All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Reading
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|9
|6
|Adirondack
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|3
|Trois-Rivieres
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|5
|Wheeling
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|5
|3
|Maine
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|4
|Norfolk
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|5
|Greensboro
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|5
|Worcester
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|10
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Atlanta
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|7
|3
|Jacksonville
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|5
|1
|South Carolina
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|6
|4
|Florida
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|11
|5
|Savannah
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|7
|9
|Greenville
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|9
|11
|Orlando
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|5
|11
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|2
|2
|0
|0
|0
|4
|10
|5
|Iowa
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|12
|11
|Toledo
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|1
|Bloomington
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5
|6
|Cincinnati
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|5
|Kalamazoo
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|5
|6
|Indy
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|1
|8
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|15
|15
|Utah
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|6
|8
|Allen
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|3
|2
|Kansas City
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|5
|7
|Rapid City
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|7
|5
|Tulsa
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|6
|6
|Tahoe
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|15
|15
|Wichita
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|3
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Atlanta at Orlando, 7 p.m.
South Carolina at Savannah, 7 p.m.
Friday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Iowa at Kalamazoo, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Savannah at Orlando, 7 p.m.
Jacksonville at Greenville, 7:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.
Atlanta at Florida, 7:30 p.m.
Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.
Toledo at Bloomington, 8 p.m.
Tahoe at Tulsa, 8:05 p.m.
Kansas City at Allen, 8:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Utah at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Iowa at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Wheeling at Maine, 6 p.m.
Cincinnati at Indy, 7 p.m.
Jacksonville at Savannah, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Adirondack, 7 p.m.
South Carolina at Greenville, 7:05 p.m.
Worcester at Norfolk, 7:05 p.m.
Toledo at Bloomington, 8 p.m.
Kansas City at Allen, 8:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Idaho at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Orlando, 3 p.m.
Wheeling at Maine, 3 p.m.
Tahoe at Tulsa, 4:05 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.