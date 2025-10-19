Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

October 19, 2025, 11:16 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Reading 2 1 0 1 0 3 9 6
Adirondack 1 1 0 0 0 2 5 3
Trois-Rivieres 1 1 0 0 0 2 6 5
Wheeling 1 1 0 0 0 2 5 3
Maine 2 1 1 0 0 2 5 4
Norfolk 2 1 1 0 0 2 5 5
Greensboro 2 0 1 1 0 1 1 5
Worcester 2 0 2 0 0 0 3 10

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 2 2 0 0 0 4 7 3
Jacksonville 2 2 0 0 0 4 5 1
South Carolina 2 2 0 0 0 4 6 4
Florida 2 1 1 0 0 2 5 4
Orlando 2 1 1 0 0 2 4 5
Savannah 2 0 0 1 1 2 7 9
Greenville 3 1 2 0 0 2 9 11

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 2 2 0 0 0 4 10 5
Iowa 3 2 1 0 0 4 12 11
Toledo 1 1 0 0 0 2 4 1
Bloomington 1 0 0 0 1 1 5 6
Cincinnati 1 0 1 0 0 0 3 5
Kalamazoo 1 0 1 0 0 0 5 6
Indy 2 0 2 0 0 0 1 8

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Idaho 3 2 1 0 0 4 15 15
Utah 3 1 1 1 0 3 6 8
Allen 1 1 0 0 0 2 3 2
Kansas City 2 1 1 0 0 2 5 7
Rapid City 2 1 1 0 0 2 7 5
Tulsa 2 1 1 0 0 2 6 6
Tahoe 3 1 2 0 0 2 15 15
Wichita 1 0 0 0 1 1 2 3

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Saturday’s Games

Fort Wayne 6, Kalamazoo 5

Maine 5, Worcester 0

South Carolina 2, Norfolk 1

Greenville 5, Savannah 4

Jacksonville 2, Greensboro 1

Orlando 3, Florida 1

Toledo 4, Indy 1

Allen 3, Wichita 2

Rapid City 5, Kansas City 2

Atlanta 3, Utah 2

Wheeling 5, Cincinnati 3

Iowa 6, Bloomington 5

Idaho 6, Tahoe 4

Sunday’s Games

Jacksonville 3, Greensboro 0

Reading 4, Maine 0

Adirondack 5, Worcester 3

South Carolina 4, Greenville 3

Atlanta 4, Utah 1

Tulsa 5, Iowa 4

Idaho 6, Tahoe 5

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

No games scheduled

Wednesday’s Games

No games scheduled

