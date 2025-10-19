Live Radio
Home » Sports » Dominion Energy Charity Classic…

Dominion Energy Charity Classic Tour Scores

The Associated Press

October 19, 2025, 6:19 PM

Sunday

At James River Course

Richmond, Va.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,025; Par: 72

Final Round

Justin Leonard, $350,000 66-70-68—204
Thomas Bjorn, $185,000 69-68-68—205
Ernie Els, $185,000 66-67-72—205
Fredrik Jacobson, $138,500 68-70-68—206
Retief Goosen, $95,000 68-68-71—207
Bernhard Langer, $95,000 68-67-72—207
Tag Ridings, $95,000 71-67-69—207
K.J. Choi, $66,300 71-69-69—209
Ricardo Gonzalez, $66,300 72-65-72—209
Michael Wright, $66,300 69-71-69—209
Mark Hensby, $50,567 70-70-70—210
Jeff Maggert, $50,567 70-70-70—210
Y.E. Yang, $50,567 68-67-75—210
Steve Allan, $36,893 66-72-73—211
Stewart Cink, $36,893 70-70-71—211
Matt Gogel, $36,893 74-67-70—211
Jerry Kelly, $36,893 71-70-70—211
Cameron Percy, $36,893 69-70-72—211
Mike Weir, $36,893 69-68-74—211
Charlie Wi, $36,893 69-72-70—211
Shane Bertsch, $26,163 69-73-70—212
Ken Duke, $26,163 73-69-70—212
Steve Flesch, $26,163 72-67-73—212
Scott Parel, $26,163 72-69-71—212
Doug Barron, $20,043 74-68-71—213
Greg Chalmers, $20,043 68-69-76—213
Darren Clarke, $20,043 70-69-74—213
Tommy Gainey, $20,043 72-72-69—213
Dicky Pride, $20,043 69-72-72—213
Heath Slocum, $20,043 73-66-74—213
Boo Weekley, $20,043 74-66-73—213
Felipe Aguilar, $15,525 71-73-70—214
Harrison Frazar, $15,525 70-71-73—214
Richard Green, $15,525 70-69-75—214
Scott Hend, $15,525 73-67-74—214
Steven Alker, $12,696 74-69-72—215
Jason Caron, $12,696 71-69-75—215
Thongchai Jaidee, $12,696 71-72-72—215
Ken Tanigawa, $12,696 74-72-69—215
Bo Van Pelt, $12,696 71-71-73—215
Brian Gay, $10,350 71-70-75—216
Miguel Angel Jimenez, $10,350 72-71-73—216
Robert Karlsson, $10,350 73-73-70—216
Soren Kjeldsen, $10,350 72-72-72—216
Tim Petrovic, $10,350 75-70-71—216
Hiroyuki Fujita, $8,280 73-72-72—217
Padraig Harrington, $8,280 72-70-75—217
Rod Pampling, $8,280 71-70-76—217
Brett Quigley, $8,280 75-70-72—217
Stephen Ames, $6,256 70-73-75—218
David Duval, $6,256 71-71-76—218
Brendan Jones, $6,256 76-68-74—218
Timothy O’Neal, $6,256 71-76-71—218
Paul Stankowski, $6,256 71-70-77—218
David Bransdon, $4,600 71-72-76—219
Alex Cejka, $4,600 69-72-78—219
Chris DiMarco, $4,600 76-70-73—219
Joe Durant, $4,600 70-75-74—219
Mario Tiziani, $4,600 75-73-71—219
Kirk Triplett, $4,600 72-72-75—219
Mark Wilson, $4,600 72-72-75—219
Stuart Appleby, $3,335 71-72-77—220
Scott McCarron, $3,335 74-72-74—220
Vijay Singh, $3,335 74-72-74—220
Kevin Sutherland, $3,335 75-73-72—220
Billy Andrade, $2,760 74-70-77—221
Chad Campbell, $2,530 76-71-77—224
Paul Goydos, $2,320 74-77-76—227
Angel Cabrera 71-73-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up