Dominion Energy Charity Classic Par Scores

Friday
At James River Course
Richmond, Va.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,025; Par: 72
First Round
|Steve Allan
|32-34—66
|-6
|Ernie Els
|32-34—66
|-6
|Justin Leonard
|33-33—66
|-6
|Greg Chalmers
|34-34—68
|-4
|Retief Goosen
|33-35—68
|-4
|Fredrik Jacobson
|34-34—68
|-4
|Bernhard Langer
|36-32—68
|-4
|Y.E. Yang
|35-33—68
|-4
|Shane Bertsch
|35-34—69
|-3
|Thomas Bjorn
|35-34—69
|-3
|Alex Cejka
|35-34—69
|-3
|Cameron Percy
|36-33—69
|-3
|Dicky Pride
|36-33—69
|-3
|Mike Weir
|36-33—69
|-3
|Charlie Wi
|36-33—69
|-3
|Michael Wright
|36-33—69
|-3
|Stephen Ames
|35-35—70
|-2
|Stewart Cink
|35-35—70
|-2
|Darren Clarke
|34-36—70
|-2
|Joe Durant
|36-34—70
|-2
|Harrison Frazar
|35-35—70
|-2
|Richard Green
|34-36—70
|-2
|Mark Hensby
|35-35—70
|-2
|Jeff Maggert
|35-35—70
|-2
|Felipe Aguilar
|35-36—71
|-1
|Stuart Appleby
|36-35—71
|-1
|David Bransdon
|36-35—71
|-1
|Angel Cabrera
|36-35—71
|-1
|Jason Caron
|37-34—71
|-1
|K.J. Choi
|38-33—71
|-1
|David Duval
|37-34—71
|-1
|Brian Gay
|36-35—71
|-1
|Thongchai Jaidee
|37-34—71
|-1
|Jerry Kelly
|35-36—71
|-1
|Timothy O’Neal
|37-34—71
|-1
|Rod Pampling
|38-33—71
|-1
|Tag Ridings
|36-35—71
|-1
|Paul Stankowski
|35-36—71
|-1
|Bo Van Pelt
|36-35—71
|-1
|Steve Flesch
|34-38—72
|E
|Tommy Gainey
|36-36—72
|E
|Ricardo Gonzalez
|35-37—72
|E
|Padraig Harrington
|36-36—72
|E
|Miguel Angel Jimenez
|35-37—72
|E
|Soren Kjeldsen
|37-35—72
|E
|Scott Parel
|35-37—72
|E
|Kirk Triplett
|35-37—72
|E
|Mark Wilson
|37-35—72
|E
|Ken Duke
|38-35—73
|+1
|Hiroyuki Fujita
|36-37—73
|+1
|Scott Hend
|35-38—73
|+1
|Robert Karlsson
|36-37—73
|+1
|Heath Slocum
|36-37—73
|+1
|Steven Alker
|39-35—74
|+2
|Billy Andrade
|38-36—74
|+2
|Doug Barron
|34-40—74
|+2
|Matt Gogel
|40-34—74
|+2
|Paul Goydos
|37-37—74
|+2
|Scott McCarron
|35-39—74
|+2
|Vijay Singh
|38-36—74
|+2
|Ken Tanigawa
|36-38—74
|+2
|Boo Weekley
|39-35—74
|+2
|Tim Petrovic
|39-36—75
|+3
|Brett Quigley
|37-38—75
|+3
|Kevin Sutherland
|36-39—75
|+3
|Mario Tiziani
|35-40—75
|+3
|Chad Campbell
|40-36—76
|+4
|Chris DiMarco
|39-37—76
|+4
|Brendan Jones
|37-39—76
|+4
