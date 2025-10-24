Genesis Championship Par Scores

Friday At Woo Jeong Hills Country Club Cheonan, South Korea Purse: $4 million Yardage: 7,367; Par: 71 Second Round Nacho…
Friday
At Woo Jeong Hills Country Club
Cheonan, South Korea
Purse: $4 million
Yardage: 7,367; Par: 71
Second Round
|Nacho Elvira, Spain
|68-68—136
|-6
|Alex Fitzpatrick, England
|69-67—136
|-6
|Daniel Hillier, New Zealand
|67-69—136
|-6
|Sungjae Im, South Korea
|69-67—136
|-6
|Junghwan Lee, South Korea
|71-65—136
|-6
|Hao-Tong Li, China
|65-71—136
|-6
|Minhyuk Song, South Korea
|69-67—136
|-6
|Tom Vaillant, France
|67-69—136
|-6
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-67—137
|-5
|Yongjun Bae, South Korea
|68-69—137
|-5
|Yuto Katsuragawa, Japan
|71-66—137
|-5
|Minkyu Kim, South Korea
|65-72—137
|-5
|Andrea Pavan, Italy
|69-68—137
|-5
|Andy Sullivan, England
|68-69—137
|-5
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|71-67—138
|-4
|Jung-gon Hwang, South Korea
|68-70—138
|-4
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|69-69—138
|-4
|Mikael Lindberg, Sweden
|70-68—138
|-4
|Guido Migliozzi, Italy
|70-68—138
|-4
|Johannes Veerman, United States
|71-67—138
|-4
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-68—138
|-4
|Seungbin Choi, South Korea
|70-69—139
|-3
|Joe Dean, England
|67-72—139
|-3
|Thomas Detry, Belgium
|68-71—139
|-3
|Ewen Ferguson, Scotland
|67-72—139
|-3
|Jordan Gumberg, United States
|70-69—139
|-3
|Scott Jamieson, Scotland
|72-67—139
|-3
|Laurie Canter, England
|67-73—140
|-2
|Dylan Frittelli, South Africa
|71-69—140
|-2
|Joel Girrbach, Switzerland
|68-72—140
|-2
|Calum Hill, Scotland
|70-70—140
|-2
|Rikuya Hoshino, Japan
|68-72—140
|-2
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|70-70—140
|-2
|Dongmin Kim, South Korea
|69-71—140
|-2
|Si Woo Kim, South Korea
|69-71—140
|-2
|Baekjun Kim, South Korea
|69-71—140
|-2
|Yetaek Lim, South Korea
|71-69—140
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|70-70—140
|-2
|Joost Luiten, Netherlands
|71-69—140
|-2
|David Micheluzzi, Australia
|67-73—140
|-2
|Doyeob Mun, South Korea
|70-70—140
|-2
|Keita Nakajima, Japan
|68-72—140
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|69-71—140
|-2
|Marcus Armitage, England
|70-71—141
|-1
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|69-72—141
|-1
|Aaron Cockerill, Canada
|69-72—141
|-1
|Galam Jeon, South Korea
|70-71—141
|-1
|Yujun Jung, South Korea
|73-68—141
|-1
|Joakim Lagergren, Sweden
|70-71—141
|-1
|Hideki Matsuyama, Japan
|73-68—141
|-1
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|71-70—141
|-1
|Adam Scott, Australia
|74-67—141
|-1
|Wooyoung Cho, South Korea
|69-73—142
|E
|Martin Couvra, France
|70-72—142
|E
|Alejandro Del Rey, Spain
|66-76—142
|E
|Doyeon Hwang, South Korea
|72-70—142
|E
|Maximilian Kieffer, Germany
|72-70—142
|E
|Hongtaek Kim, South Korea
|70-72—142
|E
