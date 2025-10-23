Genesis Championship Par Scores

Thursday
At Woo Jeong Hills Country Club
Cheonan, South Korea
Purse: $4 million
Yardage: 7,367; Par: 71
First Round
|Minkyu Kim, South Korea
|32-33—65
|-6
|Hao-Tong Li, China
|33-32—65
|-6
|Alejandro Del Rey, Spain
|31-35—66
|-5
|Laurie Canter, England
|34-33—67
|-4
|Joe Dean, England
|32-35—67
|-4
|Ewen Ferguson, Scotland
|32-35—67
|-4
|Daniel Hillier, New Zealand
|32-35—67
|-4
|David Micheluzzi, Australia
|34-33—67
|-4
|Elvis Smylie, Australia
|32-35—67
|-4
|Tom Vaillant, France
|34-33—67
|-4
|Yongjun Bae, South Korea
|34-34—68
|-3
|Thomas Detry, Belgium
|35-33—68
|-3
|Nacho Elvira, Spain
|34-34—68
|-3
|Joel Girrbach, Switzerland
|33-35—68
|-3
|Rikuya Hoshino, Japan
|36-32—68
|-3
|Jung-gon Hwang, South Korea
|34-34—68
|-3
|Keita Nakajima, Japan
|36-32—68
|-3
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|35-33—68
|-3
|Marcel Siem, Germany
|34-34—68
|-3
|Andy Sullivan, England
|35-33—68
|-3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-35—69
|-2
|Wooyoung Cho, South Korea
|33-36—69
|-2
|Aaron Cockerill, Canada
|36-33—69
|-2
|Alex Fitzpatrick, England
|33-36—69
|-2
|Sungjae Im, South Korea
|33-36—69
|-2
|Si Woo Kim, South Korea
|34-35—69
|-2
|Baekjun Kim, South Korea
|36-33—69
|-2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|34-35—69
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|33-36—69
|-2
|Taehee Lee, South Korea
|34-35—69
|-2
|Sang-hee Lee, South Korea
|34-35—69
|-2
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|36-33—69
|-2
|Taehoon Ok, South Korea
|34-35—69
|-2
|Andrea Pavan, Italy
|32-37—69
|-2
|Minhyuk Song, South Korea
|36-33—69
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|36-33—69
|-2
|Dongmin Kim, South Korea
|34-31—65
|-1
|Dale Whitnell, England
|36-29—65
|-1
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|35-35—70
|-1
|Marcus Armitage, England
|35-35—70
|-1
|Seungbin Choi, South Korea
|36-34—70
|-1
|Todd Clements, England
|34-36—70
|-1
|Ugo Coussaud, France
|37-33—70
|-1
|Martin Couvra, France
|35-35—70
|-1
|Jordan Gumberg, United States
|36-34—70
|-1
|Jeongwoo Ham, South Korea
|36-34—70
|-1
|Calum Hill, Scotland
|34-36—70
|-1
|Galam Jeon, South Korea
|35-35—70
|-1
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|36-34—70
|-1
|Hongtaek Kim, South Korea
|35-35—70
|-1
|Joakim Lagergren, Sweden
|35-35—70
|-1
|Mikael Lindberg, Sweden
|36-34—70
|-1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-36—70
|-1
|Guido Migliozzi, Italy
|35-35—70
|-1
|Doyeob Mun, South Korea
|36-34—70
|-1
|David Ravetto, France
|34-36—70
|-1
|Benjamin Schmidt, England
|38-32—70
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|39-31—70
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|35-36—71
|E
|Dylan Frittelli, South Africa
|39-32—71
|E
|Gavin Green, Malaysia
|35-36—71
|E
|Yuto Katsuragawa, Japan
|33-38—71
|E
|Marcus Kinhult, Sweden
|36-35—71
|E
|Junghwan Lee, South Korea
|35-36—71
|E
|Yetaek Lim, South Korea
|35-36—71
|E
|Joost Luiten, Netherlands
|34-37—71
|E
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-35—71
|E
|Johannes Veerman, United States
|36-35—71
|E
|Matthew Baldwin, England
|35-37—72
|+1
|Angel Hidalgo, Spain
|37-35—72
|+1
|Doyeon Hwang, South Korea
|35-37—72
|+1
|Scott Jamieson, Scotland
|37-35—72
|+1
|Yunseok Kang, South Korea
|34-38—72
|+1
|Maximilian Kieffer, Germany
|35-37—72
|+1
|Bio Kim, South Korea
|36-36—72
|+1
|Romain Langasque, France
|35-37—72
|+1
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-36—72
|+1
|Hyungjoon Lee, South Korea
|37-35—72
|+1
|Jason Scrivener, Australia
|36-36—72
|+1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|36-36—72
|+1
|Jinho Choi, South Korea
|35-38—73
|+2
|Minchel Choi, South Korea
|36-37—73
|+2
|Casey Jarvis, South Africa
|38-35—73
|+2
|Andrew Johnston, England
|36-37—73
|+2
|Yujun Jung, South Korea
|36-37—73
|+2
|Francesco Laporta, Italy
|39-34—73
|+2
|Richard T. Lee, Canada
|37-36—73
|+2
|Hideki Matsuyama, Japan
|38-35—73
|+2
|Bernd Wiesberger, Austria
|34-39—73
|+2
|Songgyu Yoo, South Korea
|38-35—73
|+2
|Sean Crocker, United States
|39-35—74
|+3
|Ross Fisher, England
|37-37—74
|+3
|Ricardo Gouveia, Portugal
|40-34—74
|+3
|Kyungnam Kang, South Korea
|39-35—74
|+3
|Yeongsu Kim, South Korea
|39-35—74
|+3
|Frederic Lacroix, France
|36-38—74
|+3
|Eunshin Park, South Korea
|37-37—74
|+3
|Hyunseo Park, South Korea
|38-36—74
|+3
|Matthias Schwab, Austria
|38-36—74
|+3
|Adam Scott, Australia
|37-37—74
|+3
|Connor Syme, Scotland
|36-38—74
|+3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|40-34—74
|+3
|Jorge Campillo, Spain
|39-36—75
|+4
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|41-34—75
|+4
|Manuel Elvira, Spain
|39-36—75
|+4
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|36-39—75
|+4
|Kyongjun Moon, South Korea
|38-37—75
|+4
|Sungkug Park, South Korea
|37-38—75
|+4
|Robin Williams, South Africa
|37-38—75
|+4
|Byeong Hun An, South Korea
|36-40—76
|+5
|Jaehan Chun, South Korea
|37-39—76
|+5
|Simon Forsstrom, Sweden
|39-37—76
|+5
|Shaun Norris, South Africa
|37-39—76
|+5
|Yonggu Shin, South Korea
|38-38—76
|+5
|Ashun Wu, China
|39-37—76
|+5
|Pablo Larrazabal, Spain
|41-36—77
|+6
|Shubhankar Sharma, India
|42-35—77
|+6
|Jens Dantorp, Sweden
|41-37—78
|+7
|Julien Guerrier, France
|38-40—78
|+7
|Jeong-Weon Ko, France
|37-41—78
|+7
|Darius Van Driel, Netherlands
|37-41—78
|+7
|Hanmil Jung, South Korea
|38-36—74
|+8
|Ryggs Johnston, United States
|42-37—79
|+8
|Zander Lombard, South Africa
|39-40—79
|+8
|Yannik Paul, Germany
|40-39—79
|+8
|Richie Ramsay, Scotland
|WD
