Constellation FURYK & FRIENDS Tour Scores

Sunday
At Timuquana Country Club
Jacksonville, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,005; Par: 72
Final Round
|Tommy Gainey, $315,000
|69-67-66—202
|Cameron Percy, $184,800
|64-71-69—204
|Thomas Bjorn, $107,520
|70-69-68—207
|Steve Flesch, $107,520
|70-71-66—207
|Matt Gogel, $107,520
|68-64-75—207
|Brendan Jones, $107,520
|70-68-69—207
|Vijay Singh, $107,520
|67-70-70—207
|Chad Campbell, $60,200
|67-70-71—208
|David Duval, $60,200
|68-69-71—208
|Boo Weekley, $60,200
|69-70-69—208
|Robert Karlsson, $50,400
|68-72-69—209
|Greg Chalmers, $41,475
|71-71-68—210
|Retief Goosen, $41,475
|74-71-65—210
|Soren Kjeldsen, $41,475
|68-68-74—210
|Gene Sauers, $41,475
|68-71-71—210
|Steven Alker, $29,790
|70-69-72—211
|Stuart Appleby, $29,790
|73-71-67—211
|Stewart Cink, $29,790
|71-69-71—211
|Tag Ridings, $29,790
|70-71-70—211
|John Rollins, $29,790
|75-64-72—211
|Heath Slocum, $29,790
|73-69-69—211
|Mark Walker, $29,790
|73-69-69—211
|David Bransdon, $21,525
|71-72-69—212
|Alex Cejka, $21,525
|73-65-74—212
|Mark Wilson, $21,525
|69-74-69—212
|Y.E. Yang, $21,525
|72-68-72—212
|Tim Petrovic, $18,270
|73-72-68—213
|Dicky Pride, $18,270
|71-72-70—213
|Paul Stankowski, $18,270
|73-69-71—213
|Jason Caron, $15,162
|73-68-73—214
|Mark Hensby, $15,162
|70-71-73—214
|Brandt Jobe, $15,162
|74-69-71—214
|Timothy O’Neal, $15,162
|73-69-72—214
|Kirk Triplett, $15,162
|73-69-72—214
|Stephen Ames, $12,600
|73-70-72—215
|Glen Day, $12,600
|72-71-72—215
|Fredrik Jacobson, $12,600
|72-73-70—215
|Miguel Angel Jimenez, $10,710
|75-70-71—216
|Rocco Mediate, $10,710
|73-69-74—216
|Scott Parel, $10,710
|73-71-72—216
|David Toms, $10,710
|72-72-72—216
|Mike Weir, $10,710
|71-74-71—216
|Woody Austin, $8,190
|77-74-66—217
|Scott Dunlap, $8,190
|70-77-70—217
|Harrison Frazar, $8,190
|73-71-73—217
|Brian Gay, $8,190
|73-71-73—217
|Thongchai Jaidee, $8,190
|71-77-69—217
|Steve Jones, $8,190
|71-75-71—217
|Rob Labritz, $8,190
|72-74-71—217
|Chris DiMarco, $6,090
|76-71-71—218
|Tom Pernice, $6,090
|74-71-73—218
|Charlie Wi, $6,090
|74-72-72—218
|Shane Bertsch, $5,040
|74-71-74—219
|Joe Durant, $5,040
|72-75-72—219
|Rod Pampling, $5,040
|75-74-70—219
|Billy Andrade, $4,410
|78-73-69—220
|Hiroyuki Fujita, $4,410
|75-70-75—220
|Michael Wright, $4,410
|76-76-68—220
|Felipe Aguilar, $3,675
|77-75-69—221
|Ken Duke, $3,675
|73-78-70—221
|Brett Quigley, $3,675
|71-78-72—221
|Mario Tiziani, $3,675
|74-79-68—221
|Colin Montgomerie, $3,045
|75-74-73—222
|Jose Maria Olazabal, $3,045
|77-73-72—222
|Doug Barron, $2,520
|74-76-73—223
|Scott McCarron, $2,520
|74-75-74—223
|Ken Tanigawa, $2,520
|76-73-74—223
|Eric Axley, $2,037
|69-77-78—224
|Jay Haas, $2,037
|72-74-78—224
|Jim Furyk, $1,785
|74-77-74—225
|Ricardo Gonzalez, $1,785
|74-78-73—225
|Tom Lehman, $1,533
|78-73-75—226
|Davis Love III, $1,533
|73-74-79—226
|Jeff Maggert, $1,386
|76-79-72—227
|Corey Pavin, $1,302
|77-75-76—228
|John Senden, $1,218
|73-79-77—229
|Duffy Waldorf, $1,134
|87-76-69—232