|Francesco Laporta, Italy
|73-69—142
|E
|Richard T. Lee, Canada
|73-69—142
|E
|Sang-hee Lee, South Korea
|69-73—142
|E
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|69-73—142
|E
|Benjamin Schmidt, England
|70-72—142
|E
|Jorge Campillo, Spain
|75-68—143
|+1
|Ugo Coussaud, France
|70-73—143
|+1
|Casey Jarvis, South Africa
|73-70—143
|+1
|Andrew Johnston, England
|73-70—143
|+1
|Kyungnam Kang, South Korea
|74-69—143
|+1
|Marcus Kinhult, Sweden
|71-72—143
|+1
|Taehoon Ok, South Korea
|69-74—143
|+1
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|68-75—143
|+1
|David Ravetto, France
|70-73—143
|+1
|Jason Scrivener, Australia
|72-71—143
|+1
|Connor Syme, Scotland
|74-69—143
|+1
Missed Cut
|Byeong Hun An, South Korea
|76-68—144
|+2
|Gavin Green, Malaysia
|71-73—144
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|72-72—144
|+2
|Kazuma Kobori, New Zealand
|69-75—144
|+2
|Frederic Lacroix, France
|74-70—144
|+2
|Romain Langasque, France
|72-72—144
|+2
|Elvis Smylie, Australia
|67-77—144
|+2
|Sebastian Soderberg, Sweden
|72-72—144
|+2
|Bernd Wiesberger, Austria
|73-71—144
|+2
|Jinho Choi, South Korea
|73-72—145
|+3
|Manuel Elvira, Spain
|75-70—145
|+3
|Pablo Larrazabal, Spain
|77-68—145
|+3
|Thriston Lawrence, South Africa
|72-73—145
|+3
|Matthias Schwab, Austria
|74-71—145
|+3
|Shubhankar Sharma, India
|77-68—145
|+3
|Yonggu Shin, South Korea
|76-69—145
|+3
|Ashun Wu, China
|76-69—145
|+3
|Matthew Baldwin, England
|72-74—146
|+4
|Todd Clements, England
|70-76—146
|+4
|Jeongwoo Ham, South Korea
|70-76—146
|+4
|Yunseok Kang, South Korea
|72-74—146
|+4
|Bio Kim, South Korea
|72-74—146
|+4
|Kyongjun Moon, South Korea
|75-71—146
|+4
|Eunshin Park, South Korea
|74-72—146
|+4
|Songgyu Yoo, South Korea
|73-73—146
|+4
|Jens Dantorp, Sweden
|78-69—147
|+5
|Ross Fisher, England
|74-73—147
|+5
|Ricardo Gouveia, Portugal
|74-73—147
|+5
|Taehee Lee, South Korea
|69-78—147
|+5
|Minchel Choi, South Korea
|73-75—148
|+6
|Shaun Norris, South Africa
|76-72—148
|+6
|Sungkug Park, South Korea
|75-73—148
|+6
|Hyunseo Park, South Korea
|74-74—148
|+6
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|75-74—149
|+7
|Yeongsu Kim, South Korea
|74-75—149
|+7
|Marcel Siem, Germany
|68-81—149
|+7
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|74-75—149
|+7
|Jeong-Weon Ko, France
|78-72—150
|+8
|Yannik Paul, Germany
|79-71—150
|+8
|Dale Whitnell, England
|70-80—150
|+8
|Robin Williams, South Africa
|75-75—150
|+8
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|75-76—151
|+9
|Sean Crocker, United States
|74-77—151
|+9
|Simon Forsstrom, Sweden
|76-75—151
|+9
|Hyungjoon Lee, South Korea
|72-79—151
|+9
|Darius Van Driel, Netherlands
|78-73—151
|+9
|Julien Guerrier, France
|78-75—153
|+11
|Jaehan Chun, South Korea
|76-78—154
|+12
|Ryggs Johnston, United States
|79-75—154
|+12
|Zander Lombard, South Africa
|79-75—154
|+12
|Hanmil Jung, South Korea
|81-76—157
|+15
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.