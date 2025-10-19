All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Reading
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|9
|6
|Adirondack
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|3
|Trois-Rivieres
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|5
|Wheeling
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|3
|Maine
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|4
|Norfolk
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|5
|Greensboro
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|Worcester
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|10
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|7
|3
|Jacksonville
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|5
|1
|South Carolina
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|6
|4
|Florida
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|4
|Orlando
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|4
|5
|Savannah
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|7
|9
|Greenville
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|9
|11
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|10
|5
|Iowa
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|12
|11
|Toledo
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|1
|Bloomington
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5
|6
|Cincinnati
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|5
|Kalamazoo
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|6
|Indy
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|8
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|15
|15
|Utah
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|6
|8
|Allen
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|2
|Kansas City
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|7
|Rapid City
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|7
|5
|Tulsa
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|6
|Tahoe
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|15
|15
|Wichita
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|3
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Saturday’s Games
Fort Wayne 6, Kalamazoo 5
Maine 5, Worcester 0
South Carolina 2, Norfolk 1
Greenville 5, Savannah 4
Jacksonville 2, Greensboro 1
Orlando 3, Florida 1
Toledo 4, Indy 1
Allen 3, Wichita 2
Rapid City 5, Kansas City 2
Atlanta 3, Utah 2
Wheeling 5, Cincinnati 3
Iowa 6, Bloomington 5
Idaho 6, Tahoe 4
Sunday’s Games
Jacksonville 3, Greensboro 0
Reading 4, Maine 0
Adirondack 5, Worcester 3
South Carolina 4, Greenville 3
Atlanta 4, Utah 1
Tulsa 5, Iowa 4
Idaho 6, Tahoe 5
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
No games scheduled
Wednesday’s Games
No games scheduled
