Constellation FURYK & FRIENDS Par Scores

The Associated Press

October 3, 2025, 5:28 PM

Friday

At Timuquana Country Club

Jacksonville, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,005; Par: 72

First Round

Cameron Percy 32-32—64 -8
Chad Campbell 34-33—67 -5
Vijay Singh 32-35—67 -5
David Duval 33-35—68 -4
Matt Gogel 32-36—68 -4
Robert Karlsson 36-32—68 -4
Soren Kjeldsen 36-32—68 -4
Gene Sauers 34-34—68 -4
Eric Axley 35-34—69 -3
Tommy Gainey 33-36—69 -3
Boo Weekley 34-35—69 -3
Mark Wilson 33-36—69 -3
Steven Alker 36-34—70 -2
Thomas Bjorn 35-35—70 -2
Scott Dunlap 36-34—70 -2
Steve Flesch 35-35—70 -2
Mark Hensby 35-35—70 -2
Brendan Jones 33-37—70 -2
Tag Ridings 34-36—70 -2
David Bransdon 34-37—71 -1
Greg Chalmers 34-37—71 -1
Stewart Cink 36-35—71 -1
Thongchai Jaidee 38-33—71 -1
Steve Jones 35-36—71 -1
Dicky Pride 37-34—71 -1
Brett Quigley 35-36—71 -1
Mike Weir 38-33—71 -1
Glen Day 35-37—72 E
Joe Durant 34-38—72 E
Jay Haas 38-34—72 E
Fredrik Jacobson 34-38—72 E
Rob Labritz 36-36—72 E
David Toms 36-36—72 E
Y.E. Yang 37-35—72 E
Stephen Ames 37-36—73 +1
Stuart Appleby 38-35—73 +1
Jason Caron 36-37—73 +1
Alex Cejka 36-37—73 +1
Ken Duke 37-36—73 +1
Harrison Frazar 37-36—73 +1
Brian Gay 39-34—73 +1
Davis Love III 37-36—73 +1
Rocco Mediate 37-36—73 +1
Timothy O’Neal 34-39—73 +1
Scott Parel 36-37—73 +1
Tim Petrovic 36-37—73 +1
John Senden 35-38—73 +1
Heath Slocum 37-36—73 +1
Paul Stankowski 37-36—73 +1
Kirk Triplett 37-36—73 +1
Mark Walker 35-38—73 +1
Doug Barron 35-39—74 +2
Shane Bertsch 37-37—74 +2
Jim Furyk 39-35—74 +2
Ricardo Gonzalez 37-37—74 +2
Retief Goosen 35-39—74 +2
Brandt Jobe 37-37—74 +2
Scott McCarron 37-37—74 +2
Tom Pernice 37-37—74 +2
Mario Tiziani 37-37—74 +2
Charlie Wi 36-38—74 +2
Hiroyuki Fujita 39-36—75 +3
Miguel Angel Jimenez 35-40—75 +3
Colin Montgomerie 38-37—75 +3
Rod Pampling 37-38—75 +3
John Rollins 36-39—75 +3
Chris DiMarco 36-40—76 +4
Jeff Maggert 39-37—76 +4
Ken Tanigawa 39-37—76 +4
Michael Wright 40-36—76 +4
Felipe Aguilar 37-40—77 +5
Woody Austin 37-40—77 +5
Jose Maria Olazabal 38-39—77 +5
Corey Pavin 37-40—77 +5
Billy Andrade 35-43—78 +6
Tom Lehman 40-38—78 +6
Duffy Waldorf 46-41—87 +15
J.J. Henry WD

