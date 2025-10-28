Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

October 28, 2025, 2:17 PM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Reading 4 3 0 1 0 7 21 14
Maine 4 2 1 1 0 5 16 12
Norfolk 4 2 1 1 0 5 11 9
Adirondack 3 2 1 0 0 4 10 7
Trois-Rivieres 3 2 1 0 0 4 10 10
Wheeling 3 2 1 0 0 4 13 14
Worcester 4 1 3 0 0 2 7 16
Greensboro 4 0 2 2 0 2 9 17

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 4 4 0 0 0 8 14 6
Jacksonville 4 3 1 0 0 6 10 6
South Carolina 4 3 1 0 0 6 12 14
Savannah 4 2 0 1 1 6 19 14
Florida 4 2 2 0 0 4 11 7
Orlando 4 1 3 0 0 2 8 16
Greenville 5 1 4 0 0 2 12 17

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Iowa 5 3 1 1 0 7 21 17
Cincinnati 3 2 1 0 0 4 11 10
Fort Wayne 3 2 1 0 0 4 11 8
Toledo 3 2 1 0 0 4 12 7
Bloomington 3 1 1 0 1 3 11 14
Kalamazoo 3 1 2 0 0 2 11 15
Indy 3 0 2 1 0 1 5 13

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 5 4 1 0 0 8 18 11
Idaho 5 3 2 0 0 6 19 22
Tahoe 5 3 2 0 0 6 24 18
Utah 5 2 2 1 0 5 13 12
Wichita 3 1 0 1 1 4 7 8
Rapid City 4 2 2 0 0 4 12 10
Allen 3 1 2 0 0 2 6 10
Tulsa 5 1 4 0 0 2 10 20

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Kansas City 5, Tulsa 1

Wednesday’s Games

Orlando at South Carolina, 7:05 p.m.

Fort Wayne at Iowa, 8 p.m.

Florida at Wichita, 8:05 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.

Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.

Thursday’s Games

Indy at Cincinnati, 7:35 p.m.

Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.

Friday’s Games

Greensboro at Trois-Rivieres, 7 p.m.

Maine at Adirondack, 7 p.m.

Orlando at Greenville, 7:05 p.m.

Reading at Worcester, 7:05 p.m.

Fort Wayne at Iowa, 8 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Florida at Wichita, 8:05 p.m.

Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.

Rapid City at Allen, 8:10 p.m.

Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.

Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.

