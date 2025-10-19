Live Radio
DP World India Championship Scores

The Associated Press

October 19, 2025, 8:52 AM

Sunday

At Delhi Golf Club

New Delhi

Purse: $4 million

Yardage: 6,912; Par: 72

Final Round

Tommy Fleetwood, England (835), $580,057 68-64-69-65—266
Keita Nakajima, Japan (555), $375,331 65-69-65-69—268
Alex Fitzpatrick, England (258), $176,747 69-67-67-67—270
Thriston Lawrence, South Africa (258), $176,747 69-67-69-65—270
Shane Lowry, Ireland (258), $176,747 64-69-69-68—270
Viktor Hovland, Norway (150), $102,363 71-67-66-67—271
Joost Luiten, Netherlands (150), $102,363 68-67-71-65—271
Jayden Trey Schaper, South Africa (150), $102,363 70-68-67-66—271
Daniel Hillier, New Zealand (105), $72,337 69-67-67-69—272
Michael Kim, United States (105), $72,337 68-68-69-67—272
Jorge Campillo, Spain (88), $60,735 67-70-68-68—273
Benjamin Schmidt, England (88), $60,735 69-71-66-67—273
Dan Bradbury, England (78), $53,570 70-69-66-69—274
Tom Vaillant, France (78), $53,570 72-69-68-65—274
Brandon Robinson-Thompson, England (72), $49,134 69-66-69-71—275
Andy Sullivan, England (72), $49,134 69-68-70-68—275
Martin Couvra, France (59), $40,111 70-66-71-69—276
Jens Dantorp, Sweden (59), $40,111 71-67-65-73—276
Alfredo Garcia-Heredia, Spain (59), $40,111 72-68-70-66—276
Casey Jarvis, South Africa (59), $40,111 66-71-73-66—276
Andrea Pavan, Italy (59), $40,111 71-68-67-70—276
David Ravetto, France (59), $40,111 71-70-68-67—276
Marcel Schneider, Germany (59), $40,111 68-68-72-68—276
Freddy Schott, Germany (59), $40,111 70-69-68-69—276
Bernd Wiesberger, Austria (59), $40,111 71-67-68-70—276
Andreas Halvorsen, Norway (48), $32,415 70-69-70-68—277
Frederic Lacroix, France (48), $32,415 70-70-68-69—277
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (48), $32,415 71-68-70-68—277
Rory McIlroy, Northern Ireland (48), $32,415 69-69-68-71—277
Brian Harman, United States (0), $32,415 68-65-70-74—277
Hamish Brown, Denmark (43), $29,344 73-67-71-67—278
Marcus Armitage, England (40), $26,785 70-69-68-72—279
Zander Lombard, South Africa (40), $26,785 68-70-69-72—279
Ben Griffin, United States (0), $26,785 68-68-72-71—279
Shiv Kapur, India (0), $26,785 72-69-70-68—279
Pablo Larrazabal, Spain (36), $23,202 69-69-72-70—280
Yannik Paul, Germany (36), $23,202 71-70-72-67—280
Darius Van Driel, Netherlands (36), $23,202 70-71-70-69—280
Dhruv Sheoran, India (0), $23,202 68-73-67-72—280
Ugo Coussaud, France (31), $19,790 69-72-69-71—281
Jannik De Bruyn, Germany (31), $19,790 67-73-68-73—281
Manuel Elvira, Spain (31), $19,790 71-70-72-68—281
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (31), $19,790 72-69-70-70—281
Robin Williams, South Africa (31), $19,790 72-70-69-70—281
Fabrizio Zanotti, Paraguay (31), $19,790 70-71-71-69—281
Luke Donald, England (26), $16,378 68-71-71-72—282
Ross Fisher, England (26), $16,378 72-69-73-68—282
Jack Senior, England (26), $16,378 71-70-72-69—282
Richard Sterne, South Africa (26), $16,378 71-71-70-70—282
Gregorio De Leo, Italy (22), $13,307 70-71-72-70—283
Darren Fichardt, South Africa (22), $13,307 74-68-68-73—283
Julien Guerrier, France (22), $13,307 69-71-74-69—283
Jordan L. Smith, England (22), $13,307 71-70-70-72—283
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (22), $13,307 72-70-73-68—283
Bjorn Akesson, Sweden (19), $11,601 74-67-71-72—284
Nacho Elvira, Spain (16), $10,578 68-73-69-75—285
Joel Girrbach, Switzerland (16), $10,578 70-70-70-75—285
Jacques Kruyswijk, South Africa (16), $10,578 73-69-70-73—285
Shubhankar Sharma, India (16), $10,578 74-66-71-74—285
Anirban Lahiri, India (0), $10,578 70-71-73-71—285
Rafa Cabrera Bello, Spain (14), $9,383 71-71-72-72—286
Gavin Green, Malaysia (14), $9,383 71-68-75-72—286
Jason Scrivener, Australia (13), $8,701 73-69-71-74—287
Abhinav Lohan, India (0), $8,701 70-72-73-72—287
Jordan Gumberg, United States (12), $8,189 70-72-75-71—288

