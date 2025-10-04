Live Radio
Constellation FURYK & FRIENDS Par Scores

The Associated Press

October 4, 2025, 4:08 PM

Saturday

At Timuquana Country Club

Jacksonville, Fla.

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,005; Par: 72

Second Round

Matt Gogel 68-64—132 -12
Cameron Percy 64-71—135 -9
Tommy Gainey 69-67—136 -8
Soren Kjeldsen 68-68—136 -8
Chad Campbell 67-70—137 -7
David Duval 68-69—137 -7
Vijay Singh 67-70—137 -7
Alex Cejka 73-65—138 -6
Brendan Jones 70-68—138 -6
Steven Alker 70-69—139 -5
Thomas Bjorn 70-69—139 -5
John Rollins 75-64—139 -5
Gene Sauers 68-71—139 -5
Boo Weekley 69-70—139 -5
Stewart Cink 71-69—140 -4
Robert Karlsson 68-72—140 -4
Y.E. Yang 72-68—140 -4
Jason Caron 73-68—141 -3
Steve Flesch 70-71—141 -3
Mark Hensby 70-71—141 -3
Tag Ridings 70-71—141 -3
Greg Chalmers 71-71—142 -2
Rocco Mediate 73-69—142 -2
Timothy O’Neal 73-69—142 -2
Heath Slocum 73-69—142 -2
Paul Stankowski 73-69—142 -2
Kirk Triplett 73-69—142 -2
Mark Walker 73-69—142 -2
Stephen Ames 73-70—143 -1
David Bransdon 71-72—143 -1
Glen Day 72-71—143 -1
Brandt Jobe 74-69—143 -1
Dicky Pride 71-72—143 -1
Mark Wilson 69-74—143 -1
Stuart Appleby 73-71—144 E
Harrison Frazar 73-71—144 E
Brian Gay 73-71—144 E
Scott Parel 73-71—144 E
David Toms 72-72—144 E
Shane Bertsch 74-71—145 +1
Hiroyuki Fujita 75-70—145 +1
Retief Goosen 74-71—145 +1
Fredrik Jacobson 72-73—145 +1
Miguel Angel Jimenez 75-70—145 +1
Tom Pernice 74-71—145 +1
Tim Petrovic 73-72—145 +1
Mike Weir 71-74—145 +1
Eric Axley 69-77—146 +2
Jay Haas 72-74—146 +2
Steve Jones 71-75—146 +2
Rob Labritz 72-74—146 +2
Charlie Wi 74-72—146 +2
Chris DiMarco 76-71—147 +3
Scott Dunlap 70-77—147 +3
Joe Durant 72-75—147 +3
Davis Love III 73-74—147 +3
Thongchai Jaidee 71-77—148 +4
Scott McCarron 74-75—149 +5
Colin Montgomerie 75-74—149 +5
Rod Pampling 75-74—149 +5
Brett Quigley 71-78—149 +5
Ken Tanigawa 76-73—149 +5
Doug Barron 74-76—150 +6
Jose Maria Olazabal 77-73—150 +6
Billy Andrade 78-73—151 +7
Woody Austin 77-74—151 +7
Ken Duke 73-78—151 +7
Jim Furyk 74-77—151 +7
Tom Lehman 78-73—151 +7
Felipe Aguilar 77-75—152 +8
Ricardo Gonzalez 74-78—152 +8
Corey Pavin 77-75—152 +8
John Senden 73-79—152 +8
Michael Wright 76-76—152 +8
Mario Tiziani 74-79—153 +9
Jeff Maggert 76-79—155 +11
Duffy Waldorf 87-76—163 +19

