Constellation FURYK & FRIENDS Par Scores

Saturday
At Timuquana Country Club
Jacksonville, Fla.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,005; Par: 72
Second Round
|Matt Gogel
|68-64—132
|-12
|Cameron Percy
|64-71—135
|-9
|Tommy Gainey
|69-67—136
|-8
|Soren Kjeldsen
|68-68—136
|-8
|Chad Campbell
|67-70—137
|-7
|David Duval
|68-69—137
|-7
|Vijay Singh
|67-70—137
|-7
|Alex Cejka
|73-65—138
|-6
|Brendan Jones
|70-68—138
|-6
|Steven Alker
|70-69—139
|-5
|Thomas Bjorn
|70-69—139
|-5
|John Rollins
|75-64—139
|-5
|Gene Sauers
|68-71—139
|-5
|Boo Weekley
|69-70—139
|-5
|Stewart Cink
|71-69—140
|-4
|Robert Karlsson
|68-72—140
|-4
|Y.E. Yang
|72-68—140
|-4
|Jason Caron
|73-68—141
|-3
|Steve Flesch
|70-71—141
|-3
|Mark Hensby
|70-71—141
|-3
|Tag Ridings
|70-71—141
|-3
|Greg Chalmers
|71-71—142
|-2
|Rocco Mediate
|73-69—142
|-2
|Timothy O’Neal
|73-69—142
|-2
|Heath Slocum
|73-69—142
|-2
|Paul Stankowski
|73-69—142
|-2
|Kirk Triplett
|73-69—142
|-2
|Mark Walker
|73-69—142
|-2
|Stephen Ames
|73-70—143
|-1
|David Bransdon
|71-72—143
|-1
|Glen Day
|72-71—143
|-1
|Brandt Jobe
|74-69—143
|-1
|Dicky Pride
|71-72—143
|-1
|Mark Wilson
|69-74—143
|-1
|Stuart Appleby
|73-71—144
|E
|Harrison Frazar
|73-71—144
|E
|Brian Gay
|73-71—144
|E
|Scott Parel
|73-71—144
|E
|David Toms
|72-72—144
|E
|Shane Bertsch
|74-71—145
|+1
|Hiroyuki Fujita
|75-70—145
|+1
|Retief Goosen
|74-71—145
|+1
|Fredrik Jacobson
|72-73—145
|+1
|Miguel Angel Jimenez
|75-70—145
|+1
|Tom Pernice
|74-71—145
|+1
|Tim Petrovic
|73-72—145
|+1
|Mike Weir
|71-74—145
|+1
|Eric Axley
|69-77—146
|+2
|Jay Haas
|72-74—146
|+2
|Steve Jones
|71-75—146
|+2
|Rob Labritz
|72-74—146
|+2
|Charlie Wi
|74-72—146
|+2
|Chris DiMarco
|76-71—147
|+3
|Scott Dunlap
|70-77—147
|+3
|Joe Durant
|72-75—147
|+3
|Davis Love III
|73-74—147
|+3
|Thongchai Jaidee
|71-77—148
|+4
|Scott McCarron
|74-75—149
|+5
|Colin Montgomerie
|75-74—149
|+5
|Rod Pampling
|75-74—149
|+5
|Brett Quigley
|71-78—149
|+5
|Ken Tanigawa
|76-73—149
|+5
|Doug Barron
|74-76—150
|+6
|Jose Maria Olazabal
|77-73—150
|+6
|Billy Andrade
|78-73—151
|+7
|Woody Austin
|77-74—151
|+7
|Ken Duke
|73-78—151
|+7
|Jim Furyk
|74-77—151
|+7
|Tom Lehman
|78-73—151
|+7
|Felipe Aguilar
|77-75—152
|+8
|Ricardo Gonzalez
|74-78—152
|+8
|Corey Pavin
|77-75—152
|+8
|John Senden
|73-79—152
|+8
|Michael Wright
|76-76—152
|+8
|Mario Tiziani
|74-79—153
|+9
|Jeff Maggert
|76-79—155
|+11
|Duffy Waldorf
|87-76—163
|+19
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.