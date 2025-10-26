F1 Gran Premio de Mexico Results

Sunday
At Hermanos Rodriguez Racetrack
Mexico City.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 71 laps, 1:37:58.574, 25 points.
2. (2) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 71, +30.324 seconds, 18.
3. (5) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 71, +31.049, 15.
4. (9) Oliver Bearman, England, Haas, 71, +40.955, 12.
5. (7) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 71, +42.065, 10.
6. (6) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 71, +47.837, 8.
7. (4) George Russell, Great Britain, Mercedes, 71, +50.287, 6.
8. (3) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 71, +56.446, 4.
9. (11) Esteban Ocon, France, Haas, 71, +75.464, 2.
10. (16) Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 71, +76.863, 1.
11. (10) Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 71, +79.048.
12. (17) Alexander Albon, Thailand, Williams, 70, 1L.
13. (8) Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 70, 1L.
14. (19) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 70, 1L.
15. (18) Pierre Gasly, France, Alpine, 70, 1L.
16. (20) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 70, 1L.
17. (12) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, did not finish, 67.
18. (14) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 34.
19. (13) Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, did not finish, 25.
20. (15) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, did not finish, 5.
___
Driver Standings
1. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 357 points.
2. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 356.
3. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 321.
4. George Russell, Great Britain, Mercedes, 258.
5. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 210.
6. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 146.
7. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 97.
8. Alexander Albon, Thailand, Williams, 73.
9. Nico Hulkenberg, Germany, KICK Sauber, 41.
10. Isack Hadjar, France, Racing Bulls, 39.
11. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 38.
12. Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 37.
13. Oliver Bearman, England, Haas, 32.
14. Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 32.
15. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 30.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 28.
17. Yuki Tsunoda, Japan, Red Bull Racing, 28.
18. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.
19. Gabriel Bortoleto, Brazil, KICK Sauber, 19.
Manufacturers Standings
1. McLaren, 713.
2. Mercedes, 156.
3. Ferrari, 355.
4. Red Bull Racing, 346.
5. Williams, 111.
6. Racing Bulls, 72.
7. Aston Martin, 69.
8. Haas, 62.
9. KICK Sauber, 60.
10. Alpine, 20.
