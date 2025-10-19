Live Radio
Home » Sports » Dominion Energy Charity Classic…

Dominion Energy Charity Classic Par Scores

The Associated Press

October 19, 2025, 6:19 PM

Sunday

At James River Course

Richmond, Va.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,025; Par: 72

Final Round

Justin Leonard, $350,000 66-70-68—204 -12
Thomas Bjorn, $185,000 69-68-68—205 -11
Ernie Els, $185,000 66-67-72—205 -11
Fredrik Jacobson, $138,500 68-70-68—206 -10
Retief Goosen, $95,000 68-68-71—207 -9
Bernhard Langer, $95,000 68-67-72—207 -9
Tag Ridings, $95,000 71-67-69—207 -9
K.J. Choi, $66,300 71-69-69—209 -7
Ricardo Gonzalez, $66,300 72-65-72—209 -7
Michael Wright, $66,300 69-71-69—209 -7
Mark Hensby, $50,567 70-70-70—210 -6
Jeff Maggert, $50,567 70-70-70—210 -6
Y.E. Yang, $50,567 68-67-75—210 -6
Steve Allan, $36,893 66-72-73—211 -5
Stewart Cink, $36,893 70-70-71—211 -5
Matt Gogel, $36,893 74-67-70—211 -5
Jerry Kelly, $36,893 71-70-70—211 -5
Cameron Percy, $36,893 69-70-72—211 -5
Mike Weir, $36,893 69-68-74—211 -5
Charlie Wi, $36,893 69-72-70—211 -5
Shane Bertsch, $26,163 69-73-70—212 -4
Ken Duke, $26,163 73-69-70—212 -4
Steve Flesch, $26,163 72-67-73—212 -4
Scott Parel, $26,163 72-69-71—212 -4
Doug Barron, $20,043 74-68-71—213 -3
Greg Chalmers, $20,043 68-69-76—213 -3
Darren Clarke, $20,043 70-69-74—213 -3
Tommy Gainey, $20,043 72-72-69—213 -3
Dicky Pride, $20,043 69-72-72—213 -3
Heath Slocum, $20,043 73-66-74—213 -3
Boo Weekley, $20,043 74-66-73—213 -3
Felipe Aguilar, $15,525 71-73-70—214 -2
Harrison Frazar, $15,525 70-71-73—214 -2
Richard Green, $15,525 70-69-75—214 -2
Scott Hend, $15,525 73-67-74—214 -2
Steven Alker, $12,696 74-69-72—215 -1
Jason Caron, $12,696 71-69-75—215 -1
Thongchai Jaidee, $12,696 71-72-72—215 -1
Ken Tanigawa, $12,696 74-72-69—215 -1
Bo Van Pelt, $12,696 71-71-73—215 -1
Brian Gay, $10,350 71-70-75—216 E
Miguel Angel Jimenez, $10,350 72-71-73—216 E
Robert Karlsson, $10,350 73-73-70—216 E
Soren Kjeldsen, $10,350 72-72-72—216 E
Tim Petrovic, $10,350 75-70-71—216 E
Hiroyuki Fujita, $8,280 73-72-72—217 +1
Padraig Harrington, $8,280 72-70-75—217 +1
Rod Pampling, $8,280 71-70-76—217 +1
Brett Quigley, $8,280 75-70-72—217 +1
Stephen Ames, $6,256 70-73-75—218 +2
David Duval, $6,256 71-71-76—218 +2
Brendan Jones, $6,256 76-68-74—218 +2
Timothy O’Neal, $6,256 71-76-71—218 +2
Paul Stankowski, $6,256 71-70-77—218 +2
David Bransdon, $4,600 71-72-76—219 +3
Alex Cejka, $4,600 69-72-78—219 +3
Chris DiMarco, $4,600 76-70-73—219 +3
Joe Durant, $4,600 70-75-74—219 +3
Mario Tiziani, $4,600 75-73-71—219 +3
Kirk Triplett, $4,600 72-72-75—219 +3
Mark Wilson, $4,600 72-72-75—219 +3
Stuart Appleby, $3,335 71-72-77—220 +4
Scott McCarron, $3,335 74-72-74—220 +4
Vijay Singh, $3,335 74-72-74—220 +4
Kevin Sutherland, $3,335 75-73-72—220 +4
Billy Andrade, $2,760 74-70-77—221 +5
Chad Campbell, $2,530 76-71-77—224 +8
Paul Goydos, $2,320 74-77-76—227 +11
Angel Cabrera 71-73-WD

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up