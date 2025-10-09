Live Radio
Buick LPGA Shanghai Scores

The Associated Press

October 9, 2025, 3:28 AM

Thursday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

First Round

Arpichaya Yubol 32-32—64
Jenny Bae 33-32—65
Minjee Lee 33-32—65
Jenny Shin 32-33—65
Jeeno Thitikul 35-30—65
Ina Yoon 32-33—65
Jennifer Kupcho 36-30—66
Sarah Schmelzel 34-32—66
Ying Xu 33-33—66
Lindy Duncan 35-32—67
Jin Hee Im 33-34—67
Ruixin Liu 35-32—67
Miyu Yamashita 35-32—67
Ashleigh Buhai 36-32—68
Somi Lee 36-32—68
Pauline Roussin 33-35—68
Robyn Choi 36-33—69
Carlota Ciganda 36-33—69
Sei Young Kim 35-34—69
Shuying Li 34-35—69
Mary Liu 32-37—69
Julia Lopez Ramirez 35-34—69
Emily Pedersen 34-35—69
Gabriela Ruffels 34-35—69
Rio Takeda 35-34—69
Patty Tavatanakit 34-35—69
Na Rin An 36-34—70
Aditi Ashok 34-36—70
Celine Borge 34-36—70
Hye Jin Choi 36-34—70
Karis Davidson 39-31—70
Nataliya Guseva 35-35—70
Muni He 35-35—70
Yuai Ji 33-37—70
Ariya Jutanugarn 35-35—70
Minami Katsu 34-36—70
Nanna Koerstz Madsen 36-34—70
Stephanie Kyriacou 35-35—70
Menghan Li 36-34—70
Lucy Li 36-34—70
Cassie Porter 36-34—70
Sherman Santiwiwatthanaphong 36-34—70
Miranda Wang 35-35—70
Shiyuan Zhou 36-34—70
Saki Baba 34-37—71
Allisen Corpuz 37-34—71
Gemma Dryburgh 38-33—71
Gurleen Kaur 35-36—71
Auston Kim 36-35—71
A Lim Kim 36-35—71
Yu Liu 36-35—71
Hira Naveed 38-33—71
Albane Valenzuela 37-34—71
Lilia Vu 37-34—71
Zixuan Wang 35-36—71
Ruoning Yin 35-36—71
Weiwei Zhang 36-35—71
Zining An 37-35—72
Wei-Ling Hsu 37-35—72
Haeji Kang 35-37—72
Ilhee Lee 37-35—72
Yan Liu 35-37—72
Gaby Lopez 37-35—72
Leona Maguire 37-35—72
Runzhi Pang 36-36—72
Pajaree Anannarukarn 37-36—73
Kristen Gillman 37-36—73
Nasa Hataoka 37-36—73
Esther Henseleit 35-38—73
Yu Yuan Jiang 38-35—73
Yuri Yoshida 38-35—73
Chih Yen Chang 36-38—74
Manon De Roey 37-37—74
Paula Reto 36-38—74
Xiaowen Yin 38-36—74
Benedetta Moresco 38-37—75
Yijia Ren 39-36—75
Yujie Liu 40-36—76
Brooke Matthews 38-38—76
Danielle Kang 39-38—77
Angel Yin 39-39—78
Yahui Zhang 41-39—80

