CCHA Glance

All Times EST
|OVERALL
|W
|L
|T
|SW
|Pts
|GF
|GA
|W
|L
|T
|Augustana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|0
|Michigan Tech
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|Lake Superior St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|St. Thomas (Minn.)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2
|0
|Bemidji St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|0
|Minnesota St. (Mankato)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|Ferris St.
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|0
|Bowling Green
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|N. Michigan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|0
___
Friday’s Games
Colorado College 2, N. Michigan 1, OT
Minnesota St. (Mankato) 2, Wisconsin 2, 2OT
Augustana Vikings 4, Arizona St. 2
Minn. Duluth 7, Bemidji St. 3
St. Thomas (Minn.) 11, Air Force 2
Michigan Tech 3, Alaska-Fairbanks 1
Saturday’s Games
Colorado College 5, N. Michigan 2
Augustana Vikings 5, Arizona St. 2
Minn. Duluth 5, Bemidji St. 1
St. Thomas (Minn.) vs. Air Force at Cadet Ice Arena, 10:05 p.m.
Michigan Tech vs. Alaska-Fairbanks at Carlson Center, 11:07 p.m.
Friday, Oct. 24
Bowling Green at Lake Superior St., 7:07 p.m.
Michigan St. at N. Michigan, 7:07 p.m.
Ferris St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.
RPI at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.
Augustana Vikings at Bemidji St., 8:07 p.m.
Providence at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Saturday, Oct. 25
Ferris St. at Michigan Tech, 6:07 p.m.
Bowling Green at Lake Superior St., 6:07 p.m.
Michigan St. at N. Michigan, 6:07 p.m.
RPI at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
Augustana Vikings at Bemidji St., 7:07 p.m.
Providence at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
Friday, Oct. 31
Lake Superior St. vs. St. Lawrence at Appleton Arena, 7 p.m.
Michigan Tech vs. Clarkson at Cheel Arena, 7 p.m.
Bemidji St. at Bowling Green, 7:07 p.m.
Lindenwood (Mo.) at Ferris St., 7:07 p.m.
Minnesota St. (Mankato) at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.
N. Michigan at Augustana Vikings, 8:07 p.m.
Saturday, Nov. 1
Bemidji St. at Bowling Green, 6:07 p.m.
Michigan Tech vs. St. Lawrence at Appleton Arena, 7 p.m.
Lake Superior St. vs. Clarkson at Cheel Arena, 7 p.m.
Lindenwood (Mo.) at Ferris St., 7:07 p.m.
N. Michigan at Augustana Vikings, 7:07 p.m.
St. Thomas (Minn.) at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.
Friday, Nov. 7
N. Michigan at Michigan Tech, 7:07 p.m.
Augustana Vikings at Ferris St., 7:07 p.m.
Bowling Green at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.
Lake Superior St. at Bemidji St., 8:07 p.m.
