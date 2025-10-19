Live Radio
Home » Sports » DP World India Championship…

DP World India Championship Par Scores

The Associated Press

October 19, 2025, 8:52 AM

Sunday

At Delhi Golf Club

New Delhi

Purse: $4 million

Yardage: 6,912; Par: 72

Final Round

Tommy Fleetwood, England (835), $580,057 68-64-69-65—266 -22
Keita Nakajima, Japan (555), $375,331 65-69-65-69—268 -20
Alex Fitzpatrick, England (258), $176,747 69-67-67-67—270 -18
Thriston Lawrence, South Africa (258), $176,747 69-67-69-65—270 -18
Shane Lowry, Ireland (258), $176,747 64-69-69-68—270 -18
Viktor Hovland, Norway (150), $102,363 71-67-66-67—271 -17
Joost Luiten, Netherlands (150), $102,363 68-67-71-65—271 -17
Jayden Trey Schaper, South Africa (150), $102,363 70-68-67-66—271 -17
Daniel Hillier, New Zealand (105), $72,337 69-67-67-69—272 -16
Michael Kim, United States (105), $72,337 68-68-69-67—272 -16
Jorge Campillo, Spain (88), $60,735 67-70-68-68—273 -15
Benjamin Schmidt, England (88), $60,735 69-71-66-67—273 -15
Dan Bradbury, England (78), $53,570 70-69-66-69—274 -14
Tom Vaillant, France (78), $53,570 72-69-68-65—274 -14
Brandon Robinson-Thompson, England (72), $49,134 69-66-69-71—275 -13
Andy Sullivan, England (72), $49,134 69-68-70-68—275 -13
Martin Couvra, France (59), $40,111 70-66-71-69—276 -12
Jens Dantorp, Sweden (59), $40,111 71-67-65-73—276 -12
Alfredo Garcia-Heredia, Spain (59), $40,111 72-68-70-66—276 -12
Casey Jarvis, South Africa (59), $40,111 66-71-73-66—276 -12
Andrea Pavan, Italy (59), $40,111 71-68-67-70—276 -12
David Ravetto, France (59), $40,111 71-70-68-67—276 -12
Marcel Schneider, Germany (59), $40,111 68-68-72-68—276 -12
Freddy Schott, Germany (59), $40,111 70-69-68-69—276 -12
Bernd Wiesberger, Austria (59), $40,111 71-67-68-70—276 -12
Andreas Halvorsen, Norway (48), $32,415 70-69-70-68—277 -11
Frederic Lacroix, France (48), $32,415 70-70-68-69—277 -11
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (48), $32,415 71-68-70-68—277 -11
Rory McIlroy, Northern Ireland (48), $32,415 69-69-68-71—277 -11
Brian Harman, United States (0), $32,415 68-65-70-74—277 -11
Hamish Brown, Denmark (43), $29,344 73-67-71-67—278 -10
Marcus Armitage, England (40), $26,785 70-69-68-72—279 -9
Zander Lombard, South Africa (40), $26,785 68-70-69-72—279 -9
Ben Griffin, United States (0), $26,785 68-68-72-71—279 -9
Shiv Kapur, India (0), $26,785 72-69-70-68—279 -9
Pablo Larrazabal, Spain (36), $23,202 69-69-72-70—280 -8
Yannik Paul, Germany (36), $23,202 71-70-72-67—280 -8
Darius Van Driel, Netherlands (36), $23,202 70-71-70-69—280 -8
Dhruv Sheoran, India (0), $23,202 68-73-67-72—280 -8
Ugo Coussaud, France (31), $19,790 69-72-69-71—281 -7
Jannik De Bruyn, Germany (31), $19,790 67-73-68-73—281 -7
Manuel Elvira, Spain (31), $19,790 71-70-72-68—281 -7
Adrian Otaegui, United Arab Emirates (31), $19,790 72-69-70-70—281 -7
Robin Williams, South Africa (31), $19,790 72-70-69-70—281 -7
Fabrizio Zanotti, Paraguay (31), $19,790 70-71-71-69—281 -7
Luke Donald, England (26), $16,378 68-71-71-72—282 -6
Ross Fisher, England (26), $16,378 72-69-73-68—282 -6
Jack Senior, England (26), $16,378 71-70-72-69—282 -6
Richard Sterne, South Africa (26), $16,378 71-71-70-70—282 -6
Gregorio De Leo, Italy (22), $13,307 70-71-72-70—283 -5
Darren Fichardt, South Africa (22), $13,307 74-68-68-73—283 -5
Julien Guerrier, France (22), $13,307 69-71-74-69—283 -5
Jordan L. Smith, England (22), $13,307 71-70-70-72—283 -5
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (22), $13,307 72-70-73-68—283 -5
Bjorn Akesson, Sweden (19), $11,601 74-67-71-72—284 -4
Nacho Elvira, Spain (16), $10,578 68-73-69-75—285 -3
Joel Girrbach, Switzerland (16), $10,578 70-70-70-75—285 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa (16), $10,578 73-69-70-73—285 -3
Shubhankar Sharma, India (16), $10,578 74-66-71-74—285 -3
Anirban Lahiri, India (0), $10,578 70-71-73-71—285 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain (14), $9,383 71-71-72-72—286 -2
Gavin Green, Malaysia (14), $9,383 71-68-75-72—286 -2
Jason Scrivener, Australia (13), $8,701 73-69-71-74—287 -1
Abhinav Lohan, India (0), $8,701 70-72-73-72—287 -1
Jordan Gumberg, United States (12), $8,189 70-72-75-71—288 E

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up