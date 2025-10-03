LOTTE Championship presented by Hoakalei Par Scores

Thursday At Hoakalei Country Club Ewa Beach, Hawaii Purse: $3 million Yardage: 6,566; Par: 72 Second Round You Min Hwang…
Thursday
At Hoakalei Country Club
Ewa Beach, Hawaii
Purse: $3 million
Yardage: 6,566; Par: 72
Second Round
|You Min Hwang
|67-62—129
|-15
|Akie Iwai
|64-68—132
|-12
|Jessica Porvasnik
|67-65—132
|-12
|Nasa Hataoka
|65-69—134
|-10
|Gabriela Ruffels
|65-69—134
|-10
|Brooke Matthews
|68-67—135
|-9
|Pornanong Phatlum
|66-69—135
|-9
|Nelly Korda
|69-67—136
|-8
|Peiyun Chien
|65-71—136
|-8
|Chisato Iwai
|70-66—136
|-8
|Ina Yoon
|71-65—136
|-8
|Allisen Corpuz
|68-69—137
|-7
|Megan Khang
|71-66—137
|-7
|Charley Hull
|69-68—137
|-7
|Minami Katsu
|68-70—138
|-6
|Jeong Eun Lee5
|68-70—138
|-6
|Patty Tavatanakit
|66-72—138
|-6
|Hyo Joo Kim
|68-70—138
|-6
|Lucy Li
|68-70—138
|-6
|Amy Yang
|68-70—138
|-6
|Pajaree Anannarukarn
|70-69—139
|-5
|Ana Belac
|68-71—139
|-5
|Adela Cernousek
|71-68—139
|-5
|Andrea Lee
|68-71—139
|-5
|Elizabeth Szokol
|69-70—139
|-5
|Celine Borge
|68-71—139
|-5
|Paula Reto
|68-71—139
|-5
|Stephanie Meadow
|68-71—139
|-5
|Linnea Strom
|69-70—139
|-5
|A Lim Kim
|66-74—140
|-4
|Miyu Yamashita
|70-70—140
|-4
|Brooke Henderson
|70-70—140
|-4
|Ilhee Lee
|70-70—140
|-4
|Ruixin Liu
|72-68—140
|-4
|Dewi Weber
|70-70—140
|-4
|In Gee Chun
|69-71—140
|-4
|Stacy Lewis
|68-72—140
|-4
|Kristen Gillman
|69-71—140
|-4
|Polly Mack
|73-67—140
|-4
|Mariel Galdiano
|70-71—141
|-3
|Jennifer Kupcho
|71-70—141
|-3
|Kum Kang Park
|71-70—141
|-3
|Emily Pedersen
|69-72—141
|-3
|Rio Takeda
|71-70—141
|-3
|Nataliya Guseva
|70-71—141
|-3
|Somi Lee
|68-73—141
|-3
|Sofia Garcia
|70-71—141
|-3
|Azahara Munoz
|69-72—141
|-3
|Ryann O’Toole
|70-71—141
|-3
|Sung Hyun Park
|67-74—141
|-3
|Sophia Popov
|74-67—141
|-3
|Yuna Nishimura
|69-73—142
|-2
|Na Rin An
|71-71—142
|-2
|Jodi Ewart Shadoff
|69-73—142
|-2
|Hyo Joon Jang
|70-72—142
|-2
|Ingrid Lindblad
|70-72—142
|-2
|Caroline Masson
|72-70—142
|-2
|Hira Naveed
|72-70—142
|-2
|Kate Smith-Stroh
|70-72—142
|-2
|Jaravee Boonchant
|71-71—142
|-2
|Yahui Zhang
|72-70—142
|-2
|Robyn Choi
|71-72—143
|-1
|Lauren Hartlage
|71-72—143
|-1
|Jin Hee Im
|73-70—143
|-1
|Sarah Schmelzel
|73-70—143
|-1
|Hye Jin Choi
|71-72—143
|-1
|Brianna Do
|70-73—143
|-1
|Frida Kinhult
|69-74—143
|-1
|Cassie Porter
|69-74—143
|-1
|Madelene Sagstrom
|70-73—143
|-1
|Alena Sharp
|73-70—143
|-1
|Jasmine Suwannapura
|72-71—143
|-1
|Jiwon Jeon
|70-73—143
|-1
Missed Cut
|Soo Bin Joo
|73-71—144
|E
|Annie Kim
|72-72—144
|E
|Auston Kim
|72-72—144
|E
|Maude-Aimee Leblanc
|73-71—144
|E
|Alison Lee
|70-74—144
|E
|Heather Lin
|71-73—144
|E
|Morgane Metraux
|76-68—144
|E
|Anna Nordqvist
|71-73—144
|E
|Hinako Shibuno
|71-73—144
|E
|Jenny Shin
|74-70—144
|E
|Hae In Sung
|71-73—144
|E
|Xiaowen Yin
|72-72—144
|E
|Arpichaya Yubol
|72-72—144
|E
|Jenny Bae
|75-70—145
|+1
|Amanda Doherty
|74-71—145
|+1
|Aline Krauter
|73-72—145
|+1
|Mina Kreiter
|70-75—145
|+1
|Yu Liu
|73-72—145
|+1
|Caley McGinty
|74-71—145
|+1
|Pauline Roussin
|69-76—145
|+1
|Bailey Tardy
|72-73—145
|+1
|Brittany Altomare
|72-74—146
|+2
|Olivia Cowan
|71-75—146
|+2
|Savannah Grewal
|72-74—146
|+2
|So Young Lee
|71-75—146
|+2
|Bianca Pagdanganan
|69-77—146
|+2
|Yuri Yoshida
|69-77—146
|+2
|Saki Baba
|73-74—147
|+3
|Perrine Delacour
|77-70—147
|+3
|Jeongeun Lee6
|71-76—147
|+3
|Madison Young
|71-76—147
|+3
|Daniela Darquea
|71-77—148
|+4
|Lindy Duncan
|75-73—148
|+4
|Honorine Nobuta Ferry
|74-74—148
|+4
|Tagiralani Luafalealo
|71-77—148
|+4
|Dani Holmqvist
|74-75—149
|+5
|Pernilla Lindberg
|71-78—149
|+5
|Leona Maguire
|70-79—149
|+5
|Alexa Takai
|74-75—149
|+5
|Caroline Inglis
|76-74—150
|+6
|Sarah Kemp
|74-76—150
|+6
|Lauren Morris
|72-78—150
|+6
|Danielle Kang
|78-73—151
|+7
|Kaitlyn Papp
|76-75—151
|+7
|Gigi Stoll
|73-78—151
|+7
|Alexa Pano
|78-77—155
|+11
|Yuka Saso
|77-81—158
|+14
