LOTTE Championship presented by Hoakalei Par Scores

The Associated Press

October 5, 2025, 12:05 AM

Saturday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $3 million

Yardage: 6,566; Par: 72

Final Round

You Min Hwang, $450,000 67-62-75-67—271 -17
Hyo Joo Kim, $277,054 68-70-66-68—272 -16
Minami Katsu, $200,983 68-70-66-69—273 -15
Peiyun Chien, $117,177 65-71-68-70—274 -14
Akie Iwai, $117,177 64-68-71-71—274 -14
Nelly Korda, $117,177 69-67-69-69—274 -14
Jessica Porvasnik, $117,177 67-65-72-70—274 -14
Nasa Hataoka, $71,293 65-69-71-70—275 -13
Brooke Matthews, $71,293 68-67-69-71—275 -13
A Lim Kim, $59,157 66-74-66-70—276 -12
Pornanong Phatlum, $59,157 66-69-69-72—276 -12
Nataliya Guseva, $51,420 70-71-67-69—277 -11
Andrea Lee, $51,420 68-71-67-71—277 -11
Allisen Corpuz, $40,045 68-69-72-69—278 -10
Charley Hull, $40,045 69-68-72-69—278 -10
Chisato Iwai, $40,045 70-66-71-71—278 -10
Megan Khang, $40,045 71-66-67-74—278 -10
Somi Lee, $40,045 68-73-67-70—278 -10
Patty Tavatanakit, $40,045 66-72-69-71—278 -10
Dewi Weber, $40,045 70-70-68-70—278 -10
Jeong Eun Lee5, $33,068 68-70-71-70—279 -9
Emily Pedersen, $33,068 69-72-71-67—279 -9
Jennifer Kupcho, $29,003 71-70-70-69—280 -8
Ruixin Liu, $29,003 72-68-69-71—280 -8
Yuna Nishimura, $29,003 69-73-70-68—280 -8
Linnea Strom, $29,003 69-70-72-69—280 -8
Miyu Yamashita, $29,003 70-70-71-69—280 -8
Lauren Hartlage, $24,307 71-72-69-69—281 -7
Brooke Henderson, $24,307 70-70-69-72—281 -7
Kum Kang Park, $24,307 71-70-70-70—281 -7
Gabriela Ruffels, $24,307 65-69-75-72—281 -7
Robyn Choi, $21,083 71-72-69-70—282 -6
Stacy Lewis, $21,083 68-72-72-70—282 -6
Rio Takeda, $21,083 71-70-67-74—282 -6
Pajaree Anannarukarn, $17,206 70-69-68-76—283 -5
Kristen Gillman, $17,206 69-71-74-69—283 -5
Jin Hee Im, $17,206 73-70-68-72—283 -5
Hyo Joon Jang, $17,206 70-72-71-70—283 -5
Azahara Munoz, $17,206 69-72-69-73—283 -5
Paula Reto, $17,206 68-71-71-73—283 -5
Elizabeth Szokol, $17,206 69-70-71-73—283 -5
Ana Belac, $12,958 68-71-73-72—284 -4
In Gee Chun, $12,958 69-71-71-73—284 -4
Sofia Garcia, $12,958 70-71-70-73—284 -4
Lucy Li, $12,958 68-70-73-73—284 -4
Cassie Porter, $12,958 69-74-69-72—284 -4
Kate Smith-Stroh, $12,958 70-72-68-74—284 -4
Ina Yoon, $12,958 71-65-73-75—284 -4
Jaravee Boonchant, $10,188 71-71-72-71—285 -3
Caroline Masson, $10,188 72-70-74-69—285 -3
Madelene Sagstrom, $10,188 70-73-73-69—285 -3
Sarah Schmelzel, $10,188 73-70-71-71—285 -3
Jasmine Suwannapura, $10,188 72-71-71-71—285 -3
Amy Yang, $10,188 68-70-75-72—285 -3
Na Rin An, $8,949 71-71-71-73—286 -2
Mariel Galdiano, $8,949 70-71-68-77—286 -2
Ingrid Lindblad, $8,343 70-72-74-71—287 -1
Alena Sharp, $8,343 73-70-72-72—287 -1
Brianna Do, $7,547 70-73-71-74—288 E
Stephanie Meadow, $7,547 68-71-75-74—288 E
Ryann O’Toole, $7,547 70-71-72-75—288 E
Yahui Zhang, $7,547 72-70-75-71—288 E
Hye Jin Choi, $6,902 71-72-74-72—289 +1
Jodi Ewart Shadoff, $6,902 69-73-74-73—289 +1
Frida Kinhult, $6,902 69-74-73-73—289 +1
Sung Hyun Park, $6,902 67-74-74-74—289 +1
Celine Borge, $6,371 68-71-70-81—290 +2
Adela Cernousek, $6,371 71-68-77-74—290 +2
Sophia Popov, $6,371 74-67-74-75—290 +2
Jiwon Jeon, $5,992 70-73-76-72—291 +3
Ilhee Lee, $5,992 70-70-71-80—291 +3
Hira Naveed, $5,992 72-70-72-77—291 +3
Polly Mack, $5,839 73-67-82-71—293 +5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

