DP World India Championship Scores

The Associated Press

October 17, 2025, 8:54 AM

Friday

At Delhi Golf Club

New Delhi

Purse: $4 million

Yardage: 6,912; Par: 72

Second Round

Tommy Fleetwood, England 68-64—132
Brian Harman, United States 68-65—133
Shane Lowry, Ireland 64-69—133
Keita Nakajima, Japan 65-69—134
Joost Luiten, Netherlands 68-67—135
Brandon Robinson-Thompson, England 69-66—135
Martin Couvra, France 70-66—136
Alex Fitzpatrick, England 69-67—136
Ben Griffin, United States 68-68—136
Daniel Hillier, New Zealand 69-67—136
Michael Kim, United States 68-68—136
Thriston Lawrence, South Africa 69-67—136
Marcel Schneider, Germany 68-68—136
Jorge Campillo, Spain 67-70—137
Casey Jarvis, South Africa 66-71—137
Andy Sullivan, England 69-68—137
Jens Dantorp, Sweden 71-67—138
Viktor Hovland, Norway 71-67—138
Pablo Larrazabal, Spain 69-69—138
Zander Lombard, South Africa 68-70—138
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-69—138
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68—138
Bernd Wiesberger, Austria 71-67—138
Marcus Armitage, England 70-69—139
Dan Bradbury, England 70-69—139
Luke Donald, England 68-71—139
Gavin Green, Malaysia 71-68—139
Andreas Halvorsen, Norway 70-69—139
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 71-68—139
Andrea Pavan, Italy 71-68—139
Freddy Schott, Germany 70-69—139
Thomas Aiken, South Africa 72-68—140
Hamish Brown, Denmark 73-67—140
Jannik De Bruyn, Germany 67-73—140
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 72-68—140
Joel Girrbach, Switzerland 70-70—140
Julien Guerrier, France 69-71—140
Frederic Lacroix, France 70-70—140
Benjamin Schmidt, England 69-71—140
Shubhankar Sharma, India 74-66—140
Bjorn Akesson, Sweden 74-67—141
Ugo Coussaud, France 69-72—141
Gregorio De Leo, Italy 70-71—141
Manuel Elvira, Spain 71-70—141
Nacho Elvira, Spain 68-73—141
Ross Fisher, England 72-69—141
Shiv Kapur, India 72-69—141
Anirban Lahiri, India 70-71—141
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69—141
Yannik Paul, Germany 71-70—141
David Ravetto, France 71-70—141
Jack Senior, England 71-70—141
Dhruv Sheoran, India 68-73—141
Jordan L. Smith, England 71-70—141
Tom Vaillant, France 72-69—141
Darius Van Driel, Netherlands 70-71—141
Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-71—141
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71—142
Darren Fichardt, South Africa 74-68—142
Jordan Gumberg, United States 70-72—142
Jacques Kruyswijk, South Africa 73-69—142
Abhinav Lohan, India 70-72—142
Jason Scrivener, Australia 73-69—142
Richard Sterne, South Africa 71-71—142
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-70—142
Robin Williams, South Africa 72-70—142
Gaurav Pratap Singh, India 77-77—154
David Micheluzzi, Australia 76-WD
Karan Pratap Singh, India 81-WD
Pierre Pineau, France 86-WD

Missed Cut

Veer Ahlawat, India 73-70—143
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-69—143
Shaurya Bhattacharya, India 75-68—143
Nicolas Colsaerts, Belgium 71-72—143
Sean Crocker, United States 72-71—143
Rahil Gangjee, India 67-76—143
Calum Hill, Scotland 73-70—143
Jamal Hossain, Bangladesh 73-70—143
Udayan Mane, India 73-70—143
Troy Merritt, United States 70-73—143
Conor Purcell, Ireland 74-69—143
Brandon Stone, South Africa 77-66—143
N Thangaraja, Sri Lanka 76-67—143
Tapy Ghai, India 71-73—144
Ricardo Gouveia, Portugal 72-72—144
Niklas Lemke, Sweden 71-73—144
Tapio Pulkkanen, Finland 72-72—144
Richie Ramsay, Scotland 74-70—144
Johannes Veerman, United States 72-72—144
Dale Whitnell, England 73-71—144
Lucas Bjerregaard, Denmark 74-71—145
Aaron Cockerill, Canada 71-74—145
Grant Forrest, Scotland 74-71—145
Simon Forsstrom, Sweden 71-74—145
Manu Gandas, India 77-68—145
Benjamin Hebert, France 72-73—145
Nathan Kimsey, England 73-72—145
Guido Migliozzi, Italy 74-71—145
Eddie Pepperell, England 73-72—145
Ajeetesh Sandhu, India 76-69—145
Yuvraj Sandhu, India 69-76—145
Callum Tarren, England 76-69—145
Scott Jamieson, Scotland 75-71—146
Maximilian Kieffer, Germany 73-73—146
Alexander Levy, France 73-73—146
Amardip Sinh Malik, India 73-73—146
Varun Parikh, India 75-71—146
John Parry, England 74-72—146
Brandon Wu, United States 73-73—146
Joe Dean, England 76-71—147
Matthew Jordan, England 72-75—147
Romain Langasque, France 72-75—147
Joel Moscatel, Spain 73-74—147
Arjun Prasad, India 72-75—147
Jairaj Singh Sandhu, India 76-71—147
Matthew Baldwin, England 78-70—148
Richard Mansell, England 76-72—148
Matthias Schwab, Austria 76-72—148
Marcel Siem, Germany 71-77—148
Clement Sordet, France 72-76—148
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-74—149
Angel Hidalgo, Spain 77-72—149
Adrien Saddier, France 70-79—149
Sebastian Soderberg, Sweden 77-72—149
Jeff Winther, Denmark 76-73—149
Angad Cheema, India 78-72—150
Om Prakash Chouhan, India 79-71—150
Shankar Das, India 73-77—150
Kshitij Naveed Kaul, India 80-70—150
Dylan Naidoo, South Africa 75-75—150
Saptak Talwar, India 72-78—150
Jeong-Weon Ko, France 71-80—151
Martin Trainer, France 73-79—152
Ryggs Johnston, United States 75-78—153
Chiragh Kumar, India 80-74—154
Ryan Van Velzen, South Africa 79-75—154
Akshay Sharma, India 75-80—155

