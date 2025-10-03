Live Radio
Home » Sports » LOTTE Championship presented by…

LOTTE Championship presented by Hoakalei Par Scores

The Associated Press

October 3, 2025, 5:09 PM

Thursday

At Hoakalei Country Club

Ewa Beach, Hawaii

Purse: $3 million

Yardage: 6,566; Par: 72

Second Round

You Min Hwang 67-62—129 -15
Akie Iwai 64-68—132 -12
Jessica Porvasnik 67-65—132 -12
Nasa Hataoka 65-69—134 -10
Gabriela Ruffels 65-69—134 -10
Brooke Matthews 68-67—135 -9
Pornanong Phatlum 66-69—135 -9
Nelly Korda 69-67—136 -8
Peiyun Chien 65-71—136 -8
Chisato Iwai 70-66—136 -8
Ina Yoon 71-65—136 -8
Allisen Corpuz 68-69—137 -7
Megan Khang 71-66—137 -7
Charley Hull 69-68—137 -7
Minami Katsu 68-70—138 -6
Jeong Eun Lee5 68-70—138 -6
Patty Tavatanakit 66-72—138 -6
Hyo Joo Kim 68-70—138 -6
Lucy Li 68-70—138 -6
Amy Yang 68-70—138 -6
Pajaree Anannarukarn 70-69—139 -5
Ana Belac 68-71—139 -5
Adela Cernousek 71-68—139 -5
Andrea Lee 68-71—139 -5
Elizabeth Szokol 69-70—139 -5
Celine Borge 68-71—139 -5
Paula Reto 68-71—139 -5
Stephanie Meadow 68-71—139 -5
Linnea Strom 69-70—139 -5
A Lim Kim 66-74—140 -4
Miyu Yamashita 70-70—140 -4
Brooke Henderson 70-70—140 -4
Ilhee Lee 70-70—140 -4
Ruixin Liu 72-68—140 -4
Dewi Weber 70-70—140 -4
In Gee Chun 69-71—140 -4
Stacy Lewis 68-72—140 -4
Kristen Gillman 69-71—140 -4
Polly Mack 73-67—140 -4
Mariel Galdiano 70-71—141 -3
Jennifer Kupcho 71-70—141 -3
Kum Kang Park 71-70—141 -3
Emily Pedersen 69-72—141 -3
Rio Takeda 71-70—141 -3
Nataliya Guseva 70-71—141 -3
Somi Lee 68-73—141 -3
Sofia Garcia 70-71—141 -3
Azahara Munoz 69-72—141 -3
Ryann O’Toole 70-71—141 -3
Sung Hyun Park 67-74—141 -3
Sophia Popov 74-67—141 -3
Yuna Nishimura 69-73—142 -2
Na Rin An 71-71—142 -2
Jodi Ewart Shadoff 69-73—142 -2
Hyo Joon Jang 70-72—142 -2
Ingrid Lindblad 70-72—142 -2
Caroline Masson 72-70—142 -2
Hira Naveed 72-70—142 -2
Kate Smith-Stroh 70-72—142 -2
Jaravee Boonchant 71-71—142 -2
Yahui Zhang 72-70—142 -2
Robyn Choi 71-72—143 -1
Lauren Hartlage 71-72—143 -1
Jin Hee Im 73-70—143 -1
Sarah Schmelzel 73-70—143 -1
Hye Jin Choi 71-72—143 -1
Brianna Do 70-73—143 -1
Frida Kinhult 69-74—143 -1
Cassie Porter 69-74—143 -1
Madelene Sagstrom 70-73—143 -1
Alena Sharp 73-70—143 -1
Jasmine Suwannapura 72-71—143 -1
Jiwon Jeon 70-73—143 -1

Missed Cut

Soo Bin Joo 73-71—144 E
Annie Kim 72-72—144 E
Auston Kim 72-72—144 E
Maude-Aimee Leblanc 73-71—144 E
Alison Lee 70-74—144 E
Heather Lin 71-73—144 E
Morgane Metraux 76-68—144 E
Anna Nordqvist 71-73—144 E
Hinako Shibuno 71-73—144 E
Jenny Shin 74-70—144 E
Hae In Sung 71-73—144 E
Xiaowen Yin 72-72—144 E
Arpichaya Yubol 72-72—144 E
Jenny Bae 75-70—145 +1
Amanda Doherty 74-71—145 +1
Aline Krauter 73-72—145 +1
Mina Kreiter 70-75—145 +1
Yu Liu 73-72—145 +1
Caley McGinty 74-71—145 +1
Pauline Roussin 69-76—145 +1
Bailey Tardy 72-73—145 +1
Brittany Altomare 72-74—146 +2
Olivia Cowan 71-75—146 +2
Savannah Grewal 72-74—146 +2
So Young Lee 71-75—146 +2
Bianca Pagdanganan 69-77—146 +2
Yuri Yoshida 69-77—146 +2
Saki Baba 73-74—147 +3
Perrine Delacour 77-70—147 +3
Jeongeun Lee6 71-76—147 +3
Madison Young 71-76—147 +3
Daniela Darquea 71-77—148 +4
Lindy Duncan 75-73—148 +4
Honorine Nobuta Ferry 74-74—148 +4
Tagiralani Luafalealo 71-77—148 +4
Dani Holmqvist 74-75—149 +5
Pernilla Lindberg 71-78—149 +5
Leona Maguire 70-79—149 +5
Alexa Takai 74-75—149 +5
Caroline Inglis 76-74—150 +6
Sarah Kemp 74-76—150 +6
Lauren Morris 72-78—150 +6
Danielle Kang 78-73—151 +7
Kaitlyn Papp 76-75—151 +7
Gigi Stoll 73-78—151 +7
Alexa Pano 78-77—155 +11
Yuka Saso 77-81—158 +14

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up