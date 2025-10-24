Live Radio
Genesis Championship Par Scores

Genesis Championship Par Scores

The Associated Press

October 24, 2025, 6:22 AM

Friday

At Woo Jeong Hills Country Club

Cheonan, South Korea

Purse: $4 million

Yardage: 7,367; Par: 71

Second Round

Nacho Elvira, Spain 68-68—136 -6
Alex Fitzpatrick, England 69-67—136 -6
Daniel Hillier, New Zealand 67-69—136 -6
Sungjae Im, South Korea 69-67—136 -6
Junghwan Lee, South Korea 71-65—136 -6
Hao-Tong Li, China 65-71—136 -6
Minhyuk Song, South Korea 69-67—136 -6
Tom Vaillant, France 67-69—136 -6
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-67—137 -5
Yongjun Bae, South Korea 68-69—137 -5
Yuto Katsuragawa, Japan 71-66—137 -5
Minkyu Kim, South Korea 65-72—137 -5
Andrea Pavan, Italy 69-68—137 -5
Andy Sullivan, England 68-69—137 -5
Angel Ayora Fanegas, Spain 71-67—138 -4
Jung-gon Hwang, South Korea 68-70—138 -4
Jacques Kruyswijk, South Africa 69-69—138 -4
Mikael Lindberg, Sweden 70-68—138 -4
Guido Migliozzi, Italy 70-68—138 -4
Johannes Veerman, United States 71-67—138 -4
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-68—138 -4
Seungbin Choi, South Korea 70-69—139 -3
Joe Dean, England 67-72—139 -3
Thomas Detry, Belgium 68-71—139 -3
Ewen Ferguson, Scotland 67-72—139 -3
Jordan Gumberg, United States 70-69—139 -3
Scott Jamieson, Scotland 72-67—139 -3
Laurie Canter, England 67-73—140 -2
Dylan Frittelli, South Africa 71-69—140 -2
Joel Girrbach, Switzerland 68-72—140 -2
Calum Hill, Scotland 70-70—140 -2
Rikuya Hoshino, Japan 68-72—140 -2
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-70—140 -2
Dongmin Kim, South Korea 69-71—140 -2
Si Woo Kim, South Korea 69-71—140 -2
Baekjun Kim, South Korea 69-71—140 -2
Yetaek Lim, South Korea 71-69—140 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 70-70—140 -2
Joost Luiten, Netherlands 71-69—140 -2
David Micheluzzi, Australia 67-73—140 -2
Doyeob Mun, South Korea 70-70—140 -2
Keita Nakajima, Japan 68-72—140 -2
Richard Sterne, South Africa 69-71—140 -2
Marcus Armitage, England 70-71—141 -1
Rafa Cabrera Bello, Spain 69-72—141 -1
Aaron Cockerill, Canada 69-72—141 -1
Galam Jeon, South Korea 70-71—141 -1
Yujun Jung, South Korea 73-68—141 -1
Joakim Lagergren, Sweden 70-71—141 -1
Hideki Matsuyama, Japan 73-68—141 -1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-70—141 -1
Adam Scott, Australia 74-67—141 -1
Wooyoung Cho, South Korea 69-73—142 E
Martin Couvra, France 70-72—142 E
Alejandro Del Rey, Spain 66-76—142 E
Doyeon Hwang, South Korea 72-70—142 E
Maximilian Kieffer, Germany 72-70—142 E
Hongtaek Kim, South Korea 70-72—142 E
Francesco Laporta, Italy 73-69—142 E
Richard T. Lee, Canada 73-69—142 E
Sang-hee Lee, South Korea 69-73—142 E
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-73—142 E
Benjamin Schmidt, England 70-72—142 E
Jorge Campillo, Spain 75-68—143 +1
Ugo Coussaud, France 70-73—143 +1
Casey Jarvis, South Africa 73-70—143 +1
Andrew Johnston, England 73-70—143 +1
Kyungnam Kang, South Korea 74-69—143 +1
Marcus Kinhult, Sweden 71-72—143 +1
Taehoon Ok, South Korea 69-74—143 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 68-75—143 +1
David Ravetto, France 70-73—143 +1
Jason Scrivener, Australia 72-71—143 +1
Connor Syme, Scotland 74-69—143 +1

Missed Cut

Byeong Hun An, South Korea 76-68—144 +2
Gavin Green, Malaysia 71-73—144 +2
Angel Hidalgo, Spain 72-72—144 +2
Kazuma Kobori, New Zealand 69-75—144 +2
Frederic Lacroix, France 74-70—144 +2
Romain Langasque, France 72-72—144 +2
Elvis Smylie, Australia 67-77—144 +2
Sebastian Soderberg, Sweden 72-72—144 +2
Bernd Wiesberger, Austria 73-71—144 +2
Jinho Choi, South Korea 73-72—145 +3
Manuel Elvira, Spain 75-70—145 +3
Pablo Larrazabal, Spain 77-68—145 +3
Thriston Lawrence, South Africa 72-73—145 +3
Matthias Schwab, Austria 74-71—145 +3
Shubhankar Sharma, India 77-68—145 +3
Yonggu Shin, South Korea 76-69—145 +3
Ashun Wu, China 76-69—145 +3
Matthew Baldwin, England 72-74—146 +4
Todd Clements, England 70-76—146 +4
Jeongwoo Ham, South Korea 70-76—146 +4
Yunseok Kang, South Korea 72-74—146 +4
Bio Kim, South Korea 72-74—146 +4
Kyongjun Moon, South Korea 75-71—146 +4
Eunshin Park, South Korea 74-72—146 +4
Songgyu Yoo, South Korea 73-73—146 +4
Jens Dantorp, Sweden 78-69—147 +5
Ross Fisher, England 74-73—147 +5
Ricardo Gouveia, Portugal 74-73—147 +5
Taehee Lee, South Korea 69-78—147 +5
Minchel Choi, South Korea 73-75—148 +6
Shaun Norris, South Africa 76-72—148 +6
Sungkug Park, South Korea 75-73—148 +6
Hyunseo Park, South Korea 74-74—148 +6
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 75-74—149 +7
Yeongsu Kim, South Korea 74-75—149 +7
Marcel Siem, Germany 68-81—149 +7
Fabrizio Zanotti, Paraguay 74-75—149 +7
Jeong-Weon Ko, France 78-72—150 +8
Yannik Paul, Germany 79-71—150 +8
Dale Whitnell, England 70-80—150 +8
Robin Williams, South Africa 75-75—150 +8
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 75-76—151 +9
Sean Crocker, United States 74-77—151 +9
Simon Forsstrom, Sweden 76-75—151 +9
Hyungjoon Lee, South Korea 72-79—151 +9
Darius Van Driel, Netherlands 78-73—151 +9
Julien Guerrier, France 78-75—153 +11
Jaehan Chun, South Korea 76-78—154 +12
Ryggs Johnston, United States 79-75—154 +12
Zander Lombard, South Africa 79-75—154 +12
Hanmil Jung, South Korea 81-76—157 +15

