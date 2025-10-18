DP World India Championship Par Scores

Saturday
At Delhi Golf Club
New Delhi
Purse: $4 million
Yardage: 6,912; Par: 72
Third Round
|Keita Nakajima, Japan
|65-69-65—199
|-17
|Tommy Fleetwood, England
|68-64-69—201
|-15
|Shane Lowry, Ireland
|64-69-69—202
|-14
|Jens Dantorp, Sweden
|71-67-65—203
|-13
|Alex Fitzpatrick, England
|69-67-67—203
|-13
|Brian Harman, United States
|68-65-70—203
|-13
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-67-67—203
|-13
|Viktor Hovland, Norway
|71-67-66—204
|-12
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-66-69—204
|-12
|Dan Bradbury, England
|70-69-66—205
|-11
|Jorge Campillo, Spain
|67-70-68—205
|-11
|Michael Kim, United States
|68-68-69—205
|-11
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-67-69—205
|-11
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-68-67—205
|-11
|Joost Luiten, Netherlands
|68-67-71—206
|-10
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|69-69-68—206
|-10
|Andrea Pavan, Italy
|71-68-67—206
|-10
|Benjamin Schmidt, England
|69-71-66—206
|-10
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-67-68—206
|-10
|Marcus Armitage, England
|70-69-68—207
|-9
|Martin Couvra, France
|70-66-71—207
|-9
|Zander Lombard, South Africa
|68-70-69—207
|-9
|Freddy Schott, Germany
|70-69-68—207
|-9
|Andy Sullivan, England
|69-68-70—207
|-9
|Jannik De Bruyn, Germany
|67-73-68—208
|-8
|Ben Griffin, United States
|68-68-72—208
|-8
|Frederic Lacroix, France
|70-70-68—208
|-8
|Marcel Schneider, Germany
|68-68-72—208
|-8
|Dhruv Sheoran, India
|68-73-67—208
|-8
|Andreas Halvorsen, Norway
|70-69-70—209
|-7
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|71-68-70—209
|-7
|David Ravetto, France
|71-70-68—209
|-7
|Tom Vaillant, France
|72-69-68—209
|-7
|Ugo Coussaud, France
|69-72-69—210
|-6
|Luke Donald, England
|68-71-71—210
|-6
|Nacho Elvira, Spain
|68-73-69—210
|-6
|Darren Fichardt, South Africa
|74-68-68—210
|-6
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|72-68-70—210
|-6
|Joel Girrbach, Switzerland
|70-70-70—210
|-6
|Casey Jarvis, South Africa
|66-71-73—210
|-6
|Pablo Larrazabal, Spain
|69-69-72—210
|-6
|Hamish Brown, Denmark
|73-67-71—211
|-5
|Shiv Kapur, India
|72-69-70—211
|-5
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-69-70—211
|-5
|Shubhankar Sharma, India
|74-66-71—211
|-5
|Jordan L. Smith, England
|71-70-70—211
|-5
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-71-70—211
|-5
|Robin Williams, South Africa
|72-70-69—211
|-5
|Bjorn Akesson, Sweden
|74-67-71—212
|-4
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|73-69-70—212
|-4
|Richard Sterne, South Africa
|71-71-70—212
|-4
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|70-71-71—212
|-4
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71-72—213
|-3
|Manuel Elvira, Spain
|71-70-72—213
|-3
|Yannik Paul, Germany
|71-70-72—213
|-3
|Jason Scrivener, Australia
|73-69-71—213
|-3
|Jack Senior, England
|71-70-72—213
|-3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|71-71-72—214
|-2
|Ross Fisher, England
|72-69-73—214
|-2
|Gavin Green, Malaysia
|71-68-75—214
|-2
|Julien Guerrier, France
|69-71-74—214
|-2
|Anirban Lahiri, India
|70-71-73—214
|-2
|Abhinav Lohan, India
|70-72-73—215
|-1
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|72-70-73—215
|-1
|Jordan Gumberg, United States
|70-72-75—217
|+1
|Thomas Aiken, South Africa
|72-68-WD
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.