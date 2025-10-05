LOTTE Championship presented by Hoakalei Par Scores

Saturday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $3 million
Yardage: 6,566; Par: 72
Final Round
|You Min Hwang, $450,000
|67-62-75-67—271
|-17
|Hyo Joo Kim, $277,054
|68-70-66-68—272
|-16
|Minami Katsu, $200,983
|68-70-66-69—273
|-15
|Peiyun Chien, $117,177
|65-71-68-70—274
|-14
|Akie Iwai, $117,177
|64-68-71-71—274
|-14
|Nelly Korda, $117,177
|69-67-69-69—274
|-14
|Jessica Porvasnik, $117,177
|67-65-72-70—274
|-14
|Nasa Hataoka, $71,293
|65-69-71-70—275
|-13
|Brooke Matthews, $71,293
|68-67-69-71—275
|-13
|A Lim Kim, $59,157
|66-74-66-70—276
|-12
|Pornanong Phatlum, $59,157
|66-69-69-72—276
|-12
|Nataliya Guseva, $51,420
|70-71-67-69—277
|-11
|Andrea Lee, $51,420
|68-71-67-71—277
|-11
|Allisen Corpuz, $40,045
|68-69-72-69—278
|-10
|Charley Hull, $40,045
|69-68-72-69—278
|-10
|Chisato Iwai, $40,045
|70-66-71-71—278
|-10
|Megan Khang, $40,045
|71-66-67-74—278
|-10
|Somi Lee, $40,045
|68-73-67-70—278
|-10
|Patty Tavatanakit, $40,045
|66-72-69-71—278
|-10
|Dewi Weber, $40,045
|70-70-68-70—278
|-10
|Jeong Eun Lee5, $33,068
|68-70-71-70—279
|-9
|Emily Pedersen, $33,068
|69-72-71-67—279
|-9
|Jennifer Kupcho, $29,003
|71-70-70-69—280
|-8
|Ruixin Liu, $29,003
|72-68-69-71—280
|-8
|Yuna Nishimura, $29,003
|69-73-70-68—280
|-8
|Linnea Strom, $29,003
|69-70-72-69—280
|-8
|Miyu Yamashita, $29,003
|70-70-71-69—280
|-8
|Lauren Hartlage, $24,307
|71-72-69-69—281
|-7
|Brooke Henderson, $24,307
|70-70-69-72—281
|-7
|Kum Kang Park, $24,307
|71-70-70-70—281
|-7
|Gabriela Ruffels, $24,307
|65-69-75-72—281
|-7
|Robyn Choi, $21,083
|71-72-69-70—282
|-6
|Stacy Lewis, $21,083
|68-72-72-70—282
|-6
|Rio Takeda, $21,083
|71-70-67-74—282
|-6
|Pajaree Anannarukarn, $17,206
|70-69-68-76—283
|-5
|Kristen Gillman, $17,206
|69-71-74-69—283
|-5
|Jin Hee Im, $17,206
|73-70-68-72—283
|-5
|Hyo Joon Jang, $17,206
|70-72-71-70—283
|-5
|Azahara Munoz, $17,206
|69-72-69-73—283
|-5
|Paula Reto, $17,206
|68-71-71-73—283
|-5
|Elizabeth Szokol, $17,206
|69-70-71-73—283
|-5
|Ana Belac, $12,958
|68-71-73-72—284
|-4
|In Gee Chun, $12,958
|69-71-71-73—284
|-4
|Sofia Garcia, $12,958
|70-71-70-73—284
|-4
|Lucy Li, $12,958
|68-70-73-73—284
|-4
|Cassie Porter, $12,958
|69-74-69-72—284
|-4
|Kate Smith-Stroh, $12,958
|70-72-68-74—284
|-4
|Ina Yoon, $12,958
|71-65-73-75—284
|-4
|Jaravee Boonchant, $10,188
|71-71-72-71—285
|-3
|Caroline Masson, $10,188
|72-70-74-69—285
|-3
|Madelene Sagstrom, $10,188
|70-73-73-69—285
|-3
|Sarah Schmelzel, $10,188
|73-70-71-71—285
|-3
|Jasmine Suwannapura, $10,188
|72-71-71-71—285
|-3
|Amy Yang, $10,188
|68-70-75-72—285
|-3
|Na Rin An, $8,949
|71-71-71-73—286
|-2
|Mariel Galdiano, $8,949
|70-71-68-77—286
|-2
|Ingrid Lindblad, $8,343
|70-72-74-71—287
|-1
|Alena Sharp, $8,343
|73-70-72-72—287
|-1
|Brianna Do, $7,547
|70-73-71-74—288
|E
|Stephanie Meadow, $7,547
|68-71-75-74—288
|E
|Ryann O’Toole, $7,547
|70-71-72-75—288
|E
|Yahui Zhang, $7,547
|72-70-75-71—288
|E
|Hye Jin Choi, $6,902
|71-72-74-72—289
|+1
|Jodi Ewart Shadoff, $6,902
|69-73-74-73—289
|+1
|Frida Kinhult, $6,902
|69-74-73-73—289
|+1
|Sung Hyun Park, $6,902
|67-74-74-74—289
|+1
|Celine Borge, $6,371
|68-71-70-81—290
|+2
|Adela Cernousek, $6,371
|71-68-77-74—290
|+2
|Sophia Popov, $6,371
|74-67-74-75—290
|+2
|Jiwon Jeon, $5,992
|70-73-76-72—291
|+3
|Ilhee Lee, $5,992
|70-70-71-80—291
|+3
|Hira Naveed, $5,992
|72-70-72-77—291
|+3
|Polly Mack, $5,839
|73-67-82-71—293
|+5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.