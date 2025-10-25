Genesis Championship Scores

Live Radio
The Associated Press

October 25, 2025, 4:21 AM

Saturday

At Woo Jeong Hills Country Club

Cheonan, South Korea

Purse: $4 million

Yardage: 7,367; Par: 71

Third Round

Nacho Elvira, Spain 68-68-69—205
Mikael Lindberg, Sweden 70-68-67—205
Alex Fitzpatrick, England 69-67-71—207
Yuto Katsuragawa, Japan 71-66-70—207
Hao-Tong Li, China 65-71-71—207
Andy Sullivan, England 68-69-70—207
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-67-71—208
Seungbin Choi, South Korea 70-69-69—208
Thomas Detry, Belgium 68-71-69—208
Galam Jeon, South Korea 70-71-67—208
Hideki Matsuyama, Japan 73-68-67—208
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-67-71—209
Laurie Canter, England 67-73-69—209
Si Woo Kim, South Korea 69-71-69—209
Junghwan Lee, South Korea 71-65-73—209
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-70-69—209
Adam Scott, Australia 74-67-68—209
Richard Sterne, South Africa 69-71-69—209
Yongjun Bae, South Korea 68-69-73—210
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72-69—210
Ewen Ferguson, Scotland 67-72-71—210
Jordan Gumberg, United States 70-69-71—210
Marcus Kinhult, Sweden 71-72-67—210
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-69-72—210
Keita Nakajima, Japan 68-72-70—210
Jason Scrivener, Australia 72-71-67—210
Minhyuk Song, South Korea 69-67-74—210
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-68-72—210
Ugo Coussaud, France 70-73-68—211
Martin Couvra, France 70-72-69—211
Joel Girrbach, Switzerland 68-72-71—211
Calum Hill, Scotland 70-70-71—211
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-70-71—211
Sang-hee Lee, South Korea 69-73-69—211
Guido Migliozzi, Italy 70-68-73—211
Andrea Pavan, Italy 69-68-74—211
Benjamin Schmidt, England 70-72-69—211
Tom Vaillant, France 67-69-75—211
Marcus Armitage, England 70-71-71—212
Jung-gon Hwang, South Korea 68-70-74—212
Sungjae Im, South Korea 69-67-76—212
Minkyu Kim, South Korea 65-72-75—212
Baekjun Kim, South Korea 69-71-72—212
Francesco Laporta, Italy 73-69-70—212
Joost Luiten, Netherlands 71-69-72—212
Doyeob Mun, South Korea 70-70-72—212
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-70-71—212
Johannes Veerman, United States 71-67-74—212
Jorge Campillo, Spain 75-68-70—213
Aaron Cockerill, Canada 69-72-72—213
Dylan Frittelli, South Africa 71-69-73—213
Kyungnam Kang, South Korea 74-69-70—213
Alejandro Del Rey, Spain 66-76-72—214
Daniel Hillier, New Zealand 67-69-78—214
Doyeon Hwang, South Korea 72-70-72—214
Scott Jamieson, Scotland 72-67-75—214
Casey Jarvis, South Africa 73-70-71—214
David Micheluzzi, Australia 67-73-74—214
Jacob Skov Olesen, Denmark 68-75-71—214
David Ravetto, France 70-73-71—214
Connor Syme, Scotland 74-69-71—214
Joe Dean, England 67-72-76—215
Rikuya Hoshino, Japan 68-72-75—215
Andrew Johnston, England 73-70-72—215
Maximilian Kieffer, Germany 72-70-73—215
Dongmin Kim, South Korea 69-71-75—215
Richard T. Lee, Canada 73-69-73—215
Yetaek Lim, South Korea 71-69-75—215
Taehoon Ok, South Korea 69-74-72—215
Wooyoung Cho, South Korea 69-73-74—216
Yujun Jung, South Korea 73-68-75—216
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-73-74—216
Hongtaek Kim, South Korea 70-72-75—217
Joakim Lagergren, Sweden 70-71-76—217

