Dominion Energy Charity Classic Par Scores

The Associated Press

October 17, 2025, 5:10 PM

Friday

At James River Course

Richmond, Va.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,025; Par: 72

First Round

Steve Allan 32-34—66 -6
Ernie Els 32-34—66 -6
Justin Leonard 33-33—66 -6
Greg Chalmers 34-34—68 -4
Retief Goosen 33-35—68 -4
Fredrik Jacobson 34-34—68 -4
Bernhard Langer 36-32—68 -4
Y.E. Yang 35-33—68 -4
Shane Bertsch 35-34—69 -3
Thomas Bjorn 35-34—69 -3
Alex Cejka 35-34—69 -3
Cameron Percy 36-33—69 -3
Dicky Pride 36-33—69 -3
Mike Weir 36-33—69 -3
Charlie Wi 36-33—69 -3
Michael Wright 36-33—69 -3
Stephen Ames 35-35—70 -2
Stewart Cink 35-35—70 -2
Darren Clarke 34-36—70 -2
Joe Durant 36-34—70 -2
Harrison Frazar 35-35—70 -2
Richard Green 34-36—70 -2
Mark Hensby 35-35—70 -2
Jeff Maggert 35-35—70 -2
Felipe Aguilar 35-36—71 -1
Stuart Appleby 36-35—71 -1
David Bransdon 36-35—71 -1
Angel Cabrera 36-35—71 -1
Jason Caron 37-34—71 -1
K.J. Choi 38-33—71 -1
David Duval 37-34—71 -1
Brian Gay 36-35—71 -1
Thongchai Jaidee 37-34—71 -1
Jerry Kelly 35-36—71 -1
Timothy O’Neal 37-34—71 -1
Rod Pampling 38-33—71 -1
Tag Ridings 36-35—71 -1
Paul Stankowski 35-36—71 -1
Bo Van Pelt 36-35—71 -1
Steve Flesch 34-38—72 E
Tommy Gainey 36-36—72 E
Ricardo Gonzalez 35-37—72 E
Padraig Harrington 36-36—72 E
Miguel Angel Jimenez 35-37—72 E
Soren Kjeldsen 37-35—72 E
Scott Parel 35-37—72 E
Kirk Triplett 35-37—72 E
Mark Wilson 37-35—72 E
Ken Duke 38-35—73 +1
Hiroyuki Fujita 36-37—73 +1
Scott Hend 35-38—73 +1
Robert Karlsson 36-37—73 +1
Heath Slocum 36-37—73 +1
Steven Alker 39-35—74 +2
Billy Andrade 38-36—74 +2
Doug Barron 34-40—74 +2
Matt Gogel 40-34—74 +2
Paul Goydos 37-37—74 +2
Scott McCarron 35-39—74 +2
Vijay Singh 38-36—74 +2
Ken Tanigawa 36-38—74 +2
Boo Weekley 39-35—74 +2
Tim Petrovic 39-36—75 +3
Brett Quigley 37-38—75 +3
Kevin Sutherland 36-39—75 +3
Mario Tiziani 35-40—75 +3
Chad Campbell 40-36—76 +4
Chris DiMarco 39-37—76 +4
Brendan Jones 37-39—76 +4

