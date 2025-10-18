Live Radio
Dominion Energy Charity Classic Par Scores

The Associated Press

October 18, 2025, 5:15 PM

Saturday

At James River Course

Richmond, Va.

Purse: $2.3 million

Yardage: 7,025; Par: 72

Second Round

Ernie Els 66-67—133 -11
Bernhard Langer 68-67—135 -9
Y.E. Yang 68-67—135 -9
Retief Goosen 68-68—136 -8
Justin Leonard 66-70—136 -8
Thomas Bjorn 69-68—137 -7
Greg Chalmers 68-69—137 -7
Ricardo Gonzalez 72-65—137 -7
Mike Weir 69-68—137 -7
Steve Allan 66-72—138 -6
Fredrik Jacobson 68-70—138 -6
Tag Ridings 71-67—138 -6
Darren Clarke 70-69—139 -5
Steve Flesch 72-67—139 -5
Richard Green 70-69—139 -5
Cameron Percy 69-70—139 -5
Heath Slocum 73-66—139 -5
Jason Caron 71-69—140 -4
K.J. Choi 71-69—140 -4
Stewart Cink 70-70—140 -4
Scott Hend 73-67—140 -4
Mark Hensby 70-70—140 -4
Jeff Maggert 70-70—140 -4
Boo Weekley 74-66—140 -4
Michael Wright 69-71—140 -4
Alex Cejka 69-72—141 -3
Harrison Frazar 70-71—141 -3
Brian Gay 71-70—141 -3
Matt Gogel 74-67—141 -3
Jerry Kelly 71-70—141 -3
Rod Pampling 71-70—141 -3
Scott Parel 72-69—141 -3
Dicky Pride 69-72—141 -3
Paul Stankowski 71-70—141 -3
Charlie Wi 69-72—141 -3
Doug Barron 74-68—142 -2
Shane Bertsch 69-73—142 -2
Ken Duke 73-69—142 -2
David Duval 71-71—142 -2
Padraig Harrington 72-70—142 -2
Bo Van Pelt 71-71—142 -2
Steven Alker 74-69—143 -1
Stephen Ames 70-73—143 -1
Stuart Appleby 71-72—143 -1
David Bransdon 71-72—143 -1
Thongchai Jaidee 71-72—143 -1
Miguel Angel Jimenez 72-71—143 -1
Felipe Aguilar 71-73—144 E
Billy Andrade 74-70—144 E
Angel Cabrera 71-73—144 E
Tommy Gainey 72-72—144 E
Brendan Jones 76-68—144 E
Soren Kjeldsen 72-72—144 E
Kirk Triplett 72-72—144 E
Mark Wilson 72-72—144 E
Joe Durant 70-75—145 +1
Hiroyuki Fujita 73-72—145 +1
Tim Petrovic 75-70—145 +1
Brett Quigley 75-70—145 +1
Chris DiMarco 76-70—146 +2
Robert Karlsson 73-73—146 +2
Scott McCarron 74-72—146 +2
Vijay Singh 74-72—146 +2
Ken Tanigawa 74-72—146 +2
Chad Campbell 76-71—147 +3
Timothy O’Neal 71-76—147 +3
Kevin Sutherland 75-73—148 +4
Mario Tiziani 75-73—148 +4
Paul Goydos 74-77—151 +7

