China Open Results

Wednesday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $4,016,050
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Wednesday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Championship
Jannik Sinner (1), Italy, def. Learner Tien, United States, 6-2, 6-2.
Women’s Singles
Round of 16
Linda Noskova (26), Czechia, def. Anastasia Potapova, Russia, 6-2, 6-4.
Men’s Doubles
Championship
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (3), Britain, def. Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, 4-6, 6-3, 10-8.
