Genesis Championship Par Scores

The Associated Press

October 23, 2025, 11:26 AM

Thursday

At Woo Jeong Hills Country Club

Cheonan, South Korea

Purse: $4 million

Yardage: 7,367; Par: 71

First Round

Minkyu Kim, South Korea 32-33—65 -6
Hao-Tong Li, China 33-32—65 -6
Alejandro Del Rey, Spain 31-35—66 -5
Laurie Canter, England 34-33—67 -4
Joe Dean, England 32-35—67 -4
Ewen Ferguson, Scotland 32-35—67 -4
Daniel Hillier, New Zealand 32-35—67 -4
David Micheluzzi, Australia 34-33—67 -4
Elvis Smylie, Australia 32-35—67 -4
Tom Vaillant, France 34-33—67 -4
Yongjun Bae, South Korea 34-34—68 -3
Thomas Detry, Belgium 35-33—68 -3
Nacho Elvira, Spain 34-34—68 -3
Joel Girrbach, Switzerland 33-35—68 -3
Rikuya Hoshino, Japan 36-32—68 -3
Jung-gon Hwang, South Korea 34-34—68 -3
Keita Nakajima, Japan 36-32—68 -3
Jacob Skov Olesen, Denmark 35-33—68 -3
Marcel Siem, Germany 34-34—68 -3
Andy Sullivan, England 35-33—68 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-35—69 -2
Wooyoung Cho, South Korea 33-36—69 -2
Aaron Cockerill, Canada 36-33—69 -2
Alex Fitzpatrick, England 33-36—69 -2
Sungjae Im, South Korea 33-36—69 -2
Si Woo Kim, South Korea 34-35—69 -2
Baekjun Kim, South Korea 36-33—69 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 34-35—69 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 33-36—69 -2
Taehee Lee, South Korea 34-35—69 -2
Sang-hee Lee, South Korea 34-35—69 -2
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 36-33—69 -2
Taehoon Ok, South Korea 34-35—69 -2
Andrea Pavan, Italy 32-37—69 -2
Minhyuk Song, South Korea 36-33—69 -2
Richard Sterne, South Africa 36-33—69 -2
Dongmin Kim, South Korea 34-31—65 -1
Dale Whitnell, England 36-29—65 -1
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 35-35—70 -1
Marcus Armitage, England 35-35—70 -1
Seungbin Choi, South Korea 36-34—70 -1
Todd Clements, England 34-36—70 -1
Ugo Coussaud, France 37-33—70 -1
Martin Couvra, France 35-35—70 -1
Jordan Gumberg, United States 36-34—70 -1
Jeongwoo Ham, South Korea 36-34—70 -1
Calum Hill, Scotland 34-36—70 -1
Galam Jeon, South Korea 35-35—70 -1
Sadom Kaewkanjana, Thailand 36-34—70 -1
Hongtaek Kim, South Korea 35-35—70 -1
Joakim Lagergren, Sweden 35-35—70 -1
Mikael Lindberg, Sweden 36-34—70 -1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-36—70 -1
Guido Migliozzi, Italy 35-35—70 -1
Doyeob Mun, South Korea 36-34—70 -1
David Ravetto, France 34-36—70 -1
Benjamin Schmidt, England 38-32—70 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 39-31—70 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 35-36—71 E
Dylan Frittelli, South Africa 39-32—71 E
Gavin Green, Malaysia 35-36—71 E
Yuto Katsuragawa, Japan 33-38—71 E
Marcus Kinhult, Sweden 36-35—71 E
Junghwan Lee, South Korea 35-36—71 E
Yetaek Lim, South Korea 35-36—71 E
Joost Luiten, Netherlands 34-37—71 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-35—71 E
Johannes Veerman, United States 36-35—71 E
Matthew Baldwin, England 35-37—72 +1
Angel Hidalgo, Spain 37-35—72 +1
Doyeon Hwang, South Korea 35-37—72 +1
Scott Jamieson, Scotland 37-35—72 +1
Yunseok Kang, South Korea 34-38—72 +1
Maximilian Kieffer, Germany 35-37—72 +1
Bio Kim, South Korea 36-36—72 +1
Romain Langasque, France 35-37—72 +1
Thriston Lawrence, South Africa 36-36—72 +1
Hyungjoon Lee, South Korea 37-35—72 +1
Jason Scrivener, Australia 36-36—72 +1
Sebastian Soderberg, Sweden 36-36—72 +1
Jinho Choi, South Korea 35-38—73 +2
Minchel Choi, South Korea 36-37—73 +2
Casey Jarvis, South Africa 38-35—73 +2
Andrew Johnston, England 36-37—73 +2
Yujun Jung, South Korea 36-37—73 +2
Francesco Laporta, Italy 39-34—73 +2
Richard T. Lee, Canada 37-36—73 +2
Hideki Matsuyama, Japan 38-35—73 +2
Bernd Wiesberger, Austria 34-39—73 +2
Songgyu Yoo, South Korea 38-35—73 +2
Sean Crocker, United States 39-35—74 +3
Ross Fisher, England 37-37—74 +3
Ricardo Gouveia, Portugal 40-34—74 +3
Kyungnam Kang, South Korea 39-35—74 +3
Yeongsu Kim, South Korea 39-35—74 +3
Frederic Lacroix, France 36-38—74 +3
Eunshin Park, South Korea 37-37—74 +3
Hyunseo Park, South Korea 38-36—74 +3
Matthias Schwab, Austria 38-36—74 +3
Adam Scott, Australia 37-37—74 +3
Connor Syme, Scotland 36-38—74 +3
Fabrizio Zanotti, Paraguay 40-34—74 +3
Jorge Campillo, Spain 39-36—75 +4
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 41-34—75 +4
Manuel Elvira, Spain 39-36—75 +4
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-39—75 +4
Kyongjun Moon, South Korea 38-37—75 +4
Sungkug Park, South Korea 37-38—75 +4
Robin Williams, South Africa 37-38—75 +4
Byeong Hun An, South Korea 36-40—76 +5
Jaehan Chun, South Korea 37-39—76 +5
Simon Forsstrom, Sweden 39-37—76 +5
Shaun Norris, South Africa 37-39—76 +5
Yonggu Shin, South Korea 38-38—76 +5
Ashun Wu, China 39-37—76 +5
Pablo Larrazabal, Spain 41-36—77 +6
Shubhankar Sharma, India 42-35—77 +6
Jens Dantorp, Sweden 41-37—78 +7
Julien Guerrier, France 38-40—78 +7
Jeong-Weon Ko, France 37-41—78 +7
Darius Van Driel, Netherlands 37-41—78 +7
Hanmil Jung, South Korea 38-36—74 +8
Ryggs Johnston, United States 42-37—79 +8
Zander Lombard, South Africa 39-40—79 +8
Yannik Paul, Germany 40-39—79 +8
Richie Ramsay, Scotland WD

