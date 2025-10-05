F1 Singapore Grand Prix Results

Sunday
At Marina Bay Street Circuit
Singapore City, Singapore.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) George Russell, Great Britain, Mercedes, 62 laps, 1:40:22.367, 25 points.
2. (2) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 62, +5.430 seconds, 18.
3. (5) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 62, +6.066, 15.
4. (3) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 62, +8.146, 12.
5. (4) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 62, +33.681, 10.
6. (7) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 62, +45.996, 8.
7. (6) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 62, +1:20.251, 6.
8. (10) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 62, +1:20.667, 4.
9. (9) Oliver Bearman, England, Haas, 62, +1:33.527, 2.
10. (18) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 61, 1L, 1.
11. (8) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 61, 1L.
12. (13) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 61, 1L.
13. (15) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 61, 1L.
14. (20) Alexander Albon, Thailand, Williams, 61, 1L.
15. (12) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 61, 1L.
16. (16) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 61, 1L.
17. (14) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 61, 1L.
18. (17) Esteban Ocon, France, Haas, 61, 1L.
19. (18) Pierre Gasly, France, Alpine, 61, 1L.
20. (11) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 61, 1L.
___
Driver Standings
1. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 336 points.
2. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 314.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 273.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 237.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 173.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 127.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 88.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 70.
9. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 39.
10. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 37.
11. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 34.
12. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 32.
13. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
14. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 30.
15. Esteban Ocon, France, Haas, 28.
16. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.
17. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 20.
18. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 18.
19. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 650.
2. Mercedes, 325.
3. Ferrari, 300.
4. Red Bull Racing, 290.
5. Williams, 102.
6. Racing Bulls, 72.
7. Aston Martin, 66.
8. KICK Sauber, 55.
9. Haas, 46.
10. Alpine, 20.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.