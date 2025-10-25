Genesis Championship Scores

Saturday
At Woo Jeong Hills Country Club
Cheonan, South Korea
Purse: $4 million
Yardage: 7,367; Par: 71
Third Round
|Nacho Elvira, Spain
|68-68-69—205
|Mikael Lindberg, Sweden
|70-68-67—205
|Alex Fitzpatrick, England
|69-67-71—207
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-66-70—207
|Hao-Tong Li, China
|65-71-71—207
|Andy Sullivan, England
|68-69-70—207
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-67-71—208
|Seungbin Choi, South Korea
|70-69-69—208
|Thomas Detry, Belgium
|68-71-69—208
|Galam Jeon, South Korea
|70-71-67—208
|Hideki Matsuyama, Japan
|73-68-67—208
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-67-71—209
|Laurie Canter, England
|67-73-69—209
|Si Woo Kim, South Korea
|69-71-69—209
|Junghwan Lee, South Korea
|71-65-73—209
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-70-69—209
|Adam Scott, Australia
|74-67-68—209
|Richard Sterne, South Africa
|69-71-69—209
|Yongjun Bae, South Korea
|68-69-73—210
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-72-69—210
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-72-71—210
|Jordan Gumberg, United States
|70-69-71—210
|Marcus Kinhult, Sweden
|71-72-67—210
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|69-69-72—210
|Keita Nakajima, Japan
|68-72-70—210
|Jason Scrivener, Australia
|72-71-67—210
|Minhyuk Song, South Korea
|69-67-74—210
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-68-72—210
|Ugo Coussaud, France
|70-73-68—211
|Martin Couvra, France
|70-72-69—211
|Joel Girrbach, Switzerland
|68-72-71—211
|Calum Hill, Scotland
|70-70-71—211
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|70-70-71—211
|Sang-hee Lee, South Korea
|69-73-69—211
|Guido Migliozzi, Italy
|70-68-73—211
|Andrea Pavan, Italy
|69-68-74—211
|Benjamin Schmidt, England
|70-72-69—211
|Tom Vaillant, France
|67-69-75—211
|Marcus Armitage, England
|70-71-71—212
|Jung-gon Hwang, South Korea
|68-70-74—212
|Sungjae Im, South Korea
|69-67-76—212
|Minkyu Kim, South Korea
|65-72-75—212
|Baekjun Kim, South Korea
|69-71-72—212
|Francesco Laporta, Italy
|73-69-70—212
|Joost Luiten, Netherlands
|71-69-72—212
|Doyeob Mun, South Korea
|70-70-72—212
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|71-70-71—212
|Johannes Veerman, United States
|71-67-74—212
|Jorge Campillo, Spain
|75-68-70—213
|Aaron Cockerill, Canada
|69-72-72—213
|Dylan Frittelli, South Africa
|71-69-73—213
|Kyungnam Kang, South Korea
|74-69-70—213
|Alejandro Del Rey, Spain
|66-76-72—214
|Daniel Hillier, New Zealand
|67-69-78—214
|Doyeon Hwang, South Korea
|72-70-72—214
|Scott Jamieson, Scotland
|72-67-75—214
|Casey Jarvis, South Africa
|73-70-71—214
|David Micheluzzi, Australia
|67-73-74—214
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|68-75-71—214
|David Ravetto, France
|70-73-71—214
|Connor Syme, Scotland
|74-69-71—214
|Joe Dean, England
|67-72-76—215
|Rikuya Hoshino, Japan
|68-72-75—215
|Andrew Johnston, England
|73-70-72—215
|Maximilian Kieffer, Germany
|72-70-73—215
|Dongmin Kim, South Korea
|69-71-75—215
|Richard T. Lee, Canada
|73-69-73—215
|Yetaek Lim, South Korea
|71-69-75—215
|Taehoon Ok, South Korea
|69-74-72—215
|Wooyoung Cho, South Korea
|69-73-74—216
|Yujun Jung, South Korea
|73-68-75—216
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-73-74—216
|Hongtaek Kim, South Korea
|70-72-75—217
|Joakim Lagergren, Sweden
|70-71-76—217
