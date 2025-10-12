Live Radio
Buick LPGA Shanghai Scores

The Associated Press

October 12, 2025, 6:17 AM

Sunday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,703; Par: 72

Final Round

(x-won on fifth playoff hole)

x-Jeeno Thitikul, $330,000 65-70-66-63—264
Minami Katsu, $202,195 70-61-68-65—264
Minjee Lee, $146,678 65-71-65-68—269
Jenny Bae, $93,173 65-69-68-69—271
Somi Lee, $93,173 68-67-67-69—271
Miyu Yamashita, $93,173 67-70-67-67—271
Lindy Duncan, $58,672 67-67-70-68—272
Jenny Shin, $58,672 65-73-66-68—272
Ying Xu, $0 66-73-65-68—272
A Lim Kim, $49,262 71-65-68-69—273
Hye Jin Choi, $41,697 70-68-69-68—275
Auston Kim, $41,697 71-68-67-69—275
Arpichaya Yubol, $41,697 64-71-72-68—275
Shiyuan Zhou, $0 70-66-70-69—275
Carlota Ciganda, $34,169 69-75-66-66—276
Sei Young Kim, $34,169 69-69-66-72—276
Nanna Koerstz Madsen, $34,169 70-71-66-69—276
Nasa Hataoka, $28,229 73-69-67-68—277
Gaby Lopez, $28,229 72-71-69-65—277
Sarah Schmelzel, $28,229 66-72-68-71—277
Xiaowen Yin, $28,229 74-67-68-68—277
Jin Hee Im, $24,133 67-70-69-72—278
Jennifer Kupcho, $24,133 66-75-73-64—278
Stephanie Kyriacou, $24,133 70-71-70-67—278
Pauline Roussin, $24,133 68-68-70-72—278
Yan Liu, $19,982 72-67-72-68—279
Ruixin Liu, $19,982 67-70-71-71—279
Hira Naveed, $19,982 71-70-70-68—279
Ruoning Yin, $19,982 71-68-72-68—279
Ina Yoon, $19,982 65-68-72-74—279
Yuri Yoshida, $19,982 73-69-71-66—279
Saki Baba, $16,383 71-70-73-66—280
Robyn Choi, $16,383 69-74-68-69—280
Cassie Porter, $16,383 70-72-70-68—280
Paula Reto, $16,383 74-70-67-69—280
Manon De Roey, $13,893 74-71-67-69—281
Esther Henseleit, $13,893 73-67-70-71—281
Lucy Li, $13,893 70-69-71-71—281
Yu Liu, $13,893 71-70-73-67—281
Ashleigh Buhai, $11,310 68-71-73-70—282
Kristen Gillman, $11,310 73-72-69-68—282
Ariya Jutanugarn, $11,310 70-68-70-74—282
Gurleen Kaur, $11,310 71-70-71-70—282
Menghan Li, $0 70-68-71-73—282
Emily Pedersen, $11,310 69-71-74-68—282
Rio Takeda, $11,310 69-70-71-72—282
Allisen Corpuz, $9,409 71-70-71-71—283
Gemma Dryburgh, $9,409 71-70-70-72—283
Mary Liu, $9,409 69-74-68-72—283
Yuai Ji, $8,247 70-75-70-69—284
Julia Lopez Ramirez, $8,247 69-69-73-73—284
Patty Tavatanakit, $8,247 69-70-73-72—284
Lilia Vu, $8,247 71-70-69-74—284
Na Rin An, $7,306 70-72-74-69—285
Wei-Ling Hsu, $7,306 72-68-69-76—285
Leona Maguire, $7,306 72-72-69-72—285
Aditi Ashok, $6,753 70-70-74-72—286
Yijia Ren, $0 75-69-67-75—286
Weiwei Zhang, $6,753 71-73-69-73—286
Nataliya Guseva, $6,310 70-73-71-73—287
Haeji Kang, $6,310 72-75-70-70—287
Pajaree Anannarukarn, $5,757 73-71-73-71—288
Shuying Li, $5,757 69-76-72-71—288
Brooke Matthews, $5,757 76-72-68-72—288
Muni He, $5,259 70-69-73-77—289
Gabriela Ruffels, $5,259 69-71-73-76—289
Albane Valenzuela, $5,259 71-69-73-76—289
Miranda Wang, $5,259 70-75-74-70—289
Karis Davidson, $4,981 70-72-72-76—290
Yujie Liu, $0 76-73-69-72—290
Celine Borge, $4,871 70-74-78-70—292
Benedetta Moresco, $4,705 75-72-72-74—293
Zixuan Wang, $4,705 71-78-74-70—293
Runzhi Pang, $4,539 72-71-74-77—294
Yu Yuan Jiang, $0 73-77-71-74—295
Chih Yen Chang, $4,401 74-76-75-71—296
Sherman Santiwiwatthanaphong, $4,401 70-74-79-73—296
Zining An, $0 72-74-75-77—298
Danielle Kang, $4,316 77-75-71-75—298
Angel Yin, $4,261 78-75-76-70—299
Yahui Zhang, $4,206 80-75-75-73—303

