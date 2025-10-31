Live Radio
CCHA Glance

The Associated Press

October 31, 2025, 11:00 PM

All Times EST

OVERALL
W L T SW Pts GF GA W L T
Bemidji St. 2 0 1 0 7 8 6 4 4 1
Bowling Green 2 0 1 0 7 11 7 2 2 1
Michigan Tech 2 0 0 0 6 9 3 4 3 0
Augustana 1 2 0 0 4 4 5 4 3 0
Minnesota St. (Mankato) 1 0 0 0 3 3 1 4 1 2
St. Thomas (Minn.) 0 1 0 0 0 1 3 2 5 1
N. Michigan 0 1 0 0 0 1 2 0 9 0
Lake Superior St. 0 2 0 0 0 3 7 2 4 1
Ferris St. 0 2 0 0 0 3 9 1 6 0

___

Friday’s Games

Lake Superior St. 3, St. Lawrence 3, 2OT

Clarkson 6, Michigan Tech 4

Bemidji St. 4, Bowling Green 4, 2OT

Lindenwood (Mo.) 1, Ferris St. 0

Minnesota St. (Mankato) 3, St. Thomas (Minn.) 1

Augustana Vikings 2, N. Michigan 1

Saturday’s Games

Bemidji St. at Bowling Green, 6:07 p.m.

Michigan Tech vs. St. Lawrence at Appleton Arena, 7 p.m.

Lake Superior St. vs. Clarkson at Cheel Arena, 7 p.m.

Lindenwood (Mo.) at Ferris St., 7:07 p.m.

N. Michigan at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Friday, Nov. 7

N. Michigan at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Augustana Vikings at Ferris St., 7:07 p.m.

Bowling Green at Minnesota St. (Mankato), 8:07 p.m.

Lake Superior St. at Bemidji St., 8:07 p.m.

Saturday, Nov. 8

Augustana Vikings at Ferris St., 6:07 p.m.

Michigan Tech at N. Michigan, 6:07 p.m.

Bowling Green at Minnesota St. (Mankato), 7:07 p.m.

Lake Superior St. at Bemidji St., 7:07 p.m.

Tuesday, Nov. 11

St. Cloud St. at St. Thomas (Minn.), 8:07 p.m.

Friday, Nov. 14

Ferris St. at Bowling Green, 7:07 p.m.

Bemidji St. at Michigan Tech, 7:07 p.m.

Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 7:07 p.m.

Saturday, Nov. 15

Minnesota St. (Mankato) at Lake Superior St., 6:07 p.m.

Ferris St. at Bowling Green, 6:07 p.m.

Bemidji St. at Michigan Tech, 6:07 p.m.

St. Thomas (Minn.) at Augustana Vikings, 7:07 p.m.

