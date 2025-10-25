All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Reading
|3
|2
|0
|1
|0
|5
|13
|7
|Trois-Rivieres
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|9
|6
|Norfolk
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|9
|6
|Wheeling
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|3
|Adirondack
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|6
|Maine
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|4
|Greensboro
|3
|0
|2
|1
|0
|1
|2
|9
|Worcester
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|4
|14
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|4
|4
|0
|0
|0
|8
|14
|6
|Jacksonville
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|9
|3
|South Carolina
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|10
|13
|Savannah
|3
|1
|0
|1
|1
|4
|16
|13
|Florida
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|11
|7
|Greenville
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|11
|15
|Orlando
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|8
|16
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Iowa
|4
|3
|1
|0
|0
|6
|17
|12
|Fort Wayne
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|11
|8
|Bloomington
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|9
|8
|Cincinnati
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|6
|Toledo
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|5
|Indy
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|Kalamazoo
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|6
|11
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Utah
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|11
|8
|Kansas City
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|9
|9
|Idaho
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|15
|20
|Tahoe
|4
|2
|2
|0
|0
|4
|19
|16
|Wichita
|2
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|3
|Allen
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|6
|Rapid City
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|7
|6
|Tulsa
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|7
|10
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Iowa 5, Kalamazoo 1
Reading 4, Greensboro 1
Trois-Rivieres 3, Adirondack 1
Jacksonville 4, Greenville 2
Norfolk 4, Worcester 1
Atlanta 2, Florida 0
Cincinnati 3, Fort Wayne 1
Bloomington 4, Toledo 2
Tahoe 4, Tulsa 1
Kansas City 4, Allen 2
Wichita 1, Rapid City 0
Utah 5, Idaho 0
Savannah at Orlando, ppd
Saturday’s Games
Iowa at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Wheeling at Maine, 6 p.m.
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Savannah, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.
Toledo at Bloomington, 8 p.m.
Kansas City at Allen, 8:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Orlando, 3 p.m.
Wheeling at Maine, 3 p.m.
Tahoe at Tulsa, 4:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Kansas City at Tulsa, 11:35 a.m.
