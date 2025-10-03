Live Radio
China Open Results

The Associated Press

October 3, 2025, 8:22 AM

Friday

At National Tennis Center

Beijing

Purse: $8,963,700

Surface: Hardcourt outdoor

BEIJING (AP) _ Results Friday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Quarterfinals

Linda Noskova (26), Czechia, def. Sonay Kartal, Britain, 6-3, 6-4.

Jessica Pegula (5), United States, def. Emma Navarro (16), United States, 6-7 (2), 6-2, 6-1.

Women’s Doubles

Quarterfinals

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (4), Latvia, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 6-4, 6-3.

