Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

October 25, 2025, 10:10 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Reading 3 2 0 1 0 5 13 7
Trois-Rivieres 2 2 0 0 0 4 9 6
Norfolk 3 2 1 0 0 4 9 6
Wheeling 1 1 0 0 0 2 5 3
Adirondack 2 1 1 0 0 2 6 6
Maine 2 1 1 0 0 2 5 4
Greensboro 3 0 2 1 0 1 2 9
Worcester 3 0 3 0 0 0 4 14

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Atlanta 4 4 0 0 0 8 14 6
Jacksonville 3 3 0 0 0 6 9 3
South Carolina 3 2 1 0 0 4 10 13
Savannah 3 1 0 1 1 4 16 13
Florida 4 2 2 0 0 4 11 7
Greenville 4 1 3 0 0 2 11 15
Orlando 4 1 3 0 0 2 8 16

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Iowa 4 3 1 0 0 6 17 12
Fort Wayne 3 2 1 0 0 4 11 8
Bloomington 2 1 0 0 1 3 9 8
Cincinnati 2 1 1 0 0 2 6 6
Toledo 2 1 1 0 0 2 6 5
Indy 2 0 2 0 0 0 1 8
Kalamazoo 2 0 2 0 0 0 6 11

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Utah 4 2 1 1 0 5 11 8
Kansas City 3 2 1 0 0 4 9 9
Idaho 4 2 2 0 0 4 15 20
Tahoe 4 2 2 0 0 4 19 16
Wichita 2 1 0 0 1 3 3 3
Allen 2 1 1 0 0 2 5 6
Rapid City 3 1 2 0 0 2 7 6
Tulsa 3 1 2 0 0 2 7 10

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Friday’s Games

Iowa 5, Kalamazoo 1

Reading 4, Greensboro 1

Trois-Rivieres 3, Adirondack 1

Jacksonville 4, Greenville 2

Norfolk 4, Worcester 1

Atlanta 2, Florida 0

Cincinnati 3, Fort Wayne 1

Bloomington 4, Toledo 2

Tahoe 4, Tulsa 1

Kansas City 4, Allen 2

Wichita 1, Rapid City 0

Utah 5, Idaho 0

Savannah at Orlando, ppd

Saturday’s Games

Iowa at Kalamazoo, 4:30 p.m.

Wheeling at Maine, 6 p.m.

Cincinnati at Indy, 7 p.m.

Jacksonville at Savannah, 7 p.m.

Reading at Greensboro, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.

South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.

Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.

Toledo at Bloomington, 8 p.m.

Kansas City at Allen, 8:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Idaho at Utah, 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Orlando, 3 p.m.

Wheeling at Maine, 3 p.m.

Tahoe at Tulsa, 4:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Kansas City at Tulsa, 11:35 a.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up