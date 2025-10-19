DP World India Championship Scores

Sunday
At Delhi Golf Club
New Delhi
Purse: $4 million
Yardage: 6,912; Par: 72
Final Round
|Tommy Fleetwood, England (835), $580,057
|68-64-69-65—266
|Keita Nakajima, Japan (555), $375,331
|65-69-65-69—268
|Alex Fitzpatrick, England (258), $176,747
|69-67-67-67—270
|Thriston Lawrence, South Africa (258), $176,747
|69-67-69-65—270
|Shane Lowry, Ireland (258), $176,747
|64-69-69-68—270
|Viktor Hovland, Norway (150), $102,363
|71-67-66-67—271
|Joost Luiten, Netherlands (150), $102,363
|68-67-71-65—271
|Jayden Trey Schaper, South Africa (150), $102,363
|70-68-67-66—271
|Daniel Hillier, New Zealand (105), $72,337
|69-67-67-69—272
|Michael Kim, United States (105), $72,337
|68-68-69-67—272
|Jorge Campillo, Spain (88), $60,735
|67-70-68-68—273
|Benjamin Schmidt, England (88), $60,735
|69-71-66-67—273
|Dan Bradbury, England (78), $53,570
|70-69-66-69—274
|Tom Vaillant, France (78), $53,570
|72-69-68-65—274
|Brandon Robinson-Thompson, England (72), $49,134
|69-66-69-71—275
|Andy Sullivan, England (72), $49,134
|69-68-70-68—275
|Martin Couvra, France (59), $40,111
|70-66-71-69—276
|Jens Dantorp, Sweden (59), $40,111
|71-67-65-73—276
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain (59), $40,111
|72-68-70-66—276
|Casey Jarvis, South Africa (59), $40,111
|66-71-73-66—276
|Andrea Pavan, Italy (59), $40,111
|71-68-67-70—276
|David Ravetto, France (59), $40,111
|71-70-68-67—276
|Marcel Schneider, Germany (59), $40,111
|68-68-72-68—276
|Freddy Schott, Germany (59), $40,111
|70-69-68-69—276
|Bernd Wiesberger, Austria (59), $40,111
|71-67-68-70—276
|Andreas Halvorsen, Norway (48), $32,415
|70-69-70-68—277
|Frederic Lacroix, France (48), $32,415
|70-70-68-69—277
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (48), $32,415
|71-68-70-68—277
|Rory McIlroy, Northern Ireland (48), $32,415
|69-69-68-71—277
|Brian Harman, United States (0), $32,415
|68-65-70-74—277
|Hamish Brown, Denmark (43), $29,344
|73-67-71-67—278
|Marcus Armitage, England (40), $26,785
|70-69-68-72—279
|Zander Lombard, South Africa (40), $26,785
|68-70-69-72—279
|Ben Griffin, United States (0), $26,785
|68-68-72-71—279
|Shiv Kapur, India (0), $26,785
|72-69-70-68—279
|Pablo Larrazabal, Spain (36), $23,202
|69-69-72-70—280
|Yannik Paul, Germany (36), $23,202
|71-70-72-67—280
|Darius Van Driel, Netherlands (36), $23,202
|70-71-70-69—280
|Dhruv Sheoran, India (0), $23,202
|68-73-67-72—280
|Ugo Coussaud, France (31), $19,790
|69-72-69-71—281
|Jannik De Bruyn, Germany (31), $19,790
|67-73-68-73—281
|Manuel Elvira, Spain (31), $19,790
|71-70-72-68—281
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates (31), $19,790
|72-69-70-70—281
|Robin Williams, South Africa (31), $19,790
|72-70-69-70—281
|Fabrizio Zanotti, Paraguay (31), $19,790
|70-71-71-69—281
|Luke Donald, England (26), $16,378
|68-71-71-72—282
|Ross Fisher, England (26), $16,378
|72-69-73-68—282
|Jack Senior, England (26), $16,378
|71-70-72-69—282
|Richard Sterne, South Africa (26), $16,378
|71-71-70-70—282
|Gregorio De Leo, Italy (22), $13,307
|70-71-72-70—283
|Darren Fichardt, South Africa (22), $13,307
|74-68-68-73—283
|Julien Guerrier, France (22), $13,307
|69-71-74-69—283
|Jordan L. Smith, England (22), $13,307
|71-70-70-72—283
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (22), $13,307
|72-70-73-68—283
|Bjorn Akesson, Sweden (19), $11,601
|74-67-71-72—284
|Nacho Elvira, Spain (16), $10,578
|68-73-69-75—285
|Joel Girrbach, Switzerland (16), $10,578
|70-70-70-75—285
|Jacques Kruyswijk, South Africa (16), $10,578
|73-69-70-73—285
|Shubhankar Sharma, India (16), $10,578
|74-66-71-74—285
|Anirban Lahiri, India (0), $10,578
|70-71-73-71—285
|Rafa Cabrera Bello, Spain (14), $9,383
|71-71-72-72—286
|Gavin Green, Malaysia (14), $9,383
|71-68-75-72—286
|Jason Scrivener, Australia (13), $8,701
|73-69-71-74—287
|Abhinav Lohan, India (0), $8,701
|70-72-73-72—287
|Jordan Gumberg, United States (12), $8,189
|70-72-75-71—288
