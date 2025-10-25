Live Radio
Home » Sports » Genesis Championship Par Scores

Genesis Championship Par Scores

The Associated Press

October 25, 2025, 4:21 AM

Saturday

At Woo Jeong Hills Country Club

Cheonan, South Korea

Purse: $4 million

Yardage: 7,367; Par: 71

Third Round

Nacho Elvira, Spain 68-68-69—205 -8
Mikael Lindberg, Sweden 70-68-67—205 -8
Alex Fitzpatrick, England 69-67-71—207 -6
Yuto Katsuragawa, Japan 71-66-70—207 -6
Hao-Tong Li, China 65-71-71—207 -6
Andy Sullivan, England 68-69-70—207 -6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-67-71—208 -5
Seungbin Choi, South Korea 70-69-69—208 -5
Thomas Detry, Belgium 68-71-69—208 -5
Galam Jeon, South Korea 70-71-67—208 -5
Hideki Matsuyama, Japan 73-68-67—208 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-67-71—209 -4
Laurie Canter, England 67-73-69—209 -4
Si Woo Kim, South Korea 69-71-69—209 -4
Junghwan Lee, South Korea 71-65-73—209 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-70-69—209 -4
Adam Scott, Australia 74-67-68—209 -4
Richard Sterne, South Africa 69-71-69—209 -4
Yongjun Bae, South Korea 68-69-73—210 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72-69—210 -3
Ewen Ferguson, Scotland 67-72-71—210 -3
Jordan Gumberg, United States 70-69-71—210 -3
Marcus Kinhult, Sweden 71-72-67—210 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-69-72—210 -3
Keita Nakajima, Japan 68-72-70—210 -3
Jason Scrivener, Australia 72-71-67—210 -3
Minhyuk Song, South Korea 69-67-74—210 -3
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-68-72—210 -3
Ugo Coussaud, France 70-73-68—211 -2
Martin Couvra, France 70-72-69—211 -2
Joel Girrbach, Switzerland 68-72-71—211 -2
Calum Hill, Scotland 70-70-71—211 -2
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-70-71—211 -2
Sang-hee Lee, South Korea 69-73-69—211 -2
Guido Migliozzi, Italy 70-68-73—211 -2
Andrea Pavan, Italy 69-68-74—211 -2
Benjamin Schmidt, England 70-72-69—211 -2
Tom Vaillant, France 67-69-75—211 -2
Marcus Armitage, England 70-71-71—212 -1
Jung-gon Hwang, South Korea 68-70-74—212 -1
Sungjae Im, South Korea 69-67-76—212 -1
Minkyu Kim, South Korea 65-72-75—212 -1
Baekjun Kim, South Korea 69-71-72—212 -1
Francesco Laporta, Italy 73-69-70—212 -1
Joost Luiten, Netherlands 71-69-72—212 -1
Doyeob Mun, South Korea 70-70-72—212 -1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-70-71—212 -1
Johannes Veerman, United States 71-67-74—212 -1
Jorge Campillo, Spain 75-68-70—213 E
Aaron Cockerill, Canada 69-72-72—213 E
Dylan Frittelli, South Africa 71-69-73—213 E
Kyungnam Kang, South Korea 74-69-70—213 E
Alejandro Del Rey, Spain 66-76-72—214 +1
Daniel Hillier, New Zealand 67-69-78—214 +1
Doyeon Hwang, South Korea 72-70-72—214 +1
Scott Jamieson, Scotland 72-67-75—214 +1
Casey Jarvis, South Africa 73-70-71—214 +1
David Micheluzzi, Australia 67-73-74—214 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 68-75-71—214 +1
David Ravetto, France 70-73-71—214 +1
Connor Syme, Scotland 74-69-71—214 +1
Joe Dean, England 67-72-76—215 +2
Rikuya Hoshino, Japan 68-72-75—215 +2
Andrew Johnston, England 73-70-72—215 +2
Maximilian Kieffer, Germany 72-70-73—215 +2
Dongmin Kim, South Korea 69-71-75—215 +2
Richard T. Lee, Canada 73-69-73—215 +2
Yetaek Lim, South Korea 71-69-75—215 +2
Taehoon Ok, South Korea 69-74-72—215 +2
Wooyoung Cho, South Korea 69-73-74—216 +3
Yujun Jung, South Korea 73-68-75—216 +3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-73-74—216 +3
Hongtaek Kim, South Korea 70-72-75—217 +4
Joakim Lagergren, Sweden 70-71-76—217 +4

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up