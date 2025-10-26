Live Radio
Home » Sports » Genesis Championship Scores

Genesis Championship Scores

The Associated Press

October 26, 2025, 4:55 AM

Sunday

At Woo Jeong Hills Country Club

Cheonan, South Korea

Purse: $4 million

Yardage: 7,367; Par: 71

Final Round

Junghwan Lee, South Korea (835), $585,898 71-65-73-64—273
Laurie Canter, England (433), $298,119 67-73-69-67—276
Nacho Elvira, Spain (433), $298,119 68-68-69-71—276
Yuto Katsuragawa, Japan (212), $146,360 71-66-70-70—277
Andrea Pavan, Italy (212), $146,360 69-68-74-66—277
Andy Sullivan, England (212), $146,360 68-69-70-70—277
Angel Ayora Fanegas, Spain (106), $73,410 71-67-71-69—278
Thomas Detry, Belgium (106), $73,410 68-71-69-70—278
Jordan Gumberg, United States (106), $73,410 70-69-71-68—278
Mikael Lindberg, Sweden (106), $73,410 70-68-67-73—278
Seungbin Choi, South Korea (0), $73,410 70-69-69-70—278
Hideki Matsuyama, Japan (0), $73,410 73-68-67-70—278
Minhyuk Song, South Korea (0), $73,410 69-67-74-68—278
Kiradech Aphibarnrat, Thailand (67), $46,724 70-67-71-71—279
Rafa Cabrera Bello, Spain (67), $46,724 69-72-69-69—279
Jorge Campillo, Spain (67), $46,724 75-68-70-66—279
Francesco Laporta, Italy (67), $46,724 73-69-70-67—279
Joost Luiten, Netherlands (67), $46,724 71-69-72-67—279
Richard Sterne, South Africa (67), $46,724 69-71-69-70—279
Baekjun Kim, South Korea (0), $46,724 69-71-72-67—279
Alex Fitzpatrick, England (52), $35,843 69-67-71-73—280
Joel Girrbach, Switzerland (52), $35,843 68-72-71-69—280
Calum Hill, Scotland (52), $35,843 70-70-71-69—280
Scott Jamieson, Scotland (52), $35,843 72-67-75-66—280
Hao-Tong Li, China (52), $35,843 65-71-71-73—280
Yongjun Bae, South Korea (0), $35,843 68-69-73-70—280
Sadom Kaewkanjana, Thailand (0), $35,843 70-70-71-69—280
Si Woo Kim, South Korea (0), $35,843 69-71-69-71—280
Sang-hee Lee, South Korea (0), $35,843 69-73-69-69—280
Marcus Armitage, England (40), $27,098 70-71-71-69—281
Jacques Kruyswijk, South Africa (40), $27,098 69-69-72-71—281
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (40), $27,098 70-70-69-72—281
Guido Migliozzi, Italy (40), $27,098 70-68-73-70—281
Benjamin Schmidt, England (40), $27,098 70-72-69-70—281
Adam Scott, Australia (40), $27,098 74-67-68-72—281
Johannes Veerman, United States (40), $27,098 71-67-74-69—281
Galam Jeon, South Korea (0), $27,098 70-71-67-73—281
Daniel Hillier, New Zealand (34), $22,057 67-69-78-68—282
Marcus Kinhult, Sweden (34), $22,057 71-72-67-72—282
Jacob Skov Olesen, Denmark (34), $22,057 68-75-71-68—282
Yetaek Lim, South Korea (0), $22,057 71-69-75-67—282
Ugo Coussaud, France (28), $17,922 70-73-68-72—283
Joe Dean, England (28), $17,922 67-72-76-68—283
Ewen Ferguson, Scotland (28), $17,922 67-72-71-73—283
Maximilian Kieffer, Germany (28), $17,922 72-70-73-68—283
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (28), $17,922 71-70-71-71—283
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (28), $17,922 70-68-72-73—283
Sungjae Im, South Korea (0), $17,922 69-67-76-71—283
Kyungnam Kang, South Korea (0), $17,922 74-69-70-70—283
Alejandro Del Rey, Spain (22), $13,786 66-76-72-70—284
Joakim Lagergren, Sweden (22), $13,786 70-71-76-67—284
Tom Vaillant, France (22), $13,786 67-69-75-73—284
Jung-gon Hwang, South Korea (0), $13,786 68-70-74-72—284
Aaron Cockerill, Canada (17), $11,201 69-72-72-72—285
Casey Jarvis, South Africa (17), $11,201 73-70-71-71—285
Minkyu Kim, South Korea (17), $11,201 65-72-75-73—285
Keita Nakajima, Japan (17), $11,201 68-72-70-75—285
David Ravetto, France (17), $11,201 70-73-71-71—285
Yujun Jung, South Korea (0), $11,201 73-68-75-69—285
Martin Couvra, France (14), $9,305 70-72-69-75—286
Andrew Johnston, England (14), $9,305 73-70-72-71—286
Connor Syme, Scotland (14), $9,305 74-69-71-72—286
Dongmin Kim, South Korea (0), $9,305 69-71-75-71—286
Taehoon Ok, South Korea (0), $9,305 69-74-72-71—286
Wooyoung Cho, South Korea (11), $7,582 69-73-74-71—287
Dylan Frittelli, South Africa (11), $7,582 71-69-73-74—287
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (11), $7,582 69-73-74-71—287
Doyeon Hwang, South Korea (0), $7,582 72-70-72-73—287
Richard T. Lee, Canada (0), $7,582 73-69-73-72—287
David Micheluzzi, Australia (9), $5,859 67-73-74-76—290
Doyeob Mun, South Korea (0), $5,859 70-70-72-78—290
Rikuya Hoshino, Japan (9), $5,167 68-72-75-76—291
Jason Scrivener, Australia (8), $5,164 72-71-67-82—292
Hongtaek Kim, South Korea (0), $5,161 70-72-75-76—293

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up