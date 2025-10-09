Buick LPGA Shanghai Scores

Thursday
At Qizhong Garden Golf Club
Shanghai
Purse: $2.2 million
Yardage: 6,703; Par: 72
First Round
|Arpichaya Yubol
|32-32—64
|Jenny Bae
|33-32—65
|Minjee Lee
|33-32—65
|Jenny Shin
|32-33—65
|Jeeno Thitikul
|35-30—65
|Ina Yoon
|32-33—65
|Jennifer Kupcho
|36-30—66
|Sarah Schmelzel
|34-32—66
|Ying Xu
|33-33—66
|Lindy Duncan
|35-32—67
|Jin Hee Im
|33-34—67
|Ruixin Liu
|35-32—67
|Miyu Yamashita
|35-32—67
|Ashleigh Buhai
|36-32—68
|Somi Lee
|36-32—68
|Pauline Roussin
|33-35—68
|Robyn Choi
|36-33—69
|Carlota Ciganda
|36-33—69
|Sei Young Kim
|35-34—69
|Shuying Li
|34-35—69
|Mary Liu
|32-37—69
|Julia Lopez Ramirez
|35-34—69
|Emily Pedersen
|34-35—69
|Gabriela Ruffels
|34-35—69
|Rio Takeda
|35-34—69
|Patty Tavatanakit
|34-35—69
|Na Rin An
|36-34—70
|Aditi Ashok
|34-36—70
|Celine Borge
|34-36—70
|Hye Jin Choi
|36-34—70
|Karis Davidson
|39-31—70
|Nataliya Guseva
|35-35—70
|Muni He
|35-35—70
|Yuai Ji
|33-37—70
|Ariya Jutanugarn
|35-35—70
|Minami Katsu
|34-36—70
|Nanna Koerstz Madsen
|36-34—70
|Stephanie Kyriacou
|35-35—70
|Menghan Li
|36-34—70
|Lucy Li
|36-34—70
|Cassie Porter
|36-34—70
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|36-34—70
|Miranda Wang
|35-35—70
|Shiyuan Zhou
|36-34—70
|Saki Baba
|34-37—71
|Allisen Corpuz
|37-34—71
|Gemma Dryburgh
|38-33—71
|Gurleen Kaur
|35-36—71
|Auston Kim
|36-35—71
|A Lim Kim
|36-35—71
|Yu Liu
|36-35—71
|Hira Naveed
|38-33—71
|Albane Valenzuela
|37-34—71
|Lilia Vu
|37-34—71
|Zixuan Wang
|35-36—71
|Ruoning Yin
|35-36—71
|Weiwei Zhang
|36-35—71
|Zining An
|37-35—72
|Wei-Ling Hsu
|37-35—72
|Haeji Kang
|35-37—72
|Ilhee Lee
|37-35—72
|Yan Liu
|35-37—72
|Gaby Lopez
|37-35—72
|Leona Maguire
|37-35—72
|Runzhi Pang
|36-36—72
|Pajaree Anannarukarn
|37-36—73
|Kristen Gillman
|37-36—73
|Nasa Hataoka
|37-36—73
|Esther Henseleit
|35-38—73
|Yu Yuan Jiang
|38-35—73
|Yuri Yoshida
|38-35—73
|Chih Yen Chang
|36-38—74
|Manon De Roey
|37-37—74
|Paula Reto
|36-38—74
|Xiaowen Yin
|38-36—74
|Benedetta Moresco
|38-37—75
|Yijia Ren
|39-36—75
|Yujie Liu
|40-36—76
|Brooke Matthews
|38-38—76
|Danielle Kang
|39-38—77
|Angel Yin
|39-39—78
|Yahui Zhang
|41-39—80
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.