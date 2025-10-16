Live Radio
Home » Sports » DP World India Championship Scores

DP World India Championship Scores

The Associated Press

October 16, 2025, 8:50 AM

Thursday

At Delhi Golf Club

New Delhi

Purse: $4 million

Yardage: 6,912; Par: 72

First Round

Shane Lowry, Ireland 34-30—64
Keita Nakajima, Japan 31-34—65
Casey Jarvis, South Africa 35-31—66
Jorge Campillo, Spain 35-32—67
Jannik De Bruyn, Germany 33-34—67
Rahil Gangjee, India 35-32—67
Luke Donald, England 34-34—68
Nacho Elvira, Spain 32-36—68
Tommy Fleetwood, England 34-34—68
Ben Griffin, United States 33-35—68
Brian Harman, United States 33-35—68
Michael Kim, United States 33-35—68
Zander Lombard, South Africa 36-32—68
Joost Luiten, Netherlands 34-34—68
Marcel Schneider, Germany 36-32—68
Dhruv Sheoran, India 34-34—68
Ugo Coussaud, France 36-33—69
Alex Fitzpatrick, England 34-35—69
Julien Guerrier, France 35-34—69
Daniel Hillier, New Zealand 35-34—69
Pablo Larrazabal, Spain 34-35—69
Thriston Lawrence, South Africa 36-33—69
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-35—69
Brandon Robinson-Thompson, England 35-34—69
Yuvraj Sandhu, India 34-35—69
Benjamin Schmidt, England 33-36—69
Andy Sullivan, England 33-36—69
Marcus Armitage, England 35-35—70
Dan Bradbury, England 35-35—70
Martin Couvra, France 37-33—70
Gregorio De Leo, Italy 38-32—70
Joel Girrbach, Switzerland 35-35—70
Jordan Gumberg, United States 35-35—70
Andreas Halvorsen, Norway 37-33—70
Frederic Lacroix, France 37-33—70
Anirban Lahiri, India 36-34—70
Abhinav Lohan, India 35-35—70
Troy Merritt, United States 36-34—70
Adrien Saddier, France 34-36—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70
Freddy Schott, Germany 35-35—70
Darius Van Driel, Netherlands 35-35—70
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-35—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-36—71
Aaron Cockerill, Canada 36-35—71
Nicolas Colsaerts, Belgium 36-35—71
Jens Dantorp, Sweden 35-36—71
Manuel Elvira, Spain 36-35—71
Simon Forsstrom, Sweden 34-37—71
Tapy Ghai, India 36-35—71
Gavin Green, Malaysia 37-34—71
Viktor Hovland, Norway 35-36—71
Jeong-Weon Ko, France 34-37—71
Niklas Lemke, Sweden 37-34—71
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-35—71
Yannik Paul, Germany 36-35—71
Andrea Pavan, Italy 37-34—71
David Ravetto, France 34-37—71
Jack Senior, England 35-36—71
Marcel Siem, Germany 36-35—71
Jordan L. Smith, England 33-38—71
Richard Sterne, South Africa 38-33—71
Bernd Wiesberger, Austria 37-34—71
Thomas Aiken, South Africa 34-38—72
Sean Crocker, United States 36-36—72
Ross Fisher, England 36-36—72
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 37-35—72
Ricardo Gouveia, Portugal 36-36—72
Benjamin Hebert, France 35-37—72
Matthew Jordan, England 36-36—72
Shiv Kapur, India 38-34—72
Romain Langasque, France 36-36—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72
Arjun Prasad, India 35-37—72
Tapio Pulkkanen, Finland 34-38—72
Clement Sordet, France 36-36—72
Saptak Talwar, India 37-35—72
Tom Vaillant, France 37-35—72
Johannes Veerman, United States 37-35—72
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-36—72
Robin Williams, South Africa 37-35—72
Veer Ahlawat, India 37-36—73
Hamish Brown, Denmark 37-36—73
Shankar Das, India 36-37—73
Calum Hill, Scotland 36-37—73
Jamal Hossain, Bangladesh 36-37—73
Maximilian Kieffer, Germany 37-36—73
Nathan Kimsey, England 37-36—73
Jacques Kruyswijk, South Africa 39-34—73
Alexander Levy, France 36-37—73
Amardip Sinh Malik, India 38-35—73
Udayan Mane, India 37-36—73
Joel Moscatel, Spain 38-35—73
Eddie Pepperell, England 37-36—73
Jason Scrivener, Australia 38-35—73
Martin Trainer, France 37-36—73
Dale Whitnell, England 38-35—73
Brandon Wu, United States 35-38—73
Bjorn Akesson, Sweden 35-39—74
Angel Ayora Fanegas, Spain 40-34—74
Lucas Bjerregaard, Denmark 35-39—74
Darren Fichardt, South Africa 38-36—74
Grant Forrest, Scotland 37-37—74
Guido Migliozzi, Italy 38-36—74
John Parry, England 38-36—74
Conor Purcell, Ireland 36-38—74
Richie Ramsay, Scotland 38-36—74
Shubhankar Sharma, India 39-35—74
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 40-35—75
Shaurya Bhattacharya, India 37-38—75
Scott Jamieson, Scotland 38-37—75
Ryggs Johnston, United States 36-39—75
Dylan Naidoo, South Africa 36-39—75
Varun Parikh, India 38-37—75
Akshay Sharma, India 37-38—75
Joe Dean, England 39-37—76
Richard Mansell, England 37-39—76
David Micheluzzi, Australia 39-37—76
Ajeetesh Sandhu, India 38-38—76
Matthias Schwab, Austria 37-39—76
Jairaj Singh Sandhu, India 40-36—76
Callum Tarren, England 37-39—76
N Thangaraja, Sri Lanka 40-36—76
Jeff Winther, Denmark 40-36—76
Manu Gandas, India 41-36—77
Angel Hidalgo, Spain 41-36—77
Gaurav Pratap Singh, India 40-37—77
Sebastian Soderberg, Sweden 38-39—77
Brandon Stone, South Africa 39-38—77
Matthew Baldwin, England 40-38—78
Angad Cheema, India 39-39—78
Om Prakash Chouhan, India 40-39—79
Ryan Van Velzen, South Africa 41-38—79
Kshitij Naveed Kaul, India 40-40—80
Chiragh Kumar, India 39-41—80
Karan Pratap Singh, India 44-37—81
Pierre Pineau, France 42-44—86
Rikuya Hoshino, Japan WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up