DP World India Championship Scores

Thursday
At Delhi Golf Club
New Delhi
Purse: $4 million
Yardage: 6,912; Par: 72
First Round
|Shane Lowry, Ireland
|34-30—64
|Keita Nakajima, Japan
|31-34—65
|Casey Jarvis, South Africa
|35-31—66
|Jorge Campillo, Spain
|35-32—67
|Jannik De Bruyn, Germany
|33-34—67
|Rahil Gangjee, India
|35-32—67
|Luke Donald, England
|34-34—68
|Nacho Elvira, Spain
|32-36—68
|Tommy Fleetwood, England
|34-34—68
|Ben Griffin, United States
|33-35—68
|Brian Harman, United States
|33-35—68
|Michael Kim, United States
|33-35—68
|Zander Lombard, South Africa
|36-32—68
|Joost Luiten, Netherlands
|34-34—68
|Marcel Schneider, Germany
|36-32—68
|Dhruv Sheoran, India
|34-34—68
|Ugo Coussaud, France
|36-33—69
|Alex Fitzpatrick, England
|34-35—69
|Julien Guerrier, France
|35-34—69
|Daniel Hillier, New Zealand
|35-34—69
|Pablo Larrazabal, Spain
|34-35—69
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-33—69
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|34-35—69
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35-34—69
|Yuvraj Sandhu, India
|34-35—69
|Benjamin Schmidt, England
|33-36—69
|Andy Sullivan, England
|33-36—69
|Marcus Armitage, England
|35-35—70
|Dan Bradbury, England
|35-35—70
|Martin Couvra, France
|37-33—70
|Gregorio De Leo, Italy
|38-32—70
|Joel Girrbach, Switzerland
|35-35—70
|Jordan Gumberg, United States
|35-35—70
|Andreas Halvorsen, Norway
|37-33—70
|Frederic Lacroix, France
|37-33—70
|Anirban Lahiri, India
|36-34—70
|Abhinav Lohan, India
|35-35—70
|Troy Merritt, United States
|36-34—70
|Adrien Saddier, France
|34-36—70
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|36-34—70
|Freddy Schott, Germany
|35-35—70
|Darius Van Driel, Netherlands
|35-35—70
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|35-35—70
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-36—71
|Aaron Cockerill, Canada
|36-35—71
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|36-35—71
|Jens Dantorp, Sweden
|35-36—71
|Manuel Elvira, Spain
|36-35—71
|Simon Forsstrom, Sweden
|34-37—71
|Tapy Ghai, India
|36-35—71
|Gavin Green, Malaysia
|37-34—71
|Viktor Hovland, Norway
|35-36—71
|Jeong-Weon Ko, France
|34-37—71
|Niklas Lemke, Sweden
|37-34—71
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|36-35—71
|Yannik Paul, Germany
|36-35—71
|Andrea Pavan, Italy
|37-34—71
|David Ravetto, France
|34-37—71
|Jack Senior, England
|35-36—71
|Marcel Siem, Germany
|36-35—71
|Jordan L. Smith, England
|33-38—71
|Richard Sterne, South Africa
|38-33—71
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-34—71
|Thomas Aiken, South Africa
|34-38—72
|Sean Crocker, United States
|36-36—72
|Ross Fisher, England
|36-36—72
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|37-35—72
|Ricardo Gouveia, Portugal
|36-36—72
|Benjamin Hebert, France
|35-37—72
|Matthew Jordan, England
|36-36—72
|Shiv Kapur, India
|38-34—72
|Romain Langasque, France
|36-36—72
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|36-36—72
|Arjun Prasad, India
|35-37—72
|Tapio Pulkkanen, Finland
|34-38—72
|Clement Sordet, France
|36-36—72
|Saptak Talwar, India
|37-35—72
|Tom Vaillant, France
|37-35—72
|Johannes Veerman, United States
|37-35—72
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|36-36—72
|Robin Williams, South Africa
|37-35—72
|Veer Ahlawat, India
|37-36—73
|Hamish Brown, Denmark
|37-36—73
|Shankar Das, India
|36-37—73
|Calum Hill, Scotland
|36-37—73
|Jamal Hossain, Bangladesh
|36-37—73
|Maximilian Kieffer, Germany
|37-36—73
|Nathan Kimsey, England
|37-36—73
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|39-34—73
|Alexander Levy, France
|36-37—73
|Amardip Sinh Malik, India
|38-35—73
|Udayan Mane, India
|37-36—73
|Joel Moscatel, Spain
|38-35—73
|Eddie Pepperell, England
|37-36—73
|Jason Scrivener, Australia
|38-35—73
|Martin Trainer, France
|37-36—73
|Dale Whitnell, England
|38-35—73
|Brandon Wu, United States
|35-38—73
|Bjorn Akesson, Sweden
|35-39—74
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|40-34—74
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|35-39—74
|Darren Fichardt, South Africa
|38-36—74
|Grant Forrest, Scotland
|37-37—74
|Guido Migliozzi, Italy
|38-36—74
|John Parry, England
|38-36—74
|Conor Purcell, Ireland
|36-38—74
|Richie Ramsay, Scotland
|38-36—74
|Shubhankar Sharma, India
|39-35—74
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|40-35—75
|Shaurya Bhattacharya, India
|37-38—75
|Scott Jamieson, Scotland
|38-37—75
|Ryggs Johnston, United States
|36-39—75
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-39—75
|Varun Parikh, India
|38-37—75
|Akshay Sharma, India
|37-38—75
|Joe Dean, England
|39-37—76
|Richard Mansell, England
|37-39—76
|David Micheluzzi, Australia
|39-37—76
|Ajeetesh Sandhu, India
|38-38—76
|Matthias Schwab, Austria
|37-39—76
|Jairaj Singh Sandhu, India
|40-36—76
|Callum Tarren, England
|37-39—76
|N Thangaraja, Sri Lanka
|40-36—76
|Jeff Winther, Denmark
|40-36—76
|Manu Gandas, India
|41-36—77
|Angel Hidalgo, Spain
|41-36—77
|Gaurav Pratap Singh, India
|40-37—77
|Sebastian Soderberg, Sweden
|38-39—77
|Brandon Stone, South Africa
|39-38—77
|Matthew Baldwin, England
|40-38—78
|Angad Cheema, India
|39-39—78
|Om Prakash Chouhan, India
|40-39—79
|Ryan Van Velzen, South Africa
|41-38—79
|Kshitij Naveed Kaul, India
|40-40—80
|Chiragh Kumar, India
|39-41—80
|Karan Pratap Singh, India
|44-37—81
|Pierre Pineau, France
|42-44—86
|Rikuya Hoshino, Japan
|WD
