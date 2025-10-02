Live Radio
LOTTE Championship presented by Hoakalei Par Scores

The Associated Press

October 2, 2025, 12:21 AM

Wednesday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $3 million

Yardage: 6,566; Par: 72

First Round

Akie Iwai 32-32—64 -8
Peiyun Chien 32-33—65 -7
Nasa Hataoka 30-35—65 -7
Gabriela Ruffels 33-32—65 -7
A Lim Kim 35-31—66 -6
Pornanong Phatlum 33-33—66 -6
Patty Tavatanakit 31-35—66 -6
You Min Hwang 34-33—67 -5
Sung Hyun Park 34-33—67 -5
Jessica Porvasnik 32-35—67 -5
Ana Belac 34-34—68 -4
Celine Borge 34-34—68 -4
Allisen Corpuz 36-32—68 -4
Minami Katsu 33-35—68 -4
Hyo Joo Kim 35-33—68 -4
Somi Lee 35-33—68 -4
Andrea Lee 35-33—68 -4
Jeong Eun Lee5 33-35—68 -4
Stacy Lewis 35-33—68 -4
Lucy Li 33-35—68 -4
Brooke Matthews 35-33—68 -4
Stephanie Meadow 35-33—68 -4
Paula Reto 33-35—68 -4
Amy Yang 33-35—68 -4
In Gee Chun 33-36—69 -3
Jodi Ewart Shadoff 33-36—69 -3
Kristen Gillman 35-34—69 -3
Charley Hull 36-33—69 -3
Frida Kinhult 36-33—69 -3
Nelly Korda 34-35—69 -3
Azahara Munoz 35-34—69 -3
Yuna Nishimura 36-33—69 -3
Bianca Pagdanganan 35-34—69 -3
Emily Pedersen 31-38—69 -3
Cassie Porter 33-36—69 -3
Pauline Roussin 33-36—69 -3
Linnea Strom 34-35—69 -3
Elizabeth Szokol 33-36—69 -3
Yuri Yoshida 32-37—69 -3
Pajaree Anannarukarn 35-35—70 -2
Brianna Do 35-35—70 -2
Mariel Galdiano 37-33—70 -2
Sofia Garcia 35-35—70 -2
Nataliya Guseva 36-34—70 -2
Brooke Henderson 35-35—70 -2
Chisato Iwai 33-37—70 -2
Hyo Joon Jang 35-35—70 -2
Jiwon Jeon 34-36—70 -2
Mina Kreiter 36-34—70 -2
Ilhee Lee 34-36—70 -2
Alison Lee 34-36—70 -2
Ingrid Lindblad 34-36—70 -2
Leona Maguire 36-34—70 -2
Ryann O’Toole 35-35—70 -2
Madelene Sagstrom 32-38—70 -2
Kate Smith-Stroh 32-38—70 -2
Dewi Weber 38-32—70 -2
Miyu Yamashita 34-36—70 -2
Na Rin An 35-36—71 -1
Jaravee Boonchant 34-37—71 -1
Adela Cernousek 36-35—71 -1
Hye Jin Choi 35-36—71 -1
Robyn Choi 35-36—71 -1
Olivia Cowan 34-37—71 -1
Daniela Darquea 37-34—71 -1
Lauren Hartlage 37-34—71 -1
Megan Khang 34-37—71 -1
Jennifer Kupcho 34-37—71 -1
So Young Lee 34-37—71 -1
Jeongeun Lee6 36-35—71 -1
Heather Lin 36-35—71 -1
Pernilla Lindberg 35-36—71 -1
Tagiralani Luafalealo 34-37—71 -1
Anna Nordqvist 35-36—71 -1
Kum Kang Park 35-36—71 -1
Hinako Shibuno 36-35—71 -1
Hae In Sung 35-36—71 -1
Rio Takeda 35-36—71 -1
Ina Yoon 32-39—71 -1
Madison Young 35-36—71 -1
Brittany Altomare 35-37—72 E
Savannah Grewal 34-38—72 E
Annie Kim 38-34—72 E
Auston Kim 37-35—72 E
Ruixin Liu 33-39—72 E
Caroline Masson 35-37—72 E
Lauren Morris 35-37—72 E
Hira Naveed 36-36—72 E
Jasmine Suwannapura 37-35—72 E
Bailey Tardy 35-37—72 E
Xiaowen Yin 36-36—72 E
Arpichaya Yubol 36-36—72 E
Yahui Zhang 35-37—72 E
Saki Baba 38-35—73 +1
Jin Hee Im 36-37—73 +1
Soo Bin Joo 36-37—73 +1
Aline Krauter 37-36—73 +1
Maude-Aimee Leblanc 38-35—73 +1
Yu Liu 40-33—73 +1
Polly Mack 36-37—73 +1
Sarah Schmelzel 33-40—73 +1
Alena Sharp 36-37—73 +1
Gigi Stoll 35-38—73 +1
Amanda Doherty 39-35—74 +2
Honorine Nobuta Ferry 39-35—74 +2
Dani Holmqvist 38-36—74 +2
Sarah Kemp 37-37—74 +2
Caley McGinty 37-37—74 +2
Sophia Popov 37-37—74 +2
Jenny Shin 35-39—74 +2
Alexa Takai 37-37—74 +2
Jenny Bae 37-38—75 +3
Lindy Duncan 35-40—75 +3
Caroline Inglis 37-39—76 +4
Morgane Metraux 39-37—76 +4
Kaitlyn Papp 38-38—76 +4
Perrine Delacour 38-39—77 +5
Yuka Saso 39-38—77 +5
Danielle Kang 36-42—78 +6
Alexa Pano 37-41—78 +6

