China Open Results

Friday
At National Tennis Center
Beijing
Purse: $8,963,700
Surface: Hardcourt outdoor
BEIJING (AP) _ Results Friday from China Open at National Tennis Center (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Quarterfinals
Linda Noskova (26), Czechia, def. Sonay Kartal, Britain, 6-3, 6-4.
Jessica Pegula (5), United States, def. Emma Navarro (16), United States, 6-7 (2), 6-2, 6-1.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Hsieh Su-wei, Taiwan, and Jelena Ostapenko (4), Latvia, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 6-4, 6-3.
