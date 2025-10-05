Live Radio
Home » Sports » Constellation FURYK & FRIENDS…

Constellation FURYK & FRIENDS Tour Scores

The Associated Press

October 5, 2025, 7:30 PM

Sunday

At Timuquana Country Club

Jacksonville, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,005; Par: 72

Final Round

Tommy Gainey, $315,000 69-67-66—202
Cameron Percy, $184,800 64-71-69—204
Thomas Bjorn, $107,520 70-69-68—207
Steve Flesch, $107,520 70-71-66—207
Matt Gogel, $107,520 68-64-75—207
Brendan Jones, $107,520 70-68-69—207
Vijay Singh, $107,520 67-70-70—207
Chad Campbell, $60,200 67-70-71—208
David Duval, $60,200 68-69-71—208
Boo Weekley, $60,200 69-70-69—208
Robert Karlsson, $50,400 68-72-69—209
Greg Chalmers, $41,475 71-71-68—210
Retief Goosen, $41,475 74-71-65—210
Soren Kjeldsen, $41,475 68-68-74—210
Gene Sauers, $41,475 68-71-71—210
Steven Alker, $29,790 70-69-72—211
Stuart Appleby, $29,790 73-71-67—211
Stewart Cink, $29,790 71-69-71—211
Tag Ridings, $29,790 70-71-70—211
John Rollins, $29,790 75-64-72—211
Heath Slocum, $29,790 73-69-69—211
Mark Walker, $29,790 73-69-69—211
David Bransdon, $21,525 71-72-69—212
Alex Cejka, $21,525 73-65-74—212
Mark Wilson, $21,525 69-74-69—212
Y.E. Yang, $21,525 72-68-72—212
Tim Petrovic, $18,270 73-72-68—213
Dicky Pride, $18,270 71-72-70—213
Paul Stankowski, $18,270 73-69-71—213
Jason Caron, $15,162 73-68-73—214
Mark Hensby, $15,162 70-71-73—214
Brandt Jobe, $15,162 74-69-71—214
Timothy O’Neal, $15,162 73-69-72—214
Kirk Triplett, $15,162 73-69-72—214
Stephen Ames, $12,600 73-70-72—215
Glen Day, $12,600 72-71-72—215
Fredrik Jacobson, $12,600 72-73-70—215
Miguel Angel Jimenez, $10,710 75-70-71—216
Rocco Mediate, $10,710 73-69-74—216
Scott Parel, $10,710 73-71-72—216
David Toms, $10,710 72-72-72—216
Mike Weir, $10,710 71-74-71—216
Woody Austin, $8,190 77-74-66—217
Scott Dunlap, $8,190 70-77-70—217
Harrison Frazar, $8,190 73-71-73—217
Brian Gay, $8,190 73-71-73—217
Thongchai Jaidee, $8,190 71-77-69—217
Steve Jones, $8,190 71-75-71—217
Rob Labritz, $8,190 72-74-71—217
Chris DiMarco, $6,090 76-71-71—218
Tom Pernice, $6,090 74-71-73—218
Charlie Wi, $6,090 74-72-72—218
Shane Bertsch, $5,040 74-71-74—219
Joe Durant, $5,040 72-75-72—219
Rod Pampling, $5,040 75-74-70—219
Billy Andrade, $4,410 78-73-69—220
Hiroyuki Fujita, $4,410 75-70-75—220
Michael Wright, $4,410 76-76-68—220
Felipe Aguilar, $3,675 77-75-69—221
Ken Duke, $3,675 73-78-70—221
Brett Quigley, $3,675 71-78-72—221
Mario Tiziani, $3,675 74-79-68—221
Colin Montgomerie, $3,045 75-74-73—222
Jose Maria Olazabal, $3,045 77-73-72—222
Doug Barron, $2,520 74-76-73—223
Scott McCarron, $2,520 74-75-74—223
Ken Tanigawa, $2,520 76-73-74—223
Eric Axley, $2,037 69-77-78—224
Jay Haas, $2,037 72-74-78—224
Jim Furyk, $1,785 74-77-74—225
Ricardo Gonzalez, $1,785 74-78-73—225
Tom Lehman, $1,533 78-73-75—226
Davis Love III, $1,533 73-74-79—226
Jeff Maggert, $1,386 76-79-72—227
Corey Pavin, $1,302 77-75-76—228
John Senden, $1,218 73-79-77—229
Duffy Waldorf, $1,134 87-76-69—232

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up