Constellation FURYK & FRIENDS Tour Scores

Saturday
At Timuquana Country Club
Jacksonville, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,005; Par: 72
Second Round
|Matt Gogel
|68-64—132
|Cameron Percy
|64-71—135
|Tommy Gainey
|69-67—136
|Soren Kjeldsen
|68-68—136
|Chad Campbell
|67-70—137
|David Duval
|68-69—137
|Vijay Singh
|67-70—137
|Alex Cejka
|73-65—138
|Brendan Jones
|70-68—138
|Steven Alker
|70-69—139
|Thomas Bjorn
|70-69—139
|John Rollins
|75-64—139
|Gene Sauers
|68-71—139
|Boo Weekley
|69-70—139
|Stewart Cink
|71-69—140
|Robert Karlsson
|68-72—140
|Y.E. Yang
|72-68—140
|Jason Caron
|73-68—141
|Steve Flesch
|70-71—141
|Mark Hensby
|70-71—141
|Tag Ridings
|70-71—141
|Greg Chalmers
|71-71—142
|Rocco Mediate
|73-69—142
|Timothy O’Neal
|73-69—142
|Heath Slocum
|73-69—142
|Paul Stankowski
|73-69—142
|Kirk Triplett
|73-69—142
|Mark Walker
|73-69—142
|Stephen Ames
|73-70—143
|David Bransdon
|71-72—143
|Glen Day
|72-71—143
|Brandt Jobe
|74-69—143
|Dicky Pride
|71-72—143
|Mark Wilson
|69-74—143
|Stuart Appleby
|73-71—144
|Harrison Frazar
|73-71—144
|Brian Gay
|73-71—144
|Scott Parel
|73-71—144
|David Toms
|72-72—144
|Shane Bertsch
|74-71—145
|Hiroyuki Fujita
|75-70—145
|Retief Goosen
|74-71—145
|Fredrik Jacobson
|72-73—145
|Miguel Angel Jimenez
|75-70—145
|Tom Pernice
|74-71—145
|Tim Petrovic
|73-72—145
|Mike Weir
|71-74—145
|Eric Axley
|69-77—146
|Jay Haas
|72-74—146
|Steve Jones
|71-75—146
|Rob Labritz
|72-74—146
|Charlie Wi
|74-72—146
|Chris DiMarco
|76-71—147
|Scott Dunlap
|70-77—147
|Joe Durant
|72-75—147
|Davis Love III
|73-74—147
|Thongchai Jaidee
|71-77—148
|Scott McCarron
|74-75—149
|Colin Montgomerie
|75-74—149
|Rod Pampling
|75-74—149
|Brett Quigley
|71-78—149
|Ken Tanigawa
|76-73—149
|Doug Barron
|74-76—150
|Jose Maria Olazabal
|77-73—150
|Billy Andrade
|78-73—151
|Woody Austin
|77-74—151
|Ken Duke
|73-78—151
|Jim Furyk
|74-77—151
|Tom Lehman
|78-73—151
|Felipe Aguilar
|77-75—152
|Ricardo Gonzalez
|74-78—152
|Corey Pavin
|77-75—152
|John Senden
|73-79—152
|Michael Wright
|76-76—152
|Mario Tiziani
|74-79—153
|Jeff Maggert
|76-79—155
|Duffy Waldorf
|87-76—163
