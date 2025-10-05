Live Radio
Constellation FURYK & FRIENDS Par Scores

The Associated Press

October 5, 2025, 7:29 PM

Sunday

At Timuquana Country Club

Jacksonville, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,005; Par: 72

Final Round

Tommy Gainey, $315,000 69-67-66—202 -14
Cameron Percy, $184,800 64-71-69—204 -12
Thomas Bjorn, $107,520 70-69-68—207 -9
Steve Flesch, $107,520 70-71-66—207 -9
Matt Gogel, $107,520 68-64-75—207 -9
Brendan Jones, $107,520 70-68-69—207 -9
Vijay Singh, $107,520 67-70-70—207 -9
Chad Campbell, $60,200 67-70-71—208 -8
David Duval, $60,200 68-69-71—208 -8
Boo Weekley, $60,200 69-70-69—208 -8
Robert Karlsson, $50,400 68-72-69—209 -7
Greg Chalmers, $41,475 71-71-68—210 -6
Retief Goosen, $41,475 74-71-65—210 -6
Soren Kjeldsen, $41,475 68-68-74—210 -6
Gene Sauers, $41,475 68-71-71—210 -6
Steven Alker, $29,790 70-69-72—211 -5
Stuart Appleby, $29,790 73-71-67—211 -5
Stewart Cink, $29,790 71-69-71—211 -5
Tag Ridings, $29,790 70-71-70—211 -5
John Rollins, $29,790 75-64-72—211 -5
Heath Slocum, $29,790 73-69-69—211 -5
Mark Walker, $29,790 73-69-69—211 -5
David Bransdon, $21,525 71-72-69—212 -4
Alex Cejka, $21,525 73-65-74—212 -4
Mark Wilson, $21,525 69-74-69—212 -4
Y.E. Yang, $21,525 72-68-72—212 -4
Tim Petrovic, $18,270 73-72-68—213 -3
Dicky Pride, $18,270 71-72-70—213 -3
Paul Stankowski, $18,270 73-69-71—213 -3
Jason Caron, $15,162 73-68-73—214 -2
Mark Hensby, $15,162 70-71-73—214 -2
Brandt Jobe, $15,162 74-69-71—214 -2
Timothy O’Neal, $15,162 73-69-72—214 -2
Kirk Triplett, $15,162 73-69-72—214 -2
Stephen Ames, $12,600 73-70-72—215 -1
Glen Day, $12,600 72-71-72—215 -1
Fredrik Jacobson, $12,600 72-73-70—215 -1
Miguel Angel Jimenez, $10,710 75-70-71—216 E
Rocco Mediate, $10,710 73-69-74—216 E
Scott Parel, $10,710 73-71-72—216 E
David Toms, $10,710 72-72-72—216 E
Mike Weir, $10,710 71-74-71—216 E
Woody Austin, $8,190 77-74-66—217 +1
Scott Dunlap, $8,190 70-77-70—217 +1
Harrison Frazar, $8,190 73-71-73—217 +1
Brian Gay, $8,190 73-71-73—217 +1
Thongchai Jaidee, $8,190 71-77-69—217 +1
Steve Jones, $8,190 71-75-71—217 +1
Rob Labritz, $8,190 72-74-71—217 +1
Chris DiMarco, $6,090 76-71-71—218 +2
Tom Pernice, $6,090 74-71-73—218 +2
Charlie Wi, $6,090 74-72-72—218 +2
Shane Bertsch, $5,040 74-71-74—219 +3
Joe Durant, $5,040 72-75-72—219 +3
Rod Pampling, $5,040 75-74-70—219 +3
Billy Andrade, $4,410 78-73-69—220 +4
Hiroyuki Fujita, $4,410 75-70-75—220 +4
Michael Wright, $4,410 76-76-68—220 +4
Felipe Aguilar, $3,675 77-75-69—221 +5
Ken Duke, $3,675 73-78-70—221 +5
Brett Quigley, $3,675 71-78-72—221 +5
Mario Tiziani, $3,675 74-79-68—221 +5
Colin Montgomerie, $3,045 75-74-73—222 +6
Jose Maria Olazabal, $3,045 77-73-72—222 +6
Doug Barron, $2,520 74-76-73—223 +7
Scott McCarron, $2,520 74-75-74—223 +7
Ken Tanigawa, $2,520 76-73-74—223 +7
Eric Axley, $2,037 69-77-78—224 +8
Jay Haas, $2,037 72-74-78—224 +8
Jim Furyk, $1,785 74-77-74—225 +9
Ricardo Gonzalez, $1,785 74-78-73—225 +9
Tom Lehman, $1,533 78-73-75—226 +10
Davis Love III, $1,533 73-74-79—226 +10
Jeff Maggert, $1,386 76-79-72—227 +11
Corey Pavin, $1,302 77-75-76—228 +12
John Senden, $1,218 73-79-77—229 +13
Duffy Waldorf, $1,134 87-76-69—232 +16

