CCHA Glance

The Associated Press

October 18, 2025, 10:01 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Augustana 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Michigan Tech 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Lake Superior St. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
St. Thomas (Minn.) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
Bemidji St. 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
Minnesota St. (Mankato) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Ferris St. 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Bowling Green 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
N. Michigan 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

___

Friday’s Games

Colorado College 2, N. Michigan 1, OT

Minnesota St. (Mankato) 2, Wisconsin 2, 2OT

Augustana Vikings 4, Arizona St. 2

Minn. Duluth 7, Bemidji St. 3

St. Thomas (Minn.) 11, Air Force 2

Michigan Tech 3, Alaska-Fairbanks 1

Saturday’s Games

Colorado College 5, N. Michigan 2

Augustana Vikings 5, Arizona St. 2

Minn. Duluth 5, Bemidji St. 1

St. Thomas (Minn.) vs. Air Force at Cadet Ice Arena, 10:05 p.m.

Michigan Tech vs. Alaska-Fairbanks at Carlson Center, 11:07 p.m.

Friday, Oct. 24

Bowling Green at Lake Superior St., 7:07 p.m.

Michigan St. at N. Michigan, 7:07 p.m.

Ferris St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.

RPI at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

Augustana Vikings at Bemidji St., 8:07 p.m.

Providence at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Saturday, Oct. 25

Ferris St. at Michigan Tech, 6:07 p.m.

Bowling Green at Lake Superior St., 6:07 p.m.

Michigan St. at N. Michigan, 6:07 p.m.

RPI at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Bemidji St., 7:07 p.m.

Providence at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Friday, Oct. 31

Lake Superior St. vs. St. Lawrence at Appleton Arena, 7 p.m.

Michigan Tech vs. Clarkson at Cheel Arena, 7 p.m.

Bemidji St. at Bowling Green, 7:07 p.m.

Lindenwood (Mo.) at Ferris St., 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

N. Michigan at Augustana Vikings, 8:07 p.m.

Saturday, Nov. 1

Bemidji St. at Bowling Green, 6:07 p.m.

Michigan Tech vs. St. Lawrence at Appleton Arena, 7 p.m.

Lake Superior St. vs. Clarkson at Cheel Arena, 7 p.m.

Lindenwood (Mo.) at Ferris St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Friday, Nov. 7

N. Michigan at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Ferris St., 7:07 p.m.

Bowling Green at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

Lake Superior St. at Bemidji St., 8:07 p.m.

