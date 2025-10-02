LOTTE Championship presented by Hoakalei Par Scores

Wednesday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $3 million
Yardage: 6,566; Par: 72
First Round
|Akie Iwai
|32-32—64
|-8
|Peiyun Chien
|32-33—65
|-7
|Nasa Hataoka
|30-35—65
|-7
|Gabriela Ruffels
|33-32—65
|-7
|A Lim Kim
|35-31—66
|-6
|Pornanong Phatlum
|33-33—66
|-6
|Patty Tavatanakit
|31-35—66
|-6
|You Min Hwang
|34-33—67
|-5
|Sung Hyun Park
|34-33—67
|-5
|Jessica Porvasnik
|32-35—67
|-5
|Ana Belac
|34-34—68
|-4
|Celine Borge
|34-34—68
|-4
|Allisen Corpuz
|36-32—68
|-4
|Minami Katsu
|33-35—68
|-4
|Hyo Joo Kim
|35-33—68
|-4
|Somi Lee
|35-33—68
|-4
|Andrea Lee
|35-33—68
|-4
|Jeong Eun Lee5
|33-35—68
|-4
|Stacy Lewis
|35-33—68
|-4
|Lucy Li
|33-35—68
|-4
|Brooke Matthews
|35-33—68
|-4
|Stephanie Meadow
|35-33—68
|-4
|Paula Reto
|33-35—68
|-4
|Amy Yang
|33-35—68
|-4
|In Gee Chun
|33-36—69
|-3
|Jodi Ewart Shadoff
|33-36—69
|-3
|Kristen Gillman
|35-34—69
|-3
|Charley Hull
|36-33—69
|-3
|Frida Kinhult
|36-33—69
|-3
|Nelly Korda
|34-35—69
|-3
|Azahara Munoz
|35-34—69
|-3
|Yuna Nishimura
|36-33—69
|-3
|Bianca Pagdanganan
|35-34—69
|-3
|Emily Pedersen
|31-38—69
|-3
|Cassie Porter
|33-36—69
|-3
|Pauline Roussin
|33-36—69
|-3
|Linnea Strom
|34-35—69
|-3
|Elizabeth Szokol
|33-36—69
|-3
|Yuri Yoshida
|32-37—69
|-3
|Pajaree Anannarukarn
|35-35—70
|-2
|Brianna Do
|35-35—70
|-2
|Mariel Galdiano
|37-33—70
|-2
|Sofia Garcia
|35-35—70
|-2
|Nataliya Guseva
|36-34—70
|-2
|Brooke Henderson
|35-35—70
|-2
|Chisato Iwai
|33-37—70
|-2
|Hyo Joon Jang
|35-35—70
|-2
|Jiwon Jeon
|34-36—70
|-2
|Mina Kreiter
|36-34—70
|-2
|Ilhee Lee
|34-36—70
|-2
|Alison Lee
|34-36—70
|-2
|Ingrid Lindblad
|34-36—70
|-2
|Leona Maguire
|36-34—70
|-2
|Ryann O’Toole
|35-35—70
|-2
|Madelene Sagstrom
|32-38—70
|-2
|Kate Smith-Stroh
|32-38—70
|-2
|Dewi Weber
|38-32—70
|-2
|Miyu Yamashita
|34-36—70
|-2
|Na Rin An
|35-36—71
|-1
|Jaravee Boonchant
|34-37—71
|-1
|Adela Cernousek
|36-35—71
|-1
|Hye Jin Choi
|35-36—71
|-1
|Robyn Choi
|35-36—71
|-1
|Olivia Cowan
|34-37—71
|-1
|Daniela Darquea
|37-34—71
|-1
|Lauren Hartlage
|37-34—71
|-1
|Megan Khang
|34-37—71
|-1
|Jennifer Kupcho
|34-37—71
|-1
|So Young Lee
|34-37—71
|-1
|Jeongeun Lee6
|36-35—71
|-1
|Heather Lin
|36-35—71
|-1
|Pernilla Lindberg
|35-36—71
|-1
|Tagiralani Luafalealo
|34-37—71
|-1
|Anna Nordqvist
|35-36—71
|-1
|Kum Kang Park
|35-36—71
|-1
|Hinako Shibuno
|36-35—71
|-1
|Hae In Sung
|35-36—71
|-1
|Rio Takeda
|35-36—71
|-1
|Ina Yoon
|32-39—71
|-1
|Madison Young
|35-36—71
|-1
|Brittany Altomare
|35-37—72
|E
|Savannah Grewal
|34-38—72
|E
|Annie Kim
|38-34—72
|E
|Auston Kim
|37-35—72
|E
|Ruixin Liu
|33-39—72
|E
|Caroline Masson
|35-37—72
|E
|Lauren Morris
|35-37—72
|E
|Hira Naveed
|36-36—72
|E
|Jasmine Suwannapura
|37-35—72
|E
|Bailey Tardy
|35-37—72
|E
|Xiaowen Yin
|36-36—72
|E
|Arpichaya Yubol
|36-36—72
|E
|Yahui Zhang
|35-37—72
|E
|Saki Baba
|38-35—73
|+1
|Jin Hee Im
|36-37—73
|+1
|Soo Bin Joo
|36-37—73
|+1
|Aline Krauter
|37-36—73
|+1
|Maude-Aimee Leblanc
|38-35—73
|+1
|Yu Liu
|40-33—73
|+1
|Polly Mack
|36-37—73
|+1
|Sarah Schmelzel
|33-40—73
|+1
|Alena Sharp
|36-37—73
|+1
|Gigi Stoll
|35-38—73
|+1
|Amanda Doherty
|39-35—74
|+2
|Honorine Nobuta Ferry
|39-35—74
|+2
|Dani Holmqvist
|38-36—74
|+2
|Sarah Kemp
|37-37—74
|+2
|Caley McGinty
|37-37—74
|+2
|Sophia Popov
|37-37—74
|+2
|Jenny Shin
|35-39—74
|+2
|Alexa Takai
|37-37—74
|+2
|Jenny Bae
|37-38—75
|+3
|Lindy Duncan
|35-40—75
|+3
|Caroline Inglis
|37-39—76
|+4
|Morgane Metraux
|39-37—76
|+4
|Kaitlyn Papp
|38-38—76
|+4
|Perrine Delacour
|38-39—77
|+5
|Yuka Saso
|39-38—77
|+5
|Danielle Kang
|36-42—78
|+6
|Alexa Pano
|37-41—78
|+6
