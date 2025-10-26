Genesis Championship Scores

Sunday
At Woo Jeong Hills Country Club
Cheonan, South Korea
Purse: $4 million
Yardage: 7,367; Par: 71
Final Round
|Junghwan Lee, South Korea (835), $585,898
|71-65-73-64—273
|Laurie Canter, England (433), $298,119
|67-73-69-67—276
|Nacho Elvira, Spain (433), $298,119
|68-68-69-71—276
|Yuto Katsuragawa, Japan (212), $146,360
|71-66-70-70—277
|Andrea Pavan, Italy (212), $146,360
|69-68-74-66—277
|Andy Sullivan, England (212), $146,360
|68-69-70-70—277
|Angel Ayora Fanegas, Spain (106), $73,410
|71-67-71-69—278
|Thomas Detry, Belgium (106), $73,410
|68-71-69-70—278
|Jordan Gumberg, United States (106), $73,410
|70-69-71-68—278
|Mikael Lindberg, Sweden (106), $73,410
|70-68-67-73—278
|Seungbin Choi, South Korea (0), $73,410
|70-69-69-70—278
|Hideki Matsuyama, Japan (0), $73,410
|73-68-67-70—278
|Minhyuk Song, South Korea (0), $73,410
|69-67-74-68—278
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (67), $46,724
|70-67-71-71—279
|Rafa Cabrera Bello, Spain (67), $46,724
|69-72-69-69—279
|Jorge Campillo, Spain (67), $46,724
|75-68-70-66—279
|Francesco Laporta, Italy (67), $46,724
|73-69-70-67—279
|Joost Luiten, Netherlands (67), $46,724
|71-69-72-67—279
|Richard Sterne, South Africa (67), $46,724
|69-71-69-70—279
|Baekjun Kim, South Korea (0), $46,724
|69-71-72-67—279
|Alex Fitzpatrick, England (52), $35,843
|69-67-71-73—280
|Joel Girrbach, Switzerland (52), $35,843
|68-72-71-69—280
|Calum Hill, Scotland (52), $35,843
|70-70-71-69—280
|Scott Jamieson, Scotland (52), $35,843
|72-67-75-66—280
|Hao-Tong Li, China (52), $35,843
|65-71-71-73—280
|Yongjun Bae, South Korea (0), $35,843
|68-69-73-70—280
|Sadom Kaewkanjana, Thailand (0), $35,843
|70-70-71-69—280
|Si Woo Kim, South Korea (0), $35,843
|69-71-69-71—280
|Sang-hee Lee, South Korea (0), $35,843
|69-73-69-69—280
|Marcus Armitage, England (40), $27,098
|70-71-71-69—281
|Jacques Kruyswijk, South Africa (40), $27,098
|69-69-72-71—281
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (40), $27,098
|70-70-69-72—281
|Guido Migliozzi, Italy (40), $27,098
|70-68-73-70—281
|Benjamin Schmidt, England (40), $27,098
|70-72-69-70—281
|Adam Scott, Australia (40), $27,098
|74-67-68-72—281
|Johannes Veerman, United States (40), $27,098
|71-67-74-69—281
|Galam Jeon, South Korea (0), $27,098
|70-71-67-73—281
|Daniel Hillier, New Zealand (34), $22,057
|67-69-78-68—282
|Marcus Kinhult, Sweden (34), $22,057
|71-72-67-72—282
|Jacob Skov Olesen, Denmark (34), $22,057
|68-75-71-68—282
|Yetaek Lim, South Korea (0), $22,057
|71-69-75-67—282
|Ugo Coussaud, France (28), $17,922
|70-73-68-72—283
|Joe Dean, England (28), $17,922
|67-72-76-68—283
|Ewen Ferguson, Scotland (28), $17,922
|67-72-71-73—283
|Maximilian Kieffer, Germany (28), $17,922
|72-70-73-68—283
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (28), $17,922
|71-70-71-71—283
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (28), $17,922
|70-68-72-73—283
|Sungjae Im, South Korea (0), $17,922
|69-67-76-71—283
|Kyungnam Kang, South Korea (0), $17,922
|74-69-70-70—283
|Alejandro Del Rey, Spain (22), $13,786
|66-76-72-70—284
|Joakim Lagergren, Sweden (22), $13,786
|70-71-76-67—284
|Tom Vaillant, France (22), $13,786
|67-69-75-73—284
|Jung-gon Hwang, South Korea (0), $13,786
|68-70-74-72—284
|Aaron Cockerill, Canada (17), $11,201
|69-72-72-72—285
|Casey Jarvis, South Africa (17), $11,201
|73-70-71-71—285
|Minkyu Kim, South Korea (17), $11,201
|65-72-75-73—285
|Keita Nakajima, Japan (17), $11,201
|68-72-70-75—285
|David Ravetto, France (17), $11,201
|70-73-71-71—285
|Yujun Jung, South Korea (0), $11,201
|73-68-75-69—285
|Martin Couvra, France (14), $9,305
|70-72-69-75—286
|Andrew Johnston, England (14), $9,305
|73-70-72-71—286
|Connor Syme, Scotland (14), $9,305
|74-69-71-72—286
|Dongmin Kim, South Korea (0), $9,305
|69-71-75-71—286
|Taehoon Ok, South Korea (0), $9,305
|69-74-72-71—286
|Wooyoung Cho, South Korea (11), $7,582
|69-73-74-71—287
|Dylan Frittelli, South Africa (11), $7,582
|71-69-73-74—287
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (11), $7,582
|69-73-74-71—287
|Doyeon Hwang, South Korea (0), $7,582
|72-70-72-73—287
|Richard T. Lee, Canada (0), $7,582
|73-69-73-72—287
|David Micheluzzi, Australia (9), $5,859
|67-73-74-76—290
|Doyeob Mun, South Korea (0), $5,859
|70-70-72-78—290
|Rikuya Hoshino, Japan (9), $5,167
|68-72-75-76—291
|Jason Scrivener, Australia (8), $5,164
|72-71-67-82—292
|Hongtaek Kim, South Korea (0), $5,161
|70-72-75-76—293
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.