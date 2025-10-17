DP World India Championship Par Scores

Friday At Delhi Golf Club New Delhi Purse: $4 million Yardage: 6,912; Par: 72 Second Round Tommy Fleetwood, England 68-64—132…
Friday
At Delhi Golf Club
New Delhi
Purse: $4 million
Yardage: 6,912; Par: 72
Second Round
|Tommy Fleetwood, England
|68-64—132
|-12
|Brian Harman, United States
|68-65—133
|-11
|Shane Lowry, Ireland
|64-69—133
|-11
|Keita Nakajima, Japan
|65-69—134
|-10
|Joost Luiten, Netherlands
|68-67—135
|-9
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-66—135
|-9
|Martin Couvra, France
|70-66—136
|-8
|Alex Fitzpatrick, England
|69-67—136
|-8
|Ben Griffin, United States
|68-68—136
|-8
|Daniel Hillier, New Zealand
|69-67—136
|-8
|Michael Kim, United States
|68-68—136
|-8
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-67—136
|-8
|Marcel Schneider, Germany
|68-68—136
|-8
|Jorge Campillo, Spain
|67-70—137
|-7
|Casey Jarvis, South Africa
|66-71—137
|-7
|Andy Sullivan, England
|69-68—137
|-7
|Jens Dantorp, Sweden
|71-67—138
|-6
|Viktor Hovland, Norway
|71-67—138
|-6
|Pablo Larrazabal, Spain
|69-69—138
|-6
|Zander Lombard, South Africa
|68-70—138
|-6
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|69-69—138
|-6
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-68—138
|-6
|Bernd Wiesberger, Austria
|71-67—138
|-6
|Marcus Armitage, England
|70-69—139
|-5
|Dan Bradbury, England
|70-69—139
|-5
|Luke Donald, England
|68-71—139
|-5
|Gavin Green, Malaysia
|71-68—139
|-5
|Andreas Halvorsen, Norway
|70-69—139
|-5
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|71-68—139
|-5
|Andrea Pavan, Italy
|71-68—139
|-5
|Freddy Schott, Germany
|70-69—139
|-5
|Thomas Aiken, South Africa
|72-68—140
|-4
|Hamish Brown, Denmark
|73-67—140
|-4
|Jannik De Bruyn, Germany
|67-73—140
|-4
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|72-68—140
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland
|70-70—140
|-4
|Julien Guerrier, France
|69-71—140
|-4
|Frederic Lacroix, France
|70-70—140
|-4
|Benjamin Schmidt, England
|69-71—140
|-4
|Shubhankar Sharma, India
|74-66—140
|-4
|Bjorn Akesson, Sweden
|74-67—141
|-3
|Ugo Coussaud, France
|69-72—141
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71—141
|-3
|Manuel Elvira, Spain
|71-70—141
|-3
|Nacho Elvira, Spain
|68-73—141
|-3
|Ross Fisher, England
|72-69—141
|-3
|Shiv Kapur, India
|72-69—141
|-3
|Anirban Lahiri, India
|70-71—141
|-3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-69—141
|-3
|Yannik Paul, Germany
|71-70—141
|-3
|David Ravetto, France
|71-70—141
|-3
|Jack Senior, England
|71-70—141
|-3
|Dhruv Sheoran, India
|68-73—141
|-3
|Jordan L. Smith, England
|71-70—141
|-3
|Tom Vaillant, France
|72-69—141
|-3
|Darius Van Driel, Netherlands
|70-71—141
|-3
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|70-71—141
|-3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|71-71—142
|-2
|Darren Fichardt, South Africa
|74-68—142
|-2
|Jordan Gumberg, United States
|70-72—142
|-2
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|73-69—142
|-2
|Abhinav Lohan, India
|70-72—142
