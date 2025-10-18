Live Radio
DP World India Championship Par Scores

October 18, 2025, 7:24 AM

Saturday

At Delhi Golf Club

New Delhi

Purse: $4 million

Yardage: 6,912; Par: 72

Third Round

Keita Nakajima, Japan 65-69-65—199 -17
Tommy Fleetwood, England 68-64-69—201 -15
Shane Lowry, Ireland 64-69-69—202 -14
Jens Dantorp, Sweden 71-67-65—203 -13
Alex Fitzpatrick, England 69-67-67—203 -13
Brian Harman, United States 68-65-70—203 -13
Daniel Hillier, New Zealand 69-67-67—203 -13
Viktor Hovland, Norway 71-67-66—204 -12
Brandon Robinson-Thompson, England 69-66-69—204 -12
Dan Bradbury, England 70-69-66—205 -11
Jorge Campillo, Spain 67-70-68—205 -11
Michael Kim, United States 68-68-69—205 -11
Thriston Lawrence, South Africa 69-67-69—205 -11
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68-67—205 -11
Joost Luiten, Netherlands 68-67-71—206 -10
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-69-68—206 -10
Andrea Pavan, Italy 71-68-67—206 -10
Benjamin Schmidt, England 69-71-66—206 -10
Bernd Wiesberger, Austria 71-67-68—206 -10
Marcus Armitage, England 70-69-68—207 -9
Martin Couvra, France 70-66-71—207 -9
Zander Lombard, South Africa 68-70-69—207 -9
Freddy Schott, Germany 70-69-68—207 -9
Andy Sullivan, England 69-68-70—207 -9
Jannik De Bruyn, Germany 67-73-68—208 -8
Ben Griffin, United States 68-68-72—208 -8
Frederic Lacroix, France 70-70-68—208 -8
Marcel Schneider, Germany 68-68-72—208 -8
Dhruv Sheoran, India 68-73-67—208 -8
Andreas Halvorsen, Norway 70-69-70—209 -7
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 71-68-70—209 -7
David Ravetto, France 71-70-68—209 -7
Tom Vaillant, France 72-69-68—209 -7
Ugo Coussaud, France 69-72-69—210 -6
Luke Donald, England 68-71-71—210 -6
Nacho Elvira, Spain 68-73-69—210 -6
Darren Fichardt, South Africa 74-68-68—210 -6
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 72-68-70—210 -6
Joel Girrbach, Switzerland 70-70-70—210 -6
Casey Jarvis, South Africa 66-71-73—210 -6
Pablo Larrazabal, Spain 69-69-72—210 -6
Hamish Brown, Denmark 73-67-71—211 -5
Shiv Kapur, India 72-69-70—211 -5
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69-70—211 -5
Shubhankar Sharma, India 74-66-71—211 -5
Jordan L. Smith, England 71-70-70—211 -5
Darius Van Driel, Netherlands 70-71-70—211 -5
Robin Williams, South Africa 72-70-69—211 -5
Bjorn Akesson, Sweden 74-67-71—212 -4
Jacques Kruyswijk, South Africa 73-69-70—212 -4
Richard Sterne, South Africa 71-71-70—212 -4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-71-71—212 -4
Gregorio De Leo, Italy 70-71-72—213 -3
Manuel Elvira, Spain 71-70-72—213 -3
Yannik Paul, Germany 71-70-72—213 -3
Jason Scrivener, Australia 73-69-71—213 -3
Jack Senior, England 71-70-72—213 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71-72—214 -2
Ross Fisher, England 72-69-73—214 -2
Gavin Green, Malaysia 71-68-75—214 -2
Julien Guerrier, France 69-71-74—214 -2
Anirban Lahiri, India 70-71-73—214 -2
Abhinav Lohan, India 70-72-73—215 -1
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-70-73—215 -1
Jordan Gumberg, United States 70-72-75—217 +1
Thomas Aiken, South Africa 72-68-WD

