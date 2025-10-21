Champions League Glance

All Times Eastern
League Phase
Matchday 1
Tuesday, Sept. 16
R. Union Saint-Gilloise 3, PSV Eindhoven 1
Arsenal 2, Athletic Bilbao 0
Real Madrid vs. Marseille
Qarabağ 3, Benfica 2
Juventus 4, Borussia Dortmund 4
Tottenham 1, Villareal 0
Wednesday, Sept. 17
Olympiacos 0, Pafos 0
Slavia Praha 2, FK Bodø/Glimt 2
Paris Saint-Germain 4, Atalanta 0
Bayern München 3, Chelsea 1
Liverpool 3, Atlético Madrid 2
Inter Milan 2, Ajax 0
Thursday, Sept. 18
Club Brugge 4, Monaco 1
Copenhagen 2, Bayer Leverkusen 2
Manchester City 2, Napoli 0
Frankfurt 5, Galatasaray 1
Sporting CP 4, Kairat Almaty 1
Barcelona 2, Newcastle 1
Matchday 2
Tuesday, Sept. 30
Atalanta 2, Club Brugge 1
Real Madrid 5, Kairat Almaty 0
Inter Milan 3, Slavia Praha 0
Chelsea 1, Benfica 0
Atlético Madrid 5, Frankfurt 1
FK Bodø/Glimt 2, Tottenham 2
Marseille 4, Ajax 0
Galatasaray 1, Liverpool 0
Bayern München 5, Pafos 1
Wednesday, Oct. 1
Newcastle 4, R. Union Saint-Gilloise 0
Qarabağ 2, Copenhagen 0
Arsenal 2, Olympiacos 0
Bayer Leverkusen 1, PSV Eindhoven 1
Villareal 2, Juventus 2
Napoli 2, Sporting CP 1
Monaco 2, Manchester City 2
Borussia Dortmund 4, Athletic Bilbao 1
Paris Saint-Germain 2, Barcelona 1
Matchday 3
Tuesday, Oct. 21
Barcelona 6, Olympiacos 1
Kairat Almaty 0, Pafos 0
Newcastle 3, Benfica 0
PSV Eindhoven 6, Napoli 2
Paris Saint-Germain 7, Bayer Leverkusen 2
Inter Milan 4, R. Union Saint-Gilloise 0
Borussia Dortmund 4, Copenhagen 2
Manchester City 2, Villarreal 0
Arsenal 4, Atlético Madrid 0
Wednesday, Oct. 22
Galatsaray vs. FK Bodø/Glimt, 12:45 p.m.
Athletic Club vs. Qarabağ , 12:45 p.m.
Chelsea vs. Ajax, 3 p.m.
Real Madrid vs. Juventus, 3 p.m.
Sporting CP vs. Marseille, 3 p.m.
Monaco vs. Tottenham, 3 p.m.
Atalanta vs. Slavia Praha, 3 p.m.
Frankfurt vs. Liverpool, 3 p.m.
Bayern München vs. Club Brugge, 3 p.m.
