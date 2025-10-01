Live Radio
China Open Results

The Associated Press

October 1, 2025, 12:22 PM

Wednesday

At National Tennis Center

Beijing

Purse: $4,016,050

Surface: Hardcourt outdoor

BEIJING (AP) _ Results Wednesday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Championship

Jannik Sinner (1), Italy, def. Learner Tien, United States, 6-2, 6-2.

Women’s Singles

Round of 16

Linda Noskova (26), Czechia, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-2, 6-4.

Sonay Kartal, Britain, def. Mirra Andreeva (4), Russia, 7-5, 2-6, 7-5.

Emma Navarro (16), United States, def. Iga Swiatek (1), Poland, 6-4, 4-6, 6-0.

Jessica Pegula (5), United States, def. Marta Kostyuk (23), Ukraine, 6-3, 6-7 (4), 6-1.

Men’s Doubles

Championship

Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, 4-6, 6-3, 10-8.

Women’s Doubles

Round of 16

Karolina Muchova, Czechia, and Priscilla Hon, Australia, def. Asia Muhammad, United States, and Demi Schuurs (6), Netherlands, 7-6 (4), 6-1.

