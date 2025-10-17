Live Radio
DP World India Championship Par Scores

The Associated Press

October 17, 2025, 8:54 AM

Friday

At Delhi Golf Club

New Delhi

Purse: $4 million

Yardage: 6,912; Par: 72

Second Round

Tommy Fleetwood, England 68-64—132 -12
Brian Harman, United States 68-65—133 -11
Shane Lowry, Ireland 64-69—133 -11
Keita Nakajima, Japan 65-69—134 -10
Joost Luiten, Netherlands 68-67—135 -9
Brandon Robinson-Thompson, England 69-66—135 -9
Martin Couvra, France 70-66—136 -8
Alex Fitzpatrick, England 69-67—136 -8
Ben Griffin, United States 68-68—136 -8
Daniel Hillier, New Zealand 69-67—136 -8
Michael Kim, United States 68-68—136 -8
Thriston Lawrence, South Africa 69-67—136 -8
Marcel Schneider, Germany 68-68—136 -8
Jorge Campillo, Spain 67-70—137 -7
Casey Jarvis, South Africa 66-71—137 -7
Andy Sullivan, England 69-68—137 -7
Jens Dantorp, Sweden 71-67—138 -6
Viktor Hovland, Norway 71-67—138 -6
Pablo Larrazabal, Spain 69-69—138 -6
Zander Lombard, South Africa 68-70—138 -6
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-69—138 -6
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68—138 -6
Bernd Wiesberger, Austria 71-67—138 -6
Marcus Armitage, England 70-69—139 -5
Dan Bradbury, England 70-69—139 -5
Luke Donald, England 68-71—139 -5
Gavin Green, Malaysia 71-68—139 -5
Andreas Halvorsen, Norway 70-69—139 -5
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 71-68—139 -5
Andrea Pavan, Italy 71-68—139 -5
Freddy Schott, Germany 70-69—139 -5
Thomas Aiken, South Africa 72-68—140 -4
Hamish Brown, Denmark 73-67—140 -4
Jannik De Bruyn, Germany 67-73—140 -4
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 72-68—140 -4
Joel Girrbach, Switzerland 70-70—140 -4
Julien Guerrier, France 69-71—140 -4
Frederic Lacroix, France 70-70—140 -4
Benjamin Schmidt, England 69-71—140 -4
Shubhankar Sharma, India 74-66—140 -4
Bjorn Akesson, Sweden 74-67—141 -3
Ugo Coussaud, France 69-72—141 -3
Gregorio De Leo, Italy 70-71—141 -3
Manuel Elvira, Spain 71-70—141 -3
Nacho Elvira, Spain 68-73—141 -3
Ross Fisher, England 72-69—141 -3
Shiv Kapur, India 72-69—141 -3
Anirban Lahiri, India 70-71—141 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69—141 -3
Yannik Paul, Germany 71-70—141 -3
David Ravetto, France 71-70—141 -3
Jack Senior, England 71-70—141 -3
Dhruv Sheoran, India 68-73—141 -3
Jordan L. Smith, England 71-70—141 -3
Tom Vaillant, France 72-69—141 -3
Darius Van Driel, Netherlands 70-71—141 -3
Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-71—141 -3
Rafa Cabrera Bello, Spain 71-71—142 -2
Darren Fichardt, South Africa 74-68—142 -2
Jordan Gumberg, United States 70-72—142 -2
Jacques Kruyswijk, South Africa 73-69—142 -2
Abhinav Lohan, India 70-72—142 -2
Jason Scrivener, Australia 73-69—142 -2
Richard Sterne, South Africa 71-71—142 -2
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 72-70—142 -2
Robin Williams, South Africa 72-70—142 -2
Gaurav Pratap Singh, India 77-77—154 +10
David Micheluzzi, Australia 76-WD
Karan Pratap Singh, India 81-WD
Pierre Pineau, France 86-WD

Missed Cut

Veer Ahlawat, India 73-70—143 -1
Angel Ayora Fanegas, Spain 74-69—143 -1
Shaurya Bhattacharya, India 75-68—143 -1
Nicolas Colsaerts, Belgium 71-72—143 -1
Sean Crocker, United States 72-71—143 -1
Rahil Gangjee, India 67-76—143 -1
Calum Hill, Scotland 73-70—143 -1
Jamal Hossain, Bangladesh 73-70—143 -1
Udayan Mane, India 73-70—143 -1
Troy Merritt, United States 70-73—143 -1
Conor Purcell, Ireland 74-69—143 -1
Brandon Stone, South Africa 77-66—143 -1
N Thangaraja, Sri Lanka 76-67—143 -1
Tapy Ghai, India 71-73—144 E
Ricardo Gouveia, Portugal 72-72—144 E
Niklas Lemke, Sweden 71-73—144 E
Tapio Pulkkanen, Finland 72-72—144 E
Richie Ramsay, Scotland 74-70—144 E
Johannes Veerman, United States 72-72—144 E
Dale Whitnell, England 73-71—144 E
Lucas Bjerregaard, Denmark 74-71—145 +1
Aaron Cockerill, Canada 71-74—145 +1
Grant Forrest, Scotland 74-71—145 +1
Simon Forsstrom, Sweden 71-74—145 +1
Manu Gandas, India 77-68—145 +1
Benjamin Hebert, France 72-73—145 +1
Nathan Kimsey, England 73-72—145 +1
Guido Migliozzi, Italy 74-71—145 +1
Eddie Pepperell, England 73-72—145 +1
Ajeetesh Sandhu, India 76-69—145 +1
Yuvraj Sandhu, India 69-76—145 +1
Callum Tarren, England 76-69—145 +1
Scott Jamieson, Scotland 75-71—146 +2
Maximilian Kieffer, Germany 73-73—146 +2
Alexander Levy, France 73-73—146 +2
Amardip Sinh Malik, India 73-73—146 +2
Varun Parikh, India 75-71—146 +2
John Parry, England 74-72—146 +2
Brandon Wu, United States 73-73—146 +2
Joe Dean, England 76-71—147 +3
Matthew Jordan, England 72-75—147 +3
Romain Langasque, France 72-75—147 +3
Joel Moscatel, Spain 73-74—147 +3
Arjun Prasad, India 72-75—147 +3
Jairaj Singh Sandhu, India 76-71—147 +3
Matthew Baldwin, England 78-70—148 +4
Richard Mansell, England 76-72—148 +4
Matthias Schwab, Austria 76-72—148 +4
Marcel Siem, Germany 71-77—148 +4
Clement Sordet, France 72-76—148 +4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-74—149 +5
Angel Hidalgo, Spain 77-72—149 +5
Adrien Saddier, France 70-79—149 +5
Sebastian Soderberg, Sweden 77-72—149 +5
Jeff Winther, Denmark 76-73—149 +5
Angad Cheema, India 78-72—150 +6
Om Prakash Chouhan, India 79-71—150 +6
Shankar Das, India 73-77—150 +6
Kshitij Naveed Kaul, India 80-70—150 +6
Dylan Naidoo, South Africa 75-75—150 +6
Saptak Talwar, India 72-78—150 +6
Jeong-Weon Ko, France 71-80—151 +7
Martin Trainer, France 73-79—152 +8
Ryggs Johnston, United States 75-78—153 +9
Chiragh Kumar, India 80-74—154 +10
Ryan Van Velzen, South Africa 79-75—154 +10
Akshay Sharma, India 75-80—155 +11

