belac 68-71—139
Adela Cernousek 71-68—139
Andrea Lee 68-71—139
Elizabeth Szokol 69-70—139
Celine Borge 68-71—139
Paula Reto 68-71—139
Stephanie Meadow 68-71—139
Linnea Strom 69-70—139
A Lim Kim 66-74—140
Miyu Yamashita 70-70—140
Brooke Henderson 70-70—140
Ilhee Lee 70-70—140
Ruixin Liu 72-68—140
Dewi Weber 70-70—140
In Gee Chun 69-71—140
Stacy Lewis 68-72—140
Kristen Gillman 69-71—140
Polly Mack 73-67—140
Mariel Galdiano 70-71—141
Jennifer Kupcho 71-70—141
Kum Kang Park 71-70—141
Emily Pedersen 69-72—141
Rio Takeda 71-70—141
Nataliya Guseva 70-71—141
Somi Lee 68-73—141
Sofia Garcia 70-71—141
Azahara Munoz 69-72—141
Ryann O’Toole 70-71—141
Sung Hyun Park 67-74—141
Sophia Popov 74-67—141
Yuna Nishimura 69-73—142
Na Rin An 71-71—142
Jodi Ewart Shadoff 69-73—142
Hyo Joon Jang 70-72—142
Ingrid Lindblad 70-72—142
Caroline Masson 72-70—142
Hira Naveed 72-70—142
Kate Smith-Stroh 70-72—142
Jaravee Boonchant 71-71—142
Yahui Zhang 72-70—142
Robyn Choi 71-72—143
Lauren Hartlage 71-72—143
Jin Hee Im 73-70—143
Sarah Schmelzel 73-70—143
Hye Jin Choi 71-72—143
Brianna Do 70-73—143
Frida Kinhult 69-74—143
Cassie Porter 69-74—143
Madelene Sagstrom 70-73—143
Alena Sharp 73-70—143
Jasmine Suwannapura 72-71—143
Jiwon Jeon 70-73—143

Missed Cut

Soo Bin Joo 73-71—144
Annie Kim 72-72—144
Auston Kim 72-72—144
Maude-Aimee Leblanc 73-71—144
Alison Lee 70-74—144
Heather Lin 71-73—144
Morgane Metraux 76-68—144
Anna Nordqvist 71-73—144
Hinako Shibuno 71-73—144
Jenny Shin 74-70—144
Hae In Sung 71-73—144
Xiaowen Yin 72-72—144
Arpichaya Yubol 72-72—144
Jenny Bae 75-70—145
Amanda Doherty 74-71—145
Aline Krauter 73-72—145
Mina Kreiter 70-75—145
Yu Liu 73-72—145
Caley McGinty 74-71—145
Pauline Roussin 69-76—145
Bailey Tardy 72-73—145
Brittany Altomare 72-74—146
Olivia Cowan 71-75—146
Savannah Grewal 72-74—146
So Young Lee 71-75—146
Bianca Pagdanganan 69-77—146
Yuri Yoshida 69-77—146
Saki Baba 73-74—147
Perrine Delacour 77-70—147
Jeongeun Lee6 71-76—147
Madison Young 71-76—147
Daniela Darquea 71-77—148
Lindy Duncan 75-73—148
Honorine Nobuta Ferry 74-74—148
Tagiralani Luafalealo 71-77—148
Dani Holmqvist 74-75—149
Pernilla Lindberg 71-78—149
Leona Maguire 70-79—149
Alexa Takai 74-75—149
Caroline Inglis 76-74—150
Sarah Kemp 74-76—150
Lauren Morris 72-78—150
Danielle Kang 78-73—151
Kaitlyn Papp 76-75—151
Gigi Stoll 73-78—151
Alexa Pano 78-77—155
Yuka Saso 77-81—158

