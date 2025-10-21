Live Radio
Champions League Glance

The Associated Press

October 21, 2025, 5:10 PM

All Times Eastern

League Phase

Matchday 1

Tuesday, Sept. 16

R. Union Saint-Gilloise 3, PSV Eindhoven 1

Arsenal 2, Athletic Bilbao 0

Real Madrid vs. Marseille

Qarabağ 3, Benfica 2

Juventus 4, Borussia Dortmund 4

Tottenham 1, Villareal 0

Wednesday, Sept. 17

Olympiacos 0, Pafos 0

Slavia Praha 2, FK Bodø/Glimt 2

Paris Saint-Germain 4, Atalanta 0

Bayern München 3, Chelsea 1

Liverpool 3, Atlético Madrid 2

Inter Milan 2, Ajax 0

Thursday, Sept. 18

Club Brugge 4, Monaco 1

Copenhagen 2, Bayer Leverkusen 2

Manchester City 2, Napoli 0

Frankfurt 5, Galatasaray 1

Sporting CP 4, Kairat Almaty 1

Barcelona 2, Newcastle 1

Matchday 2

Tuesday, Sept. 30

Atalanta 2, Club Brugge 1

Real Madrid 5, Kairat Almaty 0

Inter Milan 3, Slavia Praha 0

Chelsea 1, Benfica 0

Atlético Madrid 5, Frankfurt 1

FK Bodø/Glimt 2, Tottenham 2

Marseille 4, Ajax 0

Galatasaray 1, Liverpool 0

Bayern München 5, Pafos 1

Wednesday, Oct. 1

Newcastle 4, R. Union Saint-Gilloise 0

Qarabağ 2, Copenhagen 0

Arsenal 2, Olympiacos 0

Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1

Villareal 2, Juventus 2

Napoli 2, Sporting CP 1

Monaco 2, Manchester City 2

Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1

Paris Saint-Germain 2, Barcelona 1

Matchday 3

Tuesday, Oct. 21

Barcelona 6, Olympiacos 1

Kairat Almaty 0, Pafos 0

Newcastle 3, Benfica 0

PSV Eindhoven 6, Napoli 2

Paris Saint-Germain 7, Bayer Leverkusen 2

Inter Milan 4, R. Union Saint-Gilloise 0

Borussia Dortmund 4, Copenhagen 2

Manchester City 2, Villarreal 0

Arsenal 4, Atlético Madrid 0

Wednesday, Oct. 22

Galatsaray vs. FK Bodø/Glimt, 12:45 p.m.

Athletic Club vs. Qarabağ , 12:45 p.m.

Chelsea vs. Ajax, 3 p.m.

Real Madrid vs. Juventus, 3 p.m.

Sporting CP vs. Marseille, 3 p.m.

Monaco vs. Tottenham, 3 p.m.

Atalanta vs. Slavia Praha, 3 p.m.

Frankfurt vs. Liverpool, 3 p.m.

Bayern München vs. Club Brugge, 3 p.m.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

