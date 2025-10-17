Live Radio
Dominion Energy Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

October 17, 2025, 5:10 PM

Friday

At James River Course

Richmond, Va.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,025; Par: 72

First Round

Steve Allan 32-34—66
Ernie Els 32-34—66
Justin Leonard 33-33—66
Greg Chalmers 34-34—68
Retief Goosen 33-35—68
Fredrik Jacobson 34-34—68
Bernhard Langer 36-32—68
Y.E. Yang 35-33—68
Shane Bertsch 35-34—69
Thomas Bjorn 35-34—69
Alex Cejka 35-34—69
Cameron Percy 36-33—69
Dicky Pride 36-33—69
Mike Weir 36-33—69
Charlie Wi 36-33—69
Michael Wright 36-33—69
Stephen Ames 35-35—70
Stewart Cink 35-35—70
Darren Clarke 34-36—70
Joe Durant 36-34—70
Harrison Frazar 35-35—70
Richard Green 34-36—70
Mark Hensby 35-35—70
Jeff Maggert 35-35—70
Felipe Aguilar 35-36—71
Stuart Appleby 36-35—71
David Bransdon 36-35—71
Angel Cabrera 36-35—71
Jason Caron 37-34—71
K.J. Choi 38-33—71
David Duval 37-34—71
Brian Gay 36-35—71
Thongchai Jaidee 37-34—71
Jerry Kelly 35-36—71
Timothy O’Neal 37-34—71
Rod Pampling 38-33—71
Tag Ridings 36-35—71
Paul Stankowski 35-36—71
Bo Van Pelt 36-35—71
Steve Flesch 34-38—72
Tommy Gainey 36-36—72
Ricardo Gonzalez 35-37—72
Padraig Harrington 36-36—72
Miguel Angel Jimenez 35-37—72
Soren Kjeldsen 37-35—72
Scott Parel 35-37—72
Kirk Triplett 35-37—72
Mark Wilson 37-35—72
Ken Duke 38-35—73
Hiroyuki Fujita 36-37—73
Scott Hend 35-38—73
Robert Karlsson 36-37—73
Heath Slocum 36-37—73
Steven Alker 39-35—74
Billy Andrade 38-36—74
Doug Barron 34-40—74
Matt Gogel 40-34—74
Paul Goydos 37-37—74
Scott McCarron 35-39—74
Vijay Singh 38-36—74
Ken Tanigawa 36-38—74
Boo Weekley 39-35—74
Tim Petrovic 39-36—75
Brett Quigley 37-38—75
Kevin Sutherland 36-39—75
Mario Tiziani 35-40—75
Chad Campbell 40-36—76
Chris DiMarco 39-37—76
Brendan Jones 37-39—76

Sports
