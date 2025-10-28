All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Reading
|4
|3
|0
|1
|0
|7
|21
|14
|Maine
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|16
|12
|Norfolk
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|11
|9
|Adirondack
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|10
|7
|Trois-Rivieres
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|10
|10
|Wheeling
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|13
|14
|Worcester
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|7
|16
|Greensboro
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|9
|17
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|4
|4
|0
|0
|0
|8
|14
|6
|Jacksonville
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|10
|6
|South Carolina
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|12
|14
|Savannah
|4
|2
|0
|1
|1
|6
|19
|14
|Florida
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|11
|7
|Orlando
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|8
|16
|Greenville
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|12
|17
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Iowa
|5
|3
|1
|1
|0
|7
|21
|17
|Cincinnati
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|11
|10
|Fort Wayne
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|11
|8
|Toledo
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|12
|7
|Bloomington
|3
|1
|1
|0
|1
|3
|11
|14
|Kalamazoo
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|11
|15
|Indy
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|5
|13
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|5
|4
|1
|0
|0
|8
|18
|11
|Idaho
|5
|3
|2
|0
|0
|6
|19
|22
|Tahoe
|5
|3
|2
|0
|0
|6
|24
|18
|Utah
|5
|2
|2
|1
|0
|5
|13
|12
|Wichita
|3
|1
|0
|1
|1
|4
|7
|8
|Rapid City
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|12
|10
|Allen
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|6
|10
|Tulsa
|5
|1
|4
|0
|0
|2
|10
|20
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Kansas City 5, Tulsa 1
Wednesday’s Games
Orlando at South Carolina, 7:05 p.m.
Fort Wayne at Iowa, 8 p.m.
Florida at Wichita, 8:05 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.
Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.
Thursday’s Games
Indy at Cincinnati, 7:35 p.m.
Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.
Friday’s Games
Greensboro at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Maine at Adirondack, 7 p.m.
Orlando at Greenville, 7:05 p.m.
Reading at Worcester, 7:05 p.m.
Fort Wayne at Iowa, 8 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Florida at Wichita, 8:05 p.m.
Tulsa at Kansas City, 8:05 p.m.
Rapid City at Allen, 8:10 p.m.
Jacksonville at Utah, 9:10 p.m.
Tahoe at Idaho, 9:10 p.m.
