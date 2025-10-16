Live Radio
DP World India Championship Par Scores

The Associated Press

October 16, 2025, 8:50 AM

Thursday

At Delhi Golf Club

New Delhi

Purse: $4 million

Yardage: 6,912; Par: 72

First Round

Shane Lowry, Ireland 34-30—64 -8
Keita Nakajima, Japan 31-34—65 -7
Casey Jarvis, South Africa 35-31—66 -6
Jorge Campillo, Spain 35-32—67 -5
Jannik De Bruyn, Germany 33-34—67 -5
Rahil Gangjee, India 35-32—67 -5
Luke Donald, England 34-34—68 -4
Nacho Elvira, Spain 32-36—68 -4
Tommy Fleetwood, England 34-34—68 -4
Ben Griffin, United States 33-35—68 -4
Brian Harman, United States 33-35—68 -4
Michael Kim, United States 33-35—68 -4
Zander Lombard, South Africa 36-32—68 -4
Joost Luiten, Netherlands 34-34—68 -4
Marcel Schneider, Germany 36-32—68 -4
Dhruv Sheoran, India 34-34—68 -4
Ugo Coussaud, France 36-33—69 -3
Alex Fitzpatrick, England 34-35—69 -3
Julien Guerrier, France 35-34—69 -3
Daniel Hillier, New Zealand 35-34—69 -3
Pablo Larrazabal, Spain 34-35—69 -3
Thriston Lawrence, South Africa 36-33—69 -3
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-35—69 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 35-34—69 -3
Yuvraj Sandhu, India 34-35—69 -3
Benjamin Schmidt, England 33-36—69 -3
Andy Sullivan, England 33-36—69 -3
Marcus Armitage, England 35-35—70 -2
Dan Bradbury, England 35-35—70 -2
Martin Couvra, France 37-33—70 -2
Gregorio De Leo, Italy 38-32—70 -2
Joel Girrbach, Switzerland 35-35—70 -2
Jordan Gumberg, United States 35-35—70 -2
Andreas Halvorsen, Norway 37-33—70 -2
Frederic Lacroix, France 37-33—70 -2
Anirban Lahiri, India 36-34—70 -2
Abhinav Lohan, India 35-35—70 -2
Troy Merritt, United States 36-34—70 -2
Adrien Saddier, France 34-36—70 -2
Jayden Trey Schaper, South Africa 36-34—70 -2
Freddy Schott, Germany 35-35—70 -2
Darius Van Driel, Netherlands 35-35—70 -2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-35—70 -2
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-36—71 -1
Aaron Cockerill, Canada 36-35—71 -1
Nicolas Colsaerts, Belgium 36-35—71 -1
Jens Dantorp, Sweden 35-36—71 -1
Manuel Elvira, Spain 36-35—71 -1
Simon Forsstrom, Sweden 34-37—71 -1
Tapy Ghai, India 36-35—71 -1
Gavin Green, Malaysia 37-34—71 -1
Viktor Hovland, Norway 35-36—71 -1
Jeong-Weon Ko, France 34-37—71 -1
Niklas Lemke, Sweden 37-34—71 -1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 36-35—71 -1
Yannik Paul, Germany 36-35—71 -1
Andrea Pavan, Italy 37-34—71 -1
David Ravetto, France 34-37—71 -1
Jack Senior, England 35-36—71 -1
Marcel Siem, Germany 36-35—71 -1
Jordan L. Smith, England 33-38—71 -1
Richard Sterne, South Africa 38-33—71 -1
Bernd Wiesberger, Austria 37-34—71 -1
Thomas Aiken, South Africa 34-38—72 E
Sean Crocker, United States 36-36—72 E
Ross Fisher, England 36-36—72 E
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 37-35—72 E
Ricardo Gouveia, Portugal 36-36—72 E
Benjamin Hebert, France 35-37—72 E
Matthew Jordan, England 36-36—72 E
Shiv Kapur, India 38-34—72 E
Romain Langasque, France 36-36—72 E
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 36-36—72 E
Arjun Prasad, India 35-37—72 E
Tapio Pulkkanen, Finland 34-38—72 E
Clement Sordet, France 36-36—72 E
Saptak Talwar, India 37-35—72 E
Tom Vaillant, France 37-35—72 E
Johannes Veerman, United States 37-35—72 E
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-36—72 E
Robin Williams, South Africa 37-35—72 E
Veer Ahlawat, India 37-36—73 +1
Hamish Brown, Denmark 37-36—73 +1
Shankar Das, India 36-37—73 +1
Calum Hill, Scotland 36-37—73 +1
Jamal Hossain, Bangladesh 36-37—73 +1
Maximilian Kieffer, Germany 37-36—73 +1
Nathan Kimsey, England 37-36—73 +1
Jacques Kruyswijk, South Africa 39-34—73 +1
Alexander Levy, France 36-37—73 +1
Amardip Sinh Malik, India 38-35—73 +1
Udayan Mane, India 37-36—73 +1
Joel Moscatel, Spain 38-35—73 +1
Eddie Pepperell, England 37-36—73 +1
Jason Scrivener, Australia 38-35—73 +1
Martin Trainer, France 37-36—73 +1
Dale Whitnell, England 38-35—73 +1
Brandon Wu, United States 35-38—73 +1
Bjorn Akesson, Sweden 35-39—74 +2
Angel Ayora Fanegas, Spain 40-34—74 +2
Lucas Bjerregaard, Denmark 35-39—74 +2
Darren Fichardt, South Africa 38-36—74 +2
Grant Forrest, Scotland 37-37—74 +2
Guido Migliozzi, Italy 38-36—74 +2
John Parry, England 38-36—74 +2
Conor Purcell, Ireland 36-38—74 +2
Richie Ramsay, Scotland 38-36—74 +2
Shubhankar Sharma, India 39-35—74 +2
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 40-35—75 +3
Shaurya Bhattacharya, India 37-38—75 +3
Scott Jamieson, Scotland 38-37—75 +3
Ryggs Johnston, United States 36-39—75 +3
Dylan Naidoo, South Africa 36-39—75 +3
Varun Parikh, India 38-37—75 +3
Akshay Sharma, India 37-38—75 +3
Joe Dean, England 39-37—76 +4
Richard Mansell, England 37-39—76 +4
David Micheluzzi, Australia 39-37—76 +4
Ajeetesh Sandhu, India 38-38—76 +4
Matthias Schwab, Austria 37-39—76 +4
Jairaj Singh Sandhu, India 40-36—76 +4
Callum Tarren, England 37-39—76 +4
N Thangaraja, Sri Lanka 40-36—76 +4
Jeff Winther, Denmark 40-36—76 +4
Manu Gandas, India 41-36—77 +5
Angel Hidalgo, Spain 41-36—77 +5
Gaurav Pratap Singh, India 40-37—77 +5
Sebastian Soderberg, Sweden 38-39—77 +5
Brandon Stone, South Africa 39-38—77 +5
Matthew Baldwin, England 40-38—78 +6
Angad Cheema, India 39-39—78 +6
Om Prakash Chouhan, India 40-39—79 +7
Ryan Van Velzen, South Africa 41-38—79 +7
Kshitij Naveed Kaul, India 40-40—80 +8
Chiragh Kumar, India 39-41—80 +8
Karan Pratap Singh, India 44-37—81 +9
Pierre Pineau, France 42-44—86 +14
Rikuya Hoshino, Japan WD

Sports
