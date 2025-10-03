LOTTE Championship presented by Hoakalei Scores

Thursday At Hoakalei Country Club Ewa Beach, Hawaii Purse: $3 million Yardage: 6,566; Par: 72 Second Round You Min Hwang…
Thursday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $3 million
Yardage: 6,566; Par: 72
Second Round
|You Min Hwang
|67-62—129
|Akie Iwai
|64-68—132
|Jessica Porvasnik
|67-65—132
|Nasa Hataoka
|65-69—134
|Gabriela Ruffels
|65-69—134
|Brooke Matthews
|68-67—135
|Pornanong Phatlum
|66-69—135
|Nelly Korda
|69-67—136
|Peiyun Chien
|65-71—136
|Chisato Iwai
|70-66—136
|Ina Yoon
|71-65—136
|Allisen Corpuz
|68-69—137
|Megan Khang
|71-66—137
|Charley Hull
|69-68—137
|Minami Katsu
|68-70—138
|Jeong Eun Lee5
|68-70—138
|Patty Tavatanakit
|66-72—138
|Hyo Joo Kim
|68-70—138
|Lucy Li
|68-70—138
|Amy Yang
|68-70—138
|Pajaree Anannarukarn
|70-69—139
|Ana Belac
|68-71—139
|Adela Cernousek
|71-68—139
|Andrea Lee
|68-71—139
|Elizabeth Szokol
|69-70—139
|Celine Borge
|68-71—139
|Paula Reto
|68-71—139
|Stephanie Meadow
|68-71—139
|Linnea Strom
|69-70—139
|A Lim Kim
|66-74—140
|Miyu Yamashita
|70-70—140
|Brooke Henderson
|70-70—140
|Ilhee Lee
|70-70—140
|Ruixin Liu
|72-68—140
|Dewi Weber
|70-70—140
|In Gee Chun
|69-71—140
|Stacy Lewis
|68-72—140
|Kristen Gillman
|69-71—140
|Polly Mack
|73-67—140
|Mariel Galdiano
|70-71—141
|Jennifer Kupcho
|71-70—141
|Kum Kang Park
|71-70—141
|Emily Pedersen
|69-72—141
|Rio Takeda
|71-70—141
|Nataliya Guseva
|70-71—141
|Somi Lee
|68-73—141
|Sofia Garcia
|70-71—141
|Azahara Munoz
|69-72—141
|Ryann O’Toole
|70-71—141
|Sung Hyun Park
|67-74—141
|Sophia Popov
|74-67—141
|Yuna Nishimura
|69-73—142
|Na Rin An
|71-71—142
|Jodi Ewart Shadoff
|69-73—142
|Hyo Joon Jang
|70-72—142
|Ingrid Lindblad
|70-72—142
|Caroline Masson
|72-70—142
|Hira Naveed
|72-70—142
|Kate Smith-Stroh
|70-72—142
|Jaravee Boonchant
|71-71—142
|Yahui Zhang
|72-70—142
|Robyn Choi
|71-72—143
|Lauren Hartlage
|71-72—143
|Jin Hee Im
|73-70—143
|Sarah Schmelzel
|73-70—143
|Hye Jin Choi
|71-72—143
|Brianna Do
|70-73—143
|Frida Kinhult
|69-74—143
|Cassie Porter
|69-74—143
|Madelene Sagstrom
|70-73—143
|Alena Sharp
|73-70—143
|Jasmine Suwannapura
|72-71—143
|Jiwon Jeon
|70-73—143
Missed Cut
|Soo Bin Joo
|73-71—144
|Annie Kim
|72-72—144
|Auston Kim
|72-72—144
|Maude-Aimee Leblanc
|73-71—144
|Alison Lee
|70-74—144
|Heather Lin
|71-73—144
|Morgane Metraux
|76-68—144
|Anna Nordqvist
|71-73—144
|Hinako Shibuno
|71-73—144
|Jenny Shin
|74-70—144
|Hae In Sung
|71-73—144
|Xiaowen Yin
|72-72—144
|Arpichaya Yubol
|72-72—144
|Jenny Bae
|75-70—145
|Amanda Doherty
|74-71—145
|Aline Krauter
|73-72—145
|Mina Kreiter
|70-75—145
|Yu Liu
|73-72—145
|Caley McGinty
|74-71—145
|Pauline Roussin
|69-76—145
|Bailey Tardy
|72-73—145
|Brittany Altomare
|72-74—146
|Olivia Cowan
|71-75—146
|Savannah Grewal
|72-74—146
|So Young Lee
|71-75—146
|Bianca Pagdanganan
|69-77—146
|Yuri Yoshida
|69-77—146
|Saki Baba
|73-74—147
|Perrine Delacour
|77-70—147
|Jeongeun Lee6
|71-76—147
|Madison Young
|71-76—147
|Daniela Darquea
|71-77—148
|Lindy Duncan
|75-73—148
|Honorine Nobuta Ferry
|74-74—148
|Tagiralani Luafalealo
|71-77—148
|Dani Holmqvist
|74-75—149
|Pernilla Lindberg
|71-78—149
|Leona Maguire
|70-79—149
|Alexa Takai
|74-75—149
|Caroline Inglis
|76-74—150
|Sarah Kemp
|74-76—150
|Lauren Morris
|72-78—150
|Danielle Kang
|78-73—151
|Kaitlyn Papp
|76-75—151
|Gigi Stoll
|73-78—151
|Alexa Pano
|78-77—155
|Yuka Saso
|77-81—158
