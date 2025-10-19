Dominion Energy Charity Classic Par Scores

Sunday
At James River Course
Richmond, Va.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,025; Par: 72
Final Round
|Justin Leonard, $350,000
|66-70-68—204
|-12
|Thomas Bjorn, $185,000
|69-68-68—205
|-11
|Ernie Els, $185,000
|66-67-72—205
|-11
|Fredrik Jacobson, $138,500
|68-70-68—206
|-10
|Retief Goosen, $95,000
|68-68-71—207
|-9
|Bernhard Langer, $95,000
|68-67-72—207
|-9
|Tag Ridings, $95,000
|71-67-69—207
|-9
|K.J. Choi, $66,300
|71-69-69—209
|-7
|Ricardo Gonzalez, $66,300
|72-65-72—209
|-7
|Michael Wright, $66,300
|69-71-69—209
|-7
|Mark Hensby, $50,567
|70-70-70—210
|-6
|Jeff Maggert, $50,567
|70-70-70—210
|-6
|Y.E. Yang, $50,567
|68-67-75—210
|-6
|Steve Allan, $36,893
|66-72-73—211
|-5
|Stewart Cink, $36,893
|70-70-71—211
|-5
|Matt Gogel, $36,893
|74-67-70—211
|-5
|Jerry Kelly, $36,893
|71-70-70—211
|-5
|Cameron Percy, $36,893
|69-70-72—211
|-5
|Mike Weir, $36,893
|69-68-74—211
|-5
|Charlie Wi, $36,893
|69-72-70—211
|-5
|Shane Bertsch, $26,163
|69-73-70—212
|-4
|Ken Duke, $26,163
|73-69-70—212
|-4
|Steve Flesch, $26,163
|72-67-73—212
|-4
|Scott Parel, $26,163
|72-69-71—212
|-4
|Doug Barron, $20,043
|74-68-71—213
|-3
|Greg Chalmers, $20,043
|68-69-76—213
|-3
|Darren Clarke, $20,043
|70-69-74—213
|-3
|Tommy Gainey, $20,043
|72-72-69—213
|-3
|Dicky Pride, $20,043
|69-72-72—213
|-3
|Heath Slocum, $20,043
|73-66-74—213
|-3
|Boo Weekley, $20,043
|74-66-73—213
|-3
|Felipe Aguilar, $15,525
|71-73-70—214
|-2
|Harrison Frazar, $15,525
|70-71-73—214
|-2
|Richard Green, $15,525
|70-69-75—214
|-2
|Scott Hend, $15,525
|73-67-74—214
|-2
|Steven Alker, $12,696
|74-69-72—215
|-1
|Jason Caron, $12,696
|71-69-75—215
|-1
|Thongchai Jaidee, $12,696
|71-72-72—215
|-1
|Ken Tanigawa, $12,696
|74-72-69—215
|-1
|Bo Van Pelt, $12,696
|71-71-73—215
|-1
|Brian Gay, $10,350
|71-70-75—216
|E
|Miguel Angel Jimenez, $10,350
|72-71-73—216
|E
|Robert Karlsson, $10,350
|73-73-70—216
|E
|Soren Kjeldsen, $10,350
|72-72-72—216
|E
|Tim Petrovic, $10,350
|75-70-71—216
|E
|Hiroyuki Fujita, $8,280
|73-72-72—217
|+1
|Padraig Harrington, $8,280
|72-70-75—217
|+1
|Rod Pampling, $8,280
|71-70-76—217
|+1
|Brett Quigley, $8,280
|75-70-72—217
|+1
|Stephen Ames, $6,256
|70-73-75—218
|+2
|David Duval, $6,256
|71-71-76—218
|+2
|Brendan Jones, $6,256
|76-68-74—218
|+2
|Timothy O’Neal, $6,256
|71-76-71—218
|+2
|Paul Stankowski, $6,256
|71-70-77—218
|+2
|David Bransdon, $4,600
|71-72-76—219
|+3
|Alex Cejka, $4,600
|69-72-78—219
|+3
|Chris DiMarco, $4,600
|76-70-73—219
|+3
|Joe Durant, $4,600
|70-75-74—219
|+3
|Mario Tiziani, $4,600
|75-73-71—219
|+3
|Kirk Triplett, $4,600
|72-72-75—219
|+3
|Mark Wilson, $4,600
|72-72-75—219
|+3
|Stuart Appleby, $3,335
|71-72-77—220
|+4
|Scott McCarron, $3,335
|74-72-74—220
|+4
|Vijay Singh, $3,335
|74-72-74—220
|+4
|Kevin Sutherland, $3,335
|75-73-72—220
|+4
|Billy Andrade, $2,760
|74-70-77—221
|+5
|Chad Campbell, $2,530
|76-71-77—224
|+8
|Paul Goydos, $2,320
|74-77-76—227
|+11
|Angel Cabrera
|71-73-WD
