Constellation FURYK & FRIENDS Tour Scores

Friday
At Timuquana Country Club
Jacksonville, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,005; Par: 72
First Round
|Cameron Percy
|32-32—64
|Chad Campbell
|34-33—67
|Vijay Singh
|32-35—67
|David Duval
|33-35—68
|Matt Gogel
|32-36—68
|Robert Karlsson
|36-32—68
|Soren Kjeldsen
|36-32—68
|Gene Sauers
|34-34—68
|Eric Axley
|35-34—69
|Tommy Gainey
|33-36—69
|Boo Weekley
|34-35—69
|Mark Wilson
|33-36—69
|Steven Alker
|36-34—70
|Thomas Bjorn
|35-35—70
|Scott Dunlap
|36-34—70
|Steve Flesch
|35-35—70
|Mark Hensby
|35-35—70
|Brendan Jones
|33-37—70
|Tag Ridings
|34-36—70
|David Bransdon
|34-37—71
|Greg Chalmers
|34-37—71
|Stewart Cink
|36-35—71
|Thongchai Jaidee
|38-33—71
|Steve Jones
|35-36—71
|Dicky Pride
|37-34—71
|Brett Quigley
|35-36—71
|Mike Weir
|38-33—71
|Glen Day
|35-37—72
|Joe Durant
|34-38—72
|Jay Haas
|38-34—72
|Fredrik Jacobson
|34-38—72
|Rob Labritz
|36-36—72
|David Toms
|36-36—72
|Y.E. Yang
|37-35—72
|Stephen Ames
|37-36—73
|Stuart Appleby
|38-35—73
|Jason Caron
|36-37—73
|Alex Cejka
|36-37—73
|Ken Duke
|37-36—73
|Harrison Frazar
|37-36—73
|Brian Gay
|39-34—73
|Davis Love III
|37-36—73
|Rocco Mediate
|37-36—73
|Timothy O’Neal
|34-39—73
|Scott Parel
|36-37—73
|Tim Petrovic
|36-37—73
|John Senden
|35-38—73
|Heath Slocum
|37-36—73
|Paul Stankowski
|37-36—73
|Kirk Triplett
|37-36—73
|Mark Walker
|35-38—73
|Doug Barron
|35-39—74
|Shane Bertsch
|37-37—74
|Jim Furyk
|39-35—74
|Ricardo Gonzalez
|37-37—74
|Retief Goosen
|35-39—74
|Brandt Jobe
|37-37—74
|Scott McCarron
|37-37—74
|Tom Pernice
|37-37—74
|Mario Tiziani
|37-37—74
|Charlie Wi
|36-38—74
|Hiroyuki Fujita
|39-36—75
|Miguel Angel Jimenez
|35-40—75
|Colin Montgomerie
|38-37—75
|Rod Pampling
|37-38—75
|John Rollins
|36-39—75
|Chris DiMarco
|36-40—76
|Jeff Maggert
|39-37—76
|Ken Tanigawa
|39-37—76
|Michael Wright
|40-36—76
|Felipe Aguilar
|37-40—77
|Woody Austin
|37-40—77
|Jose Maria Olazabal
|38-39—77
|Corey Pavin
|37-40—77
|Billy Andrade
|35-43—78
|Tom Lehman
|40-38—78
|Duffy Waldorf
|46-41—87
|J.J. Henry
|WD
