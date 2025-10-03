Live Radio
Constellation FURYK & FRIENDS Tour Scores

The Associated Press

October 3, 2025, 5:28 PM

Friday

At Timuquana Country Club

Jacksonville, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,005; Par: 72

First Round

Cameron Percy 32-32—64
Chad Campbell 34-33—67
Vijay Singh 32-35—67
David Duval 33-35—68
Matt Gogel 32-36—68
Robert Karlsson 36-32—68
Soren Kjeldsen 36-32—68
Gene Sauers 34-34—68
Eric Axley 35-34—69
Tommy Gainey 33-36—69
Boo Weekley 34-35—69
Mark Wilson 33-36—69
Steven Alker 36-34—70
Thomas Bjorn 35-35—70
Scott Dunlap 36-34—70
Steve Flesch 35-35—70
Mark Hensby 35-35—70
Brendan Jones 33-37—70
Tag Ridings 34-36—70
David Bransdon 34-37—71
Greg Chalmers 34-37—71
Stewart Cink 36-35—71
Thongchai Jaidee 38-33—71
Steve Jones 35-36—71
Dicky Pride 37-34—71
Brett Quigley 35-36—71
Mike Weir 38-33—71
Glen Day 35-37—72
Joe Durant 34-38—72
Jay Haas 38-34—72
Fredrik Jacobson 34-38—72
Rob Labritz 36-36—72
David Toms 36-36—72
Y.E. Yang 37-35—72
Stephen Ames 37-36—73
Stuart Appleby 38-35—73
Jason Caron 36-37—73
Alex Cejka 36-37—73
Ken Duke 37-36—73
Harrison Frazar 37-36—73
Brian Gay 39-34—73
Davis Love III 37-36—73
Rocco Mediate 37-36—73
Timothy O’Neal 34-39—73
Scott Parel 36-37—73
Tim Petrovic 36-37—73
John Senden 35-38—73
Heath Slocum 37-36—73
Paul Stankowski 37-36—73
Kirk Triplett 37-36—73
Mark Walker 35-38—73
Doug Barron 35-39—74
Shane Bertsch 37-37—74
Jim Furyk 39-35—74
Ricardo Gonzalez 37-37—74
Retief Goosen 35-39—74
Brandt Jobe 37-37—74
Scott McCarron 37-37—74
Tom Pernice 37-37—74
Mario Tiziani 37-37—74
Charlie Wi 36-38—74
Hiroyuki Fujita 39-36—75
Miguel Angel Jimenez 35-40—75
Colin Montgomerie 38-37—75
Rod Pampling 37-38—75
John Rollins 36-39—75
Chris DiMarco 36-40—76
Jeff Maggert 39-37—76
Ken Tanigawa 39-37—76
Michael Wright 40-36—76
Felipe Aguilar 37-40—77
Woody Austin 37-40—77
Jose Maria Olazabal 38-39—77
Corey Pavin 37-40—77
Billy Andrade 35-43—78
Tom Lehman 40-38—78
Duffy Waldorf 46-41—87
J.J. Henry WD

