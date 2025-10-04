Live Radio
Constellation FURYK & FRIENDS Tour Scores

The Associated Press

October 4, 2025, 4:08 PM

Saturday

At Timuquana Country Club

Jacksonville, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,005; Par: 72

Second Round

Matt Gogel 68-64—132
Cameron Percy 64-71—135
Tommy Gainey 69-67—136
Soren Kjeldsen 68-68—136
Chad Campbell 67-70—137
David Duval 68-69—137
Vijay Singh 67-70—137
Alex Cejka 73-65—138
Brendan Jones 70-68—138
Steven Alker 70-69—139
Thomas Bjorn 70-69—139
John Rollins 75-64—139
Gene Sauers 68-71—139
Boo Weekley 69-70—139
Stewart Cink 71-69—140
Robert Karlsson 68-72—140
Y.E. Yang 72-68—140
Jason Caron 73-68—141
Steve Flesch 70-71—141
Mark Hensby 70-71—141
Tag Ridings 70-71—141
Greg Chalmers 71-71—142
Rocco Mediate 73-69—142
Timothy O’Neal 73-69—142
Heath Slocum 73-69—142
Paul Stankowski 73-69—142
Kirk Triplett 73-69—142
Mark Walker 73-69—142
Stephen Ames 73-70—143
David Bransdon 71-72—143
Glen Day 72-71—143
Brandt Jobe 74-69—143
Dicky Pride 71-72—143
Mark Wilson 69-74—143
Stuart Appleby 73-71—144
Harrison Frazar 73-71—144
Brian Gay 73-71—144
Scott Parel 73-71—144
David Toms 72-72—144
Shane Bertsch 74-71—145
Hiroyuki Fujita 75-70—145
Retief Goosen 74-71—145
Fredrik Jacobson 72-73—145
Miguel Angel Jimenez 75-70—145
Tom Pernice 74-71—145
Tim Petrovic 73-72—145
Mike Weir 71-74—145
Eric Axley 69-77—146
Jay Haas 72-74—146
Steve Jones 71-75—146
Rob Labritz 72-74—146
Charlie Wi 74-72—146
Chris DiMarco 76-71—147
Scott Dunlap 70-77—147
Joe Durant 72-75—147
Davis Love III 73-74—147
Thongchai Jaidee 71-77—148
Scott McCarron 74-75—149
Colin Montgomerie 75-74—149
Rod Pampling 75-74—149
Brett Quigley 71-78—149
Ken Tanigawa 76-73—149
Doug Barron 74-76—150
Jose Maria Olazabal 77-73—150
Billy Andrade 78-73—151
Woody Austin 77-74—151
Ken Duke 73-78—151
Jim Furyk 74-77—151
Tom Lehman 78-73—151
Felipe Aguilar 77-75—152
Ricardo Gonzalez 74-78—152
Corey Pavin 77-75—152
John Senden 73-79—152
Michael Wright 76-76—152
Mario Tiziani 74-79—153
Jeff Maggert 76-79—155
Duffy Waldorf 87-76—163