|-2
|Jason Scrivener, Australia
|73-69—142
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|71-71—142
|-2
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|72-70—142
|-2
|Robin Williams, South Africa
|72-70—142
|-2
|Gaurav Pratap Singh, India
|77-77—154
|+10
|David Micheluzzi, Australia
|76-WD
|
|Karan Pratap Singh, India
|81-WD
|
|Pierre Pineau, France
|86-WD
|
Missed Cut
|Veer Ahlawat, India
|73-70—143
|-1
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|74-69—143
|-1
|Shaurya Bhattacharya, India
|75-68—143
|-1
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|71-72—143
|-1
|Sean Crocker, United States
|72-71—143
|-1
|Rahil Gangjee, India
|67-76—143
|-1
|Calum Hill, Scotland
|73-70—143
|-1
|Jamal Hossain, Bangladesh
|73-70—143
|-1
|Udayan Mane, India
|73-70—143
|-1
|Troy Merritt, United States
|70-73—143
|-1
|Conor Purcell, Ireland
|74-69—143
|-1
|Brandon Stone, South Africa
|77-66—143
|-1
|N Thangaraja, Sri Lanka
|76-67—143
|-1
|Tapy Ghai, India
|71-73—144
|E
|Ricardo Gouveia, Portugal
|72-72—144
|E
|Niklas Lemke, Sweden
|71-73—144
|E
|Tapio Pulkkanen, Finland
|72-72—144
|E
|Richie Ramsay, Scotland
|74-70—144
|E
|Johannes Veerman, United States
|72-72—144
|E
|Dale Whitnell, England
|73-71—144
|E
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|74-71—145
|+1
|Aaron Cockerill, Canada
|71-74—145
|+1
|Grant Forrest, Scotland
|74-71—145
|+1
|Simon Forsstrom, Sweden
|71-74—145
|+1
|Manu Gandas, India
|77-68—145
|+1
|Benjamin Hebert, France
|72-73—145
|+1
|Nathan Kimsey, England
|73-72—145
|+1
|Guido Migliozzi, Italy
|74-71—145
|+1
|Eddie Pepperell, England
|73-72—145
|+1
|Ajeetesh Sandhu, India
|76-69—145
|+1
|Yuvraj Sandhu, India
|69-76—145
|+1
|Callum Tarren, England
|76-69—145
|+1
|Scott Jamieson, Scotland
|75-71—146
|+2
|Maximilian Kieffer, Germany
|73-73—146
|+2
|Alexander Levy, France
|73-73—146
|+2
|Amardip Sinh Malik, India
|73-73—146
|+2
|Varun Parikh, India
|75-71—146
|+2
|John Parry, England
|74-72—146
|+2
|Brandon Wu, United States
|73-73—146
|+2
|Joe Dean, England
|76-71—147
|+3
|Matthew Jordan, England
|72-75—147
|+3
|Romain Langasque, France
|72-75—147
|+3
|Joel Moscatel, Spain
|73-74—147
|+3
|Arjun Prasad, India
|72-75—147
|+3
|Jairaj Singh Sandhu, India
|76-71—147
|+3
|Matthew Baldwin, England
|78-70—148
|+4
|Richard Mansell, England
|76-72—148
|+4
|Matthias Schwab, Austria
|76-72—148
|+4
|Marcel Siem, Germany
|71-77—148
|+4
|Clement Sordet, France
|72-76—148
|+4
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|75-74—149
|+5
|Angel Hidalgo, Spain
|77-72—149
|+5
|Adrien Saddier, France
|70-79—149
|+5
|Sebastian Soderberg, Sweden
|77-72—149
|+5
|Jeff Winther, Denmark
|76-73—149
|+5
|Angad Cheema, India
|78-72—150
|+6
|Om Prakash Chouhan, India
|79-71—150
|+6
|Shankar Das, India
|73-77—150
|+6
|Kshitij Naveed Kaul, India
|80-70—150
|+6
|Dylan Naidoo, South Africa
|75-75—150
|+6
|Saptak Talwar, India
|72-78—150
|+6
|Jeong-Weon Ko, France
|71-80—151
|+7
|Martin Trainer, France
|73-79—152
|+8
|Ryggs Johnston, United States
|75-78—153
|+9
|Chiragh Kumar, India
|80-74—154
|+10
|Ryan Van Velzen, South Africa
|79-75—154
|+10
|Akshay Sharma, India
|75-80—155
|+11
